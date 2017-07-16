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 Политика Украины
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Все про:обстрел (6625) Красногоровка (22)

 Из-за обстрелов боевиков в Красногоровке пришлось закрыть дискотеку ко Дню города, - ВГА

красногоровка

В Красногоровке Донецкой области ко Дню города военно-гражданская администрация разрешила провести дискотеку, однако ее сразу же закрыли после того, как российско-оккупационные войска начали обстрелы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Красногоровки Роман Коржов.

"Город снова под обстрелом. Сегодня праздновали День Города. А вечером разрешили провести праздничную дискотеку. Но оркам это не понравилось. Как только люди начали подходить, начался обстрел. Было принято решение закрыть дискотеку до лучших времен. Вот так нас поздравили с Днем Города", - говорится в сообщении.

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надо сепарам устроить дискотеку под трасеры со шмайсера.
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,, - а сейчас по многочисленным просьбам трудящихся выступит заморский диджей Ганс Мюллер. он вам прокрутит два диска со шмайсера,,. И пошла жара...
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ну дискотека это полбеды, вот если бы конфеты и чоколад Рошен не подвезли в магазины из за обстрела это была бы БЯДАААААА.....
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новость в чем?
в том что дискотеку закрыли или то что обстреляли?
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Красногоровку разве что дискотека могла украсить, дыра дырой, обстрелы, сепар на сепаре, полудурок глава администрации... только дискотека спасет!
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Депутаты по морям , гарант в подполье ушёл, все по заграницам, в Красногоровке дискотека, ребята гибнут и получают ранения. Разные миры и разные мировозрение.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИз-за обстрелов боевиков в Красногоровке пришлось закрыть дискотеку ко Дню города, - ВГА
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