 Из-за обстрелов боевиков в Красногоровке пришлось закрыть дискотеку ко Дню города, - ВГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Красногоровки Роман Коржов.
"Город снова под обстрелом. Сегодня праздновали День Города. А вечером разрешили провести праздничную дискотеку. Но оркам это не понравилось. Как только люди начали подходить, начался обстрел. Было принято решение закрыть дискотеку до лучших времен. Вот так нас поздравили с Днем Города", - говорится в сообщении.
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в том что дискотеку закрыли или то что обстреляли?
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