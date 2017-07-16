 Умер актер Владимир Толоконников, известный по роли в фильме "Собачье сердце"

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" друзья семьи актера, передает Цензор.НЕТ.
"Накануне он хорошо себя чувствовал. Снимался в кино "Супер Бобровы 2". А в субботу вечером вот скончался. Такая трагедия", - сказал собеседник агентства.
По его словам, хоронить Толоконникова будут на Троекуровском кладбище в Москве. Отпевание пройдет в Сретенском монастыре.
Толоконников - советский казахстанский актер театра и кино, заслуженный артист Казахской ССР. Наиболее известная его роль - Полиграф Шариков из фильма "Собачье сердце".
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