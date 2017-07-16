 ООН: Очередной раунд переговоров по Сирии в Женеве закончился провалом

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщил спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура в субботу, 15 июля.
Он выразил надежду на то, что в следующем раунде диалога, запланированном на сентябрь, стороны конфликта согласятся хотя бы вместе сесть за один стол.
До сих пор представители правительства Сирии и повстанцев общались друг с другом в Женеве через посредников. По словам де Мистуры, делегация президента Сирии Башара Асада не проявила ни малейшей готовности вести переговоры о переходном этапе. Между тем главная оппозиционная группа в Сирии - "Верховный переговорный комитет" добивается обсуждения политического переходного процесса и тем самым - вопроса о прекращении правления Асада.
Усилия, направленные на урегулирование конфликта в Сирии, прилагают и участники переговоров в столице Казахстана Астане при посредничестве России, Турции и Ирана. Но и эти попытки тоже не привели к прекращению сирийской войны.
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ТОМАГАВКИ решают все...
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так и должно быть
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В сентябре Ассад согласится?
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