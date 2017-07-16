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Все про:переговоры (3396) Сирия (2475)

 ООН: Очередной раунд переговоров по Сирии в Женеве закончился провалом

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Седьмой раунд переговоров в Женеве под эгидой ООН не дал результата.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщил спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура в субботу, 15 июля.

Он выразил надежду на то, что в следующем раунде диалога, запланированном на сентябрь, стороны конфликта согласятся хотя бы вместе сесть за один стол.

До сих пор представители правительства Сирии и повстанцев общались друг с другом в Женеве через посредников. По словам де Мистуры, делегация президента Сирии Башара Асада не проявила ни малейшей готовности вести переговоры о переходном этапе. Между тем главная оппозиционная группа в Сирии - "Верховный переговорный комитет" добивается обсуждения политического переходного процесса и тем самым - вопроса о прекращении правления Асада.

Усилия, направленные на урегулирование конфликта в Сирии, прилагают и участники переговоров в столице Казахстана Астане при посредничестве России, Турции и Ирана. Но и эти попытки тоже не привели к прекращению сирийской войны.

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Посылайте туда Кучмо и Мертвенчука,у них все получиться,как в Минске.
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Взять нужно за яйца кремлёвского упыря и притянуть в Гаагу и тогда , уверяю вас, всё пойдёт как по маслу ! И в Сирии и в Украине прекратятся войны !
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Просто перед переговорами надо было еще залп или два сделать! Тогда бы и переговоры были бы более результативными!
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вчера вечером истребители сажали корейский самолет, не отвечал по радио, мы думали, что город взорвали, все были на улицах, то ваши 2 залпа действительно могли бы спонсировать у принятию решений, а не отсиживание 5 точки
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Поки існуватиме кацапія - нічого путнього там не буде.
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Ну как ничего путнего, конфликт успешно пролонгируется, следовательно через страну не прокладывают нефте-газопроводов в Европу,это защищает нефть от дальнейших падений, есть спрос на оружие, есть чем народ по тв попугать, есть возможность попугать евросоюз беженцами, можно торговаться условиями вероятным мира в будущем, а европейцы к войне во как брезгливо относятся, шо хош отдадут лишь бы ее не видеть и за нее не слышать.Для коцыков война это не только профессия, но и хобби, два в одном.
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еще один почти минский процесс...дипломатический
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Усилия, направленные на урегулирование конфликта в Сирии, прилагают и участники переговоров в столице Казахстана Астане при посредничестве России.(!!) Не "хотя бы сели за один стол",а мочить все офшоры хуйла,тогда будет результат.
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хотя при встрече Париж-США об рашке даже и не вспоминалось, так вскользь мол надо знать что такое чмо есть. Вот поэтому и есть Астана с русскими щупальцами.
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пора этот формат в"нормандский" переименовать и пригласить спец представителя по Сирии от США- "волков два"
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До сих пор представители правительства Сирии и повстанцев общались друг с другом в Женеве через посредниковИсточник: https://censor.net.ua/n447971

так и должно быть
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Когда у кремлевских рашистов стоит вопрос быть ихней базе военной в Сирии или не быть то не какие переговоры которые касаются смещением власти асада не когда не будут увенчены победой -просто кремль на асада слишком много поставил и есть угроза все это потерять-ведь асад это единственная зацепка путина на Ближнем Востоке и путин это хорошо понимает и поэтому сопротивляется бо с уходом асада все резко поменяется .
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ООН доказала свою ПОЛНУЮ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ и НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ еще в 1994 году. когда В РУАНДЕ на глазах у всего мира ТУТСИ и ХУТУ не по детски валили друг-друга. Удивляюсь нахера её не разогнали, ту немочную и бестолковую ООН?
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"Давай начнем процесс, в результате которого тебя расстреляют!".
В сентябре Ассад согласится?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомООН: Очередной раунд переговоров по Сирии в Женеве закончился провалом
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