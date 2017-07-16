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Все про:Донецк (7432) журналистика (2472) плен (1828) похищение (1256) блогер (98)

 Состояние журналиста Асеева (Васина) плохое, его подвергали пыткам в "МГБ ДНР", - волонтер

асеев васин

Задержанного членами незаконной организации "ДНР" Станислава Васина (настоящая фамилия - Асеев) пытали.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радио", об этом рассказал руководитель волонтерской группы по освобождению пленных "Патриот" Олег Котенко.

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"По его делу были задержаны несколько человек. Мы знаем фамилии других людей, но не будем разглашать в целях их безопасности", - отметил волонтер.

По словам Котенко, Станислав Асеев был задержан за проукраинскую позицию и за то, что распространял информацию о так называемой "ДНР", которая по мнению боевиков была ложной.

"Мы знаем, где находится журналист. Но не будем разглашать, поскольку боевики могут изменить его местоположение. Он жив, но его состояние не очень хорошее. Потому что его подвергали пыткам со стороны так называемой МГБ", - сообщил Котенко.

Читайте также: Исчезнувший донецкий журналист Асеев удерживается боевиками "ДНР", - Amnesty International

Связь с донецким блогером и журналистом Станиславом Асеевым исчезла в начале июня. Первым об исчезновении Асеева сообщил экс-депутат Егор Фирсов. По его словам, в группировке "ДНР" родственникам Станислава Асеева не дают информации о его местонахождении.
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Яке "міністерство",такі і методи.Бандюги та російські нелюди захопили Донбас та знущаються з українців.
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Прессуют население Донбасса которое никто "на колени не может поставить", а они даже не могут организовать партизанское движение против этих отморозков, значит все устраивает.
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А їм пофігу хто там буде, аби тільки не стріляли.
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Ты наверное "Равлыкив" забыл, которых Поросёнко посадил за убийства перебежавших к сепарам мусоров. К стати, тех мусоров, которые сегодня в МГБ пытают украинцев.
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Ну це спам. Що реально нема партизанського руху? Реально там постійно діють "ДРГ". Достатньо відкрити любу стрічку новин ЛНР або ДНР. Ви там побачите, що кожен день окупованих територіях далеко від фронту щось стається.. Кожен місяць гинуть кацапські окупанти, то на "шашличках", то біля борделів, то з вікна викидуються... Подивіться скільки лютей там арештовують в ЛДНР і чому...
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и это в 21 веке!

Где эти две клоунессы Геращенко и Лутковская?
Не засиделись ли на своих местах эти две никчёмы?
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я знову ж, в 1568-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
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Станислав яркий пример настоящей журналистики,не то что продажные"СМИ" тыловые крысы.Хрошо ,что он еще жив и мировое сообщество следит за его судьбой..
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За три года войны с россиянами на Донбассе местные жители так ничего и не поняли. На призыв патриотов в Авдеевке: «Слава Украине» в ответ гробовое молчание и ненависть в их глазах к украинским военным. «НАМБЫТОЛЬКАШОБНЕСТРИЛЯЛИ» и «ДАЛИБЫПРОДУКТОВЫЕ ПАЙКИ».
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"Знаем, но не будем разглашать, а то могут изменить его местоположение".
- А этого сообщения недостаточно, чтобы "изменить местоположение"?
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Мама мокшанського вояки про це не вкурсє, то нехай їй Розкажуть, що робиться там де був її син!!! Це його робота була, він це знає добре!!! Гниди кацапські!!!
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Мама мокшанського вояки про це не вкурсє, то нехай їй Розкажуть, що робиться там де був її син!!! Це його робота була, він це знає добре!!! Гниди кацапські!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСостояние журналиста Асеева (Васина) плохое, его подвергали пыткам в "МГБ ДНР", - волонтер
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