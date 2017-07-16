 Состояние журналиста Асеева (Васина) плохое, его подвергали пыткам в "МГБ ДНР", - волонтер

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радио", об этом рассказал руководитель волонтерской группы по освобождению пленных "Патриот" Олег Котенко.
"По его делу были задержаны несколько человек. Мы знаем фамилии других людей, но не будем разглашать в целях их безопасности", - отметил волонтер.
По словам Котенко, Станислав Асеев был задержан за проукраинскую позицию и за то, что распространял информацию о так называемой "ДНР", которая по мнению боевиков была ложной.
"Мы знаем, где находится журналист. Но не будем разглашать, поскольку боевики могут изменить его местоположение. Он жив, но его состояние не очень хорошее. Потому что его подвергали пыткам со стороны так называемой МГБ", - сообщил Котенко.
Связь с донецким блогером и журналистом Станиславом Асеевым исчезла в начале июня. Первым об исчезновении Асеева сообщил экс-депутат Егор Фирсов. По его словам, в группировке "ДНР" родственникам Станислава Асеева не дают информации о его местонахождении.
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Где эти две клоунессы Геращенко и Лутковская?
Не засиделись ли на своих местах эти две никчёмы?
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- А этого сообщения недостаточно, чтобы "изменить местоположение"?
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