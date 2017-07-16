 Бальчун: Планируем соединить скоростным железнодорожным сообщением Львов и Днепр с Одессой

Об этом глава УЗ Войцех Бальчун сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Хочу поделиться некоторыми нашими инициативами относительно скоростного движения в Украине. Евроассоциация, безвиз - сейчас активно рассматриваем ряд вариантов продления курсирования других поездов львовского направления в соседние государства Европейского Союза. Вы знаете, с 23.12.2016 назначено курсирование поезда № 705/706 Киев - Перемышль составом электропоезда HRCS2 Хюндай. А сегодня уже прорабатываем вопрос продления маршрута курсирования поезда №747/748 Дарница, Киев - Львов до Перемышля. Это позволит связать скоростным движением Винницкую, Хмельницкую и Тернопольскую области с Польшей", - сообщил Бальчун.
Также по его словам, не забывают в УЗ и о популярных внутренних маршрутах: "В перспективе, учитывая имеющийся подвижной состав, и за счет приобретения дополнительных межрегиональных двухсистемных электропоездов филиалом УЖСК, планируем соединить скоростным железнодорожным сообщением областной промышленный центр Днепр с черноморским побережьем, городом Одессой. Это особенно актуально для перевозки пассажиров в период летних отпусков".
"Также в планах - за счет удлинения существующего маршрута Киев - Львов в Одессу и Киев - Одесса до Львова по треугольнику Киев-Львов-Одесса-Киев соединить город Льва с Одессой. Ведем работу, чтобы продлить и маршрут поезда Киев - Запорожье до Новоалексеевки. Планируем также расширить сеть скоростного движения по направлениям Киев - Ивано-Франковск (при условии электрификации участка Львов - Ходоров - Ивано-Франковск и Киев - Николаев - Херсон (при условии электрификации участка Долинская - Николаев - Херсон)", - рассказал руководитель "Укрзализныци".
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Когда, допустим, один из скорых поездов Ужгород-Киев имел время в пути .... до 20 часов! О! ))) А сейчас - меньше 15.
Поезд Львов-Черновцы имел время хода - целых 8 часов. Сейчас - меньше 6. И .д.
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Поезда дальнего следования с билетом в 160 долларов,полностью радолбаны,с сидушками в заплатах,без лестниц, туалетами а-ля 70-е,впрочем как и сами вагоны,проводники с ненавязчивым совдеповским сервисом.Это не поездки - это издевательство,за большие деньги.
Я так понимаю,у бальчуна в Украине только бизнес и ничего личного.
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То, что вы из Киева в Москву мотаетесь в плацкарте - это не значит, что внутреннего сообщения вообще нет!
Билет в очень комфортном (!) вагоне 81 поезда Киев-Ужгород - 350 гривен! В другом поезде, можно проехаться современным плацкартом, всего за 200 с небольшим гривен.
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Адже собаки гавкають, а караван іде.
Бальчуну - респект!
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А может тогда сразу до Севастополя? Какой смысл продлевать сеть скоростного движения в крымскую сторону? Потому что в Крыму в этом году меньше туристов из Украины и они попросили? Жесть
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