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 Политика Украины, Экономика, Общество
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Все про:поезд (659) безвизовый режим (1310) Евросоюз (12036) Бальчун Войцех (99)

 Бальчун: Планируем соединить скоростным железнодорожным сообщением Львов и Днепр с Одессой

бальчун войцех

"Укрзализныця" рассматривает несколько вариантов продления курсирования поездов львовского направления в соседние страны Европейского Союза.

Об этом глава УЗ Войцех Бальчун сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Хочу поделиться некоторыми нашими инициативами относительно скоростного движения в Украине. Евроассоциация, безвиз - сейчас активно рассматриваем ряд вариантов продления курсирования других поездов львовского направления в соседние государства Европейского Союза. Вы знаете, с 23.12.2016 назначено курсирование поезда № 705/706 Киев - Перемышль составом электропоезда HRCS2 Хюндай. А сегодня уже прорабатываем вопрос продления маршрута курсирования поезда №747/748 Дарница, Киев - Львов до Перемышля. Это позволит связать скоростным движением Винницкую, Хмельницкую и Тернопольскую области с Польшей", - сообщил Бальчун.

Также по его словам, не забывают в УЗ и о популярных внутренних маршрутах: "В перспективе, учитывая имеющийся подвижной состав, и за счет приобретения дополнительных межрегиональных двухсистемных электропоездов филиалом УЖСК, планируем соединить скоростным железнодорожным сообщением областной промышленный центр Днепр с черноморским побережьем, городом Одессой. Это особенно актуально для перевозки пассажиров в период летних отпусков".

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"Также в планах - за счет удлинения существующего маршрута Киев - Львов в Одессу и Киев - Одесса до Львова по треугольнику Киев-Львов-Одесса-Киев соединить город Льва с Одессой. Ведем работу, чтобы продлить и маршрут поезда Киев - Запорожье до Новоалексеевки. Планируем также расширить сеть скоростного движения по направлениям Киев - Ивано-Франковск (при условии электрификации участка Львов - Ходоров - Ивано-Франковск и Киев - Николаев - Херсон (при условии электрификации участка Долинская - Николаев - Херсон)", - рассказал руководитель "Укрзализныци".
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Два дні тому казали що на Сонці почались викиди які можуть заважати радіозв"язку, роботі комп"ютерів і т.п.
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Дебилоид польский. Чтобы сделать в Украине хоть одну скоростную линию, нужны десятки миллиардов и долгие годы строительства. Планирует он. Запланируй сначала хотя бы стирку белья в купе, полки, которые не отваливаются, нескрипящие стены и работающие туалеты. А то цены уже повысил вдвое, а сервис все хуже. Кстати, в Европе всегда есть в продаже билеты на нужную дату и часто дешевле, чем у нас.
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В польше работает миллионы Украинцев и вся польша довольна и всё нормально , а в Украине работает один поляк и тот обосрался .
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Начните с Киев - Николаев - Херсон (при условии электрификации участка Долинская - Николаев - Херсон).Херсонское направление тоже курортное .
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транспортные развязки в крупнейших городах Японии.Пробок не бывает.Это вам не бывшая Совдепия.
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Щоб мати швидкісне сполучення потрібно мати колії відповідної якості, а не такі розбовтані як у нас.
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Разболтанные? Вы не знаете, о разболтанности путей в 90х! ))))
Когда, допустим, один из скорых поездов Ужгород-Киев имел время в пути .... до 20 часов! О! ))) А сейчас - меньше 15.

Поезд Львов-Черновцы имел время хода - целых 8 часов. Сейчас - меньше 6. И .д.
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Как тут можно построить что-то скоростное, когда сплошные шлагбаумы на пересечениях с дорогами? Хотя может и к лучшему - генофонд очистится от пьяниц и дебилов.
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Не дивлячись на скепсис і злорадство коментарів, можна сказати, що в його діях є раціональне зерно. А всі "папередники" завжди думали , як краще зв'язатися з "Масквой"
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вопросик.....ЧТО делает в Украине,аферист Бальчун?Вернее,ЧТО сделал?при зарплате в 460 тыс.гр.
Поезда дальнего следования с билетом в 160 долларов,полностью радолбаны,с сидушками в заплатах,без лестниц, туалетами а-ля 70-е,впрочем как и сами вагоны,проводники с ненавязчивым совдеповским сервисом.Это не поездки - это издевательство,за большие деньги.
Я так понимаю,у бальчуна в Украине только бизнес и ничего личного.
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Это международный тариф с РФ, и нас, украинцев, оно не касается.
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Вы, милейший, с Луны упали? Какие еще 160 дол.?
То, что вы из Киева в Москву мотаетесь в плацкарте - это не значит, что внутреннего сообщения вообще нет!

Билет в очень комфортном (!) вагоне 81 поезда Киев-Ужгород - 350 гривен! В другом поезде, можно проехаться современным плацкартом, всего за 200 с небольшим гривен.
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Совдеповский сервис??? Не надо! Я ездил в советских поездах, и отлично помню, какой там был "сервис". И о том, что в общих вагонах сейчас есть чай, занавески на всё окно, мыло и ТБ в туалете - при СССР лучше было молчать. Еще бы сказали: "Ты, что, фантазёр?"
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Омелянчик, омелянчик, шо ж ти малєнькій такой? Тобі страшно, тобі сумно, потєрял ти свой покой...
Адже собаки гавкають, а караван іде.
Бальчуну - респект!
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"..продлить и маршрут поезда Киев - Запорожье до Новоалексеевки"

А может тогда сразу до Севастополя? Какой смысл продлевать сеть скоростного движения в крымскую сторону? Потому что в Крыму в этом году меньше туристов из Украины и они попросили? Жесть
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБальчун: Планируем соединить скоростным железнодорожным сообщением Львов и Днепр с Одессой
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