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Все про:анекдот (2598) курьез (4943)

 Лучшие анекдоты недели от Цензор.НЕТ

Предлагаем вашему вниманию ТОП-5 лучших анекдотов недели.

1.
Лучшие анекдоты недели от Цензор.НЕТ 01

2.
Лучшие анекдоты недели от Цензор.НЕТ 02

3.
Лучшие анекдоты недели от Цензор.НЕТ 03

4.
Лучшие анекдоты недели от Цензор.НЕТ 04

5.
Лучшие анекдоты недели от Цензор.НЕТ 05
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1. РАЗНИЦЫ НЕТ! В РОССИИ и ЦИВИЛИЗОВАННОМ МИРЕ ВЛАСТЬ Н Е М Е Н Я Е Т С Я!!!
В ЦИВИЛИЗОВАННОМ МИРЕ ВЛАСТЬ - ЭТО ВСЕГДА НАРОД. В РОСИИ ВЛАСТЬ - ЭТО ВСЕГДА "ВЛАСТЬ"...
2. РАЗНИЦЫ НЕТ! И РОССИЯ и АДАМ С ЕВОЙ Н И Ч Е Г О НЕ СТЫДИЛИСЬ...
3. ЗАКОН НЕ ВЛАСТЕН НАД ДЕПУТАТАМИ! У НИХ "НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ"...
4. НО ОНИ ОБА (И ЦАРЬ, И ПРЕЗИДЕНТ) ЗНАЮТ, ЧТО "ВОРОВСТВО - ЭТО ЗЛО"...
5. "ПОСМЕРТНО"....
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№4 - кацапами завоняло. Совсем не наш анекдот.
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Тут явно ошибка затесалась.. А в россии когда народ идет ОТ УРНЫ.
При ПОДСЧЕТАХ все и "СЛЯПЫВАЮТ"
Лучшие анекдоты недели от Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 486
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Ааааааааааа тут может быть и другой вариант, - за урной с прахом.....
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