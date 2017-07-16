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Лучшие анекдоты недели от Цензор.НЕТ(6)
"Видно, актеру проплатили только за 3 дня": в соцсетях высмеяли рассказ боевика Басурина об отпущенном из плена украинском офицере(47)
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Лучшие анекдоты недели от Цензор.НЕТ(14)
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В ЦИВИЛИЗОВАННОМ МИРЕ ВЛАСТЬ - ЭТО ВСЕГДА НАРОД. В РОСИИ ВЛАСТЬ - ЭТО ВСЕГДА "ВЛАСТЬ"...
2. РАЗНИЦЫ НЕТ! И РОССИЯ и АДАМ С ЕВОЙ Н И Ч Е Г О НЕ СТЫДИЛИСЬ...
3. ЗАКОН НЕ ВЛАСТЕН НАД ДЕПУТАТАМИ! У НИХ "НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ"...
4. НО ОНИ ОБА (И ЦАРЬ, И ПРЕЗИДЕНТ) ЗНАЮТ, ЧТО "ВОРОВСТВО - ЭТО ЗЛО"...
5. "ПОСМЕРТНО"....
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При ПОДСЧЕТАХ все и "СЛЯПЫВАЮТ"
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