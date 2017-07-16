EN|RU|UK
Темы дня: Суд над Добкиным Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины
  688  12
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6625) штаб (734) Донбасс (15411) Антитеррористическая операция (17124) Широкино (462)

 Враг 26 раз нарушил перемирие, применил тяжелую артиллерию и запрещенные минометы, - штаб

миномет

В конце прошлых суток незаконные вооруженные формирования продолжили обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

Читайте также: Бойцы АТО вступили в бой с террористами на Луганщине

После 6 часов вечера основная активность противника была зафиксирована на Мариупольском направлении. Из 82 миллиметровых минометов и гранатометов боевики дважды били по Красногоровке. Поселок Новотроицкое обстреляли из вооружения БМП. А около 23 часов, в очередной раз демонстрируя дерзкое пренебрежение договоренностями об отводе тяжелого вооружения, наши позиции вблизи Широкино попали под огонь артиллерии калибра 152 миллиметра и гранатометов. В результате этого обстрела один украинский военный получил ранения.

На Донецком направлении бандформирования в районе 23 часов из танков били по шахте Бутовка и Невельскому. Также по Невельскому работал вражеский 120 миллиметровый миномет. Украинские опорные пункты в районе Авдеевки преступники обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении боевики применяли гранатометы и стрелковое оружие по поселкам Малиновка, Желтое, Золотое, Станица Луганская.

"В общем, за прошедшие сутки враг 26 раз нарушил перемирие", - говорится в сообщении.

Читайте также: За прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще один получил ранения, - штаб АТО
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нарушили перемирие... Да с дерзким пренебрежением к договорённостям...
Забыли упомянуть в очередной раз, что обстреливали из с т р о г о запрещённого минсками договорённостями вооружения.
Штабистам бы в политику - с трибуны в Раде выступать, с такими вывертами.
Нарушением перемирия можно назвать то, что хоть недолго просуществовало, а так - его не было. Оно только воображаемое, и только с нашей стороны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Порошенко обьявляє перемир'я за перемир'ям а чого ж не слідкує за його виконанням. Його стиль: сказав,наобіцяв і забув
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нічим не відповили - новий командуючий АТО заборонив відкривати вогонь взагалі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це "перемирие" вже четвертий рік без кінця і краю ...Хоронимо кращих людей,а всяка мерзота живе,відпочиває і процвітає.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так почему уважаемый Amber в сводках нашего правительства не звучат слова типа ,,Наши ВСУ решительно пресекли обстрелы сепаратистами наших воинов из запрещенного Минскими договоренностями оружия,,?Сводки нашего правительства скорее звучат как рекламный ролик об эфективности сепаратистского оружия и как отчет сепаратисам о принесенном ими ущербе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
він тобі нічого не відповість. і ось чому -
Руководитель штаба АТО генерал-лейтенант Сергей Бессараб назвал освобождение оккупированных территорий Донбасса - «захватом вражеских территорий».
Среди прочего украинским силовикам запретили открывать огонь по противнику, проводить разведку, а также категорически запрещено продвигаться вперед и «захватывать вражескую территорию».

https://antikor.com.ua/articles/103694-komandujushchij_ato_nazval_osvobohdenie_donbassa__zahvatom_vraheskih_territorij
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВраг 26 раз нарушил перемирие, применил тяжелую артиллерию и запрещенные минометы, - штаб
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти