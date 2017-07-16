 Враг 26 раз нарушил перемирие, применил тяжелую артиллерию и запрещенные минометы, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
После 6 часов вечера основная активность противника была зафиксирована на Мариупольском направлении. Из 82 миллиметровых минометов и гранатометов боевики дважды били по Красногоровке. Поселок Новотроицкое обстреляли из вооружения БМП. А около 23 часов, в очередной раз демонстрируя дерзкое пренебрежение договоренностями об отводе тяжелого вооружения, наши позиции вблизи Широкино попали под огонь артиллерии калибра 152 миллиметра и гранатометов. В результате этого обстрела один украинский военный получил ранения.
На Донецком направлении бандформирования в районе 23 часов из танков били по шахте Бутовка и Невельскому. Также по Невельскому работал вражеский 120 миллиметровый миномет. Украинские опорные пункты в районе Авдеевки преступники обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На Луганском направлении боевики применяли гранатометы и стрелковое оружие по поселкам Малиновка, Желтое, Золотое, Станица Луганская.
"В общем, за прошедшие сутки враг 26 раз нарушил перемирие", - говорится в сообщении.
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Забыли упомянуть в очередной раз, что обстреливали из с т р о г о запрещённого минсками договорённостями вооружения.
Штабистам бы в политику - с трибуны в Раде выступать, с такими вывертами.
Нарушением перемирия можно назвать то, что хоть недолго просуществовало, а так - его не было. Оно только воображаемое, и только с нашей стороны.
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Руководитель штаба АТО генерал-лейтенант Сергей Бессараб назвал освобождение оккупированных территорий Донбасса - «захватом вражеских территорий».
Среди прочего украинским силовикам запретили открывать огонь по противнику, проводить разведку, а также категорически запрещено продвигаться вперед и «захватывать вражескую территорию».
https://antikor.com.ua/articles/103694-komandujushchij_ato_nazval_osvobohdenie_donbassa__zahvatom_vraheskih_territorij
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