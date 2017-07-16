 За прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще один получил ранения, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
"За прошедшие сутки один украинский военный погиб в результате подрыва на мине, еще один получил ранения", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, 14 июля враг 35 раз обстрелял позиции сил АТО.
62 1
Материалы по теме: Агрессия России против Украины Антитеррористическая операция
3 информатора боевиков задержаны в Донецкой области, - Лысенко(29)
Террористы продолжают обстреливать Широкино: в поселке не уцелел ни один дом. ФОТОрепортаж(24)
Сегодня боевики 11 раз нарушали перемирие на Донбассе: били из танка, минометов и гранатометов(15)
Двое раненых военнослужащих и нардеп Дейдей эвакуированы вертолетом в Днепр, - советник председателя Днепропетровской ОГА Губа(141)
В США скончалась актриса Мэри Тайлер Мур(0)
Между народами РФ и Украины разницы "практически никакой нет", - Путин(678)
Враг применил минометы под Красногоровкой, Айдаром и Новотошковским, - штаб АТО(2)