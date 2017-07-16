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 За прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще один получил ранения, - штаб АТО

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15 июля в результате подрыва на мине в зоне антитеррористической операции погиб украинский военнослужащий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

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"За прошедшие сутки один украинский военный погиб в результате подрыва на мине, еще один получил ранения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 14 июля враг 35 раз обстрелял позиции сил АТО.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще один получил ранения, - штаб АТО
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