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 Минск категорически против размещения контингентов НАТО в Балтии и Польше, - МИД Беларуси

беларусь учения 2017 запад

Беларусь выступает категорически против размещения контингентов НАТО в Балтии и Польше.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Запад.

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"Размещение новых военных контингентов не будет способствовать стабильности и безопасности в этом регионе, поэтому мы категорически против размещения контингента НАТО в странах Балтии и Польше. Это обязывает другую сторону принять меры и способствует гонке вооружений, как при холодной войне", - сказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью испанскому изданию "El País".

Министр также прокомментировал возможность размещения российской военной базы на территории Беларуси. "Новая иностранная военная база в Беларуси не имеет смысла, потому что современное оружие позволяет России реагировать одинаково быстро с собственной территории. Мы не хотим быть новым раздражающим фактором в нашем регионе", - подчеркнул Макей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "С большой долей вероятности будет отрабатываться крупномасштабная военная операция против НАТО", - президент Эстонии про белорусско-российские учения "Запад-2017"

Кроме того, Макей затронул тему предстоящих совместных с Россией военных учениях "Запад-2017". "Они являются плановыми учениями, которые проводятся каждые два года. Необходимо подождать, пока они закончатся, чтобы все увидели абсурдность выдвинутых обвинений. Наши соседи могут быть спокойны, так как территория Беларуси никогда не будет источником войны или военной угрозы. Учения будут транспарентыми. Мы пригласим наблюдателей из соседних стран, представителей ОБСЕ и аккредитованных посольств", - отметил глава МИД Беларусию.

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Как сообщалось, в 2015 премьер РФ Дмитрий Медведев заявил в сентябре 2015 года журналистам в Гродно, что Россия готова рассматривать вопрос о дальнейшем открытии своих авиабаз в государствах, с которыми ее связывают союзнические отношения. Вскоре правительство РФ представило В.Путину предложения о подписании соглашения о российской авиационной базе на территории Беларуси. Документ был внесён Минобороны РФ. "Соглашение будет способствовать организации совместной охраны внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и созданию Единой региональной системы противовоздушной обороны России и Беларуси", - говорилось в сопроводительном документе.

Позднее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его стране не нужна российская военная база. Белорусский лидер также выразил неудовлетворение, тем, что эта тема появилась в российских СМИ.
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Бацьке видать очередной транш бабла на прожирание пришел, вот и высрались
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Вся верхушка власти в Беларуси агенты рашки. Там даже хуже с этим чем у нас при Янеке
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там еще до быдлоковича все было запущено, и там не только верхушка власти- там почти всей страной (заводы, фабрики, параходы, гтс... ) владеют кацапы или лица связанные с кацапией- кароче страна "чуть больше чем полностью" ориентированна только на кацапию

Поэтому бацька может быть уже и ушел бы в Европу- но, сильно он вляпался в рузке мир!
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Скорее не ориентирована, а захвачена кацапами
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Не, скажи лучше, кого пипчет одобряешь ты или нет официальное размещение кацапских войск на границе с государством, у которого с кацами война. Пусть батька снимет штаны и жопу НАТО покажет - может поможет
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Лука, жуй свою картошку и сопи в две дырочки пока тобой не занялись. Да и не оттуда ты нападения ждешь.
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Так у них и с картошкой проблемы, они дохера с Украины импортируют. Беларусь живет только за счет подачек путлера, который дает им деньги на прожирание. Перекроет кремль поток бабла и уровень жизни там упадет раза в три минимум
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Вот что значит напустить колорадов в страну.Всю бульбу сожрали
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А Лукашенко какое дело что делают другие страны на своей территории?
Вообще охуел что ли?
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НАТО не забирает чужие территории.Это матнёй страдают только кремлёвские Чикатилы
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после учений бацька видать получил кацапское бабло
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Или высокую должность губернатора беларуского округа рф
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Как может страна под управлением чекистов считать по другому.
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НАТО напало на Белорусь и поделит Бацькин СаРай между 30 членами Альянса. тоже будет и с СаРаем Чикатилы Путлера
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Privet Beloruss, ja kategoritsheski proitiv rossiskih voisk na vashem territori!
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Панятно. Продолжайте наблюдение. Мы с вами свяжемся. Свободны! (С) ДМБ
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Минск категорически против размещения контингентов НАТО в Балтии и Польше. Вот нинада пистеть за весь Минск, я катигарЫчЭски - ЗА!
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во!!! апплодирую! Я тоже очень "люблю", когда Гройсман или Петя от моего имени чего-то заявляют))) А вообще, если Х...ло начнет дергаться в нашу сторону (а оно начнет, тут уже в курсе, мы готовы), так мы ж в ответ бомбить начнем. Хреновая это затея с учениями, тупо фронт расширить. Начинать эвакуацию вам лучше хоть завтра. Сколько дальность Града и сколько вам сел не жалко?. Это наши ответки все ведь на вашу территорию полетят, а хуйло потом объявит, что Украина на Беларусь напала. Грустно будет, Жыве Беларусь, дай бог, чтоб все обошлось...
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Жыве вечна! Героям слава! Хай сдохне той, хто нас не любiць! ОК?
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Я в шоке - в первый раз полазил по вашим форумам только что - как вата радуется, что у вас будет еще одна открываться там путинская военная база и как они все переживают, что мы в европе унитазы мыть будем - знаешь, кто хотел, тот давно их там моет, а кто не мыл, тот и не будет. Держитесь, короче. Хай у наших ворогів в горлі пір'я поросте)))
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Последнее время нет никаких новостей о русских олигархах Абрамовиче итд. Странная тишина.
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Абрамович это "кошелёк" плешивого Чекатилы в Британии.
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У хуйла сегодня банный день. Холуи вылизывают жеппу....
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Ну так! Батька давно пора понять западный мир - "Любишь меня - люби и мою собаку". Захотел создавать совместное государство с Россией- неси коллективную ответственность за "старшего брата".
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бизнесмен Махмуд Шавершян раздает мацкалям талоны на бесплатный хлеб,4 штуки в руки в месяц.Очередь в его магазин занимают в 3 часа ночи.Магазин открывается в 9 утра.
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шкловский питарастический селюк возомнил себя минским!, Фублянакуй! Ненавижу!Тьфу!
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"поэтому мы категорически .. Источник: https://censor.net.ua/n447964" - озабочены, озадачены, обеспокоены, наклонены, напряжены, встревожены кончилась мирная жизнь
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Opjat estontsy dolzny russkim pokozat gde ih mesto (okolo 100 let hazad uzhe pokozhali, no vrode ne dostatotshno bylo)
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За каждое кривое слово против НАТО лукаш у пути 10 лямов баксов выклянчивает.
Иначе в стране будет такой отсосайтунг как в Осетии, Абхазии и Крыму с Приднестровьем.
))))))))
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Мне показалось, что почти всё выше- написано одним идиотом. Вот показалось мне так. Всё это написал один идиот-оптимист. А всё ведь будет не так... Эти учения- верх наебаловки. Края- потеряны. Понятный перец- никто не станет размещать там 1-ю Гвардейскую танковую Армию. Кацы не станут атаковать наше Правобережье. Просто заибутся. Потому: в придачу к танковой Кантемировской дивизии, которая уже нависает над севером Черниговской области, добавится остальной контингент 1-й Гвардейской Танковой Армии. Перечислить?Я- могу, с точностью до полка. Заметьте, это будет преподнесено нам, лохам- как Пэрэмога нашей дипломатии. Ну, вы понимаете: в Белорусь эта Армия не вошла ведь? Не вошла. Ну и = Пэрэмога. А вся фишка в том, что она там и не планировалась! Она нужна и будет не в Белоруси... Такая вот херня, малята.
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зато рашисткие базы и учения вблизи границ балтии способствуют стабильности и безопасности в регионеИсточник: https://censor.net.ua/n447964
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>территория Беларуси никогда не будет источником войны или военной угрозы

они будут перевалочным пунктом в очередном нападении раши, местом концентрации техники, принимать самолеты которые будут лететь бомбить и такое прочее. запомните этот твит
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Там не случится никакой концентрации техники. Там не будет никакого перевалочного пункта. Там не примут ни единого боевого самолета. И там не произойдет ничего такого прочего. Запомни этот твит.
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типа кто то обратит внимание на подхуйловника! кто вообще это лука мудищев!
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Он- единственный, в Европе, кто имеет право говорить от имени населения всей Страны. У него, единственного- не пальцем деланный рейтинг, а именно правильным органом, от которого рожают. И он- ничего и никого не боится. Это Фуйло его опасается. А Ельцин- ненавидел и откровенно бздел. И именно в этом- вся фишка.
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лука мудищев такое же совковое говно как и хуйло, с таким же "рейтингом", разницы между ними никакой, кто там боится этого мудозвона?
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Ты это- просто от нечего делать и тебе - не с кем поболтать. Я тебя- понимаю. Но, извини, мне- неинтересно. Мне, в принципе- неинтересны необоснованные оптимисты. Такая вот фигня.
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это тебе дураку ватному нечего делать и лезешь тут со своим мудаком усатым и его дутыми "рейтингами", иди в спам мразь ватная
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Не удивил, провокатор. Тока как-то тупо, с твоей стороны. Надо- тоньше. Учти, на будущее. А так, как ты сейчас- это просто подтверждение моего диагноза, о необоснованном оптимизме. Прощай, легионер, типо. Хе-хе-хе...
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до того как хуйло ебнулось окончательно, занимал должность "последнего диктатора европы"
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А кто будет батьку слушать? В беларуси все равно никто базы НАТО не поставит, а за соседние страны бацька не должен решать - ставить или не ставить.
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чтото цыган не туда клонит опять. Он что хочет захвата основного картофелехранилища зелеными зайцами хуйла и организации гродненской народной республики?
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Раньше надо было думать!
Перед тем, как с плешивым кремлёвским гомункулом в дёсна гомосячить...
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минск категорочески??
сейчас выну средний палец....
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Шо? Накуйбляць! Дальшы ни читаль. Фсё! Сказал. Вот .Бля.Типер фъсё, гы!
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Насколько известно, то Беларусь не заключала договора с НАТО неразмещении войск, поєтому все разговорьі о недовольстве ничего не значат. Можно бьіло и не реагировать на слова Лукашенко.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМинск категорически против размещения контингентов НАТО в Балтии и Польше, - МИД Беларуси
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