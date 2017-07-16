 Минск категорически против размещения контингентов НАТО в Балтии и Польше, - МИД Беларуси

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Запад.
"Размещение новых военных контингентов не будет способствовать стабильности и безопасности в этом регионе, поэтому мы категорически против размещения контингента НАТО в странах Балтии и Польше. Это обязывает другую сторону принять меры и способствует гонке вооружений, как при холодной войне", - сказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью испанскому изданию "El País".
Министр также прокомментировал возможность размещения российской военной базы на территории Беларуси. "Новая иностранная военная база в Беларуси не имеет смысла, потому что современное оружие позволяет России реагировать одинаково быстро с собственной территории. Мы не хотим быть новым раздражающим фактором в нашем регионе", - подчеркнул Макей.
Кроме того, Макей затронул тему предстоящих совместных с Россией военных учениях "Запад-2017". "Они являются плановыми учениями, которые проводятся каждые два года. Необходимо подождать, пока они закончатся, чтобы все увидели абсурдность выдвинутых обвинений. Наши соседи могут быть спокойны, так как территория Беларуси никогда не будет источником войны или военной угрозы. Учения будут транспарентыми. Мы пригласим наблюдателей из соседних стран, представителей ОБСЕ и аккредитованных посольств", - отметил глава МИД Беларусию.
Как сообщалось, в 2015 премьер РФ Дмитрий Медведев заявил в сентябре 2015 года журналистам в Гродно, что Россия готова рассматривать вопрос о дальнейшем открытии своих авиабаз в государствах, с которыми ее связывают союзнические отношения. Вскоре правительство РФ представило В.Путину предложения о подписании соглашения о российской авиационной базе на территории Беларуси. Документ был внесён Минобороны РФ. "Соглашение будет способствовать организации совместной охраны внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и созданию Единой региональной системы противовоздушной обороны России и Беларуси", - говорилось в сопроводительном документе.
Позднее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его стране не нужна российская военная база. Белорусский лидер также выразил неудовлетворение, тем, что эта тема появилась в российских СМИ.
1610 78
Гражданина Украины Логина, ехавшего на Съезд белорусов мира, не впустили в Беларусь(17)
Сенат Польши ужесточил правила трудоустройства иностранцев(50)
Совет РФ-НАТО сегодня обсудит безопасность полетов над Балтикой(3)
"Когда между Украиной и Польшей есть конфликт, ни одна из сторон не выигрывает", - посол Дещица(34)
Ответ Томашу Мацейчуку. Украина будет в ЕС и с Шухевичем, и с Бандерой(0)
НАТО будет наблюдать за военными учениями РФ и Беларуси "Запад", - Столтенберг(21)
Попытки поссорить Варшаву и Киев являются элементом гибридной войны, - МИД Польши(45)
Ответить
Ответить
Ответить
Поэтому бацька может быть уже и ушел бы в Европу- но, сильно он вляпался в рузке мир!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вообще охуел что ли?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
и шо?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Иначе в стране будет такой отсосайтунг как в Осетии, Абхазии и Крыму с Приднестровьем.
))))))))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
они будут перевалочным пунктом в очередном нападении раши, местом концентрации техники, принимать самолеты которые будут лететь бомбить и такое прочее. запомните этот твит
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Перед тем, как с плешивым кремлёвским гомункулом в дёсна гомосячить...
Ответить
сейчас выну средний палец....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить