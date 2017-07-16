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Все про:переворот (246) Турция (2011) Эрдоган (358) Евросоюз (12035)

 На Западе должны выбрать между Турцией и террористами, - Эрдоган

эрдоган

Нет объяснения предательству дружбы Запада с Турцией, которое не отвечает двусторонним отношениям и фундаментальным ценностям.

Такое мнение выказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, интервью опубликовано в газете The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.net.

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"Сегодня у западных лидеров есть выбор между солидарностью с террористами или восстановлением благосклонности турецкого народа", - заявил Эрдоган.

Президент Турецкой Республики отметил при этом, что для США скрывать от турецких властей мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена и его последователей, неприемлемо.

По его словам, нельзя также оправдать критику, направленную на Турцию за объявление чрезвычайного положения, так как страна столкнулась с угрозами национальной безопасности.

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И сейчас, по словам Эрдогана, турецкое государство продолжает защищать демократические ценности, а европейские страны должны сделать выбор между Турцией и террористами.

Напомним, в ночь на 16 июля в Турции была предпринята попытка военного переворота. Основные события разворачивались в двух крупнейших городах страны - Стамбуле и Анкаре. В результате противостояния погибли 260 человек, 2185 человек получили ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кладбище для предателей", - участников госпереворота в Турции будут хоронить рядом с приютом для собак

Позднее Эрдоган призвал власти США выдать Турции оппозиционного имама Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара называет "главарем террористической организации" и обвиняет в руководстве путчем, но среди материалов, предоставленных турецкой стороной Вашингтону, в Госдепе США не увидели необходимых для экстрадиции доказательств вины проповедника.

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В 2013 году Гюлен обвинил на то время премьера Эрдогана в создании системы "тотальной коррупции", а на днях заявил, что последний намерен установить в Турции диктатуру.

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что требование Турции о выдаче проповедника будет удовлетворено, если Анкара предоставит доказательства его причастности к попытке переворота. Стоит отметить, что сам Фетхуллах Гюлен отвергает какие-либо обвинения в свой адрес, обвиняя самого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в инсценировке переворота с целью масштабных чисток в истории Турции.

По подозрению в причастности к попытке переворота были задержаны и временно отстранены от должностей более 60 тысяч человек. Среди них более 9 тысяч полицейских, 3 тысячи судей, а также преподаватели вузов и более полутора тысяч деканов. Были закрыты более двух тысяч организаций.
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Удивительно, но Хуйло тоже постоянно шантажирует Мир террористами.
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Эрдоган, перестань быть хуйлом и Турцию примут в ЕС.
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хитрожо.ый муслим: уже с-400 выбрал не спрашивал и тебя никто спрашивать не будет
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Ещё какой хитропопый Один купит у кацапов, а два соберут в Турции.
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да пофиг,пусть собирает только не корчит из себя друга Запада
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Восток дело тонкое, Петруха (с) Он хитёр и умён. И поза сейчас преследует только одну цель - больше плюшек от Запада. У нас практически не освещают события того региона, но США объединились сейчас с Турцией в поддержку Катара, чего не ждали страны Персидского залива.
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Так они молодцы - гребут под себя всё, что возможно.
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Турция должна выбрать между Миром и террористами!
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Турция должна выкинуть вон этого предателя идей Ататюрка
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кстати,цензору уже пора фотку этого прохвоста сменить- нефиг его омолаживать
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Лови свежее. Для 63 лет вполне так себе ничего сохранился.......и без ботокса.

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мальчик,тебя манерам в московитском хлеву обучали?
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писал уже повторюсь - такого выбора как рассеея - у Украины просто нет.
выбор только один - Запад.
и ето правиьльно.
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между терроростами и террористами....
вееселый выбор....
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Turtsia i terroristy, po takomu zaevleniu osobo vybrat ne nado, Turtsia i terroristy, vybiraem ih vseh, oni zhe vse v odno kutshe
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Бля, ну вот хотел поспать , так этот турецкий "чввес" опять вылез, штоб он сдох! ШОС!
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Главное, чтобы сам Эрдоган выбрал окончательно между Россией и Западом
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНа Западе должны выбрать между Турцией и террористами, - Эрдоган
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