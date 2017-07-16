 На Западе должны выбрать между Турцией и террористами, - Эрдоган

Такое мнение выказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, интервью опубликовано в газете The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.net.
"Сегодня у западных лидеров есть выбор между солидарностью с террористами или восстановлением благосклонности турецкого народа", - заявил Эрдоган.
Президент Турецкой Республики отметил при этом, что для США скрывать от турецких властей мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена и его последователей, неприемлемо.
По его словам, нельзя также оправдать критику, направленную на Турцию за объявление чрезвычайного положения, так как страна столкнулась с угрозами национальной безопасности.
И сейчас, по словам Эрдогана, турецкое государство продолжает защищать демократические ценности, а европейские страны должны сделать выбор между Турцией и террористами.
Напомним, в ночь на 16 июля в Турции была предпринята попытка военного переворота. Основные события разворачивались в двух крупнейших городах страны - Стамбуле и Анкаре. В результате противостояния погибли 260 человек, 2185 человек получили ранения.
Позднее Эрдоган призвал власти США выдать Турции оппозиционного имама Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара называет "главарем террористической организации" и обвиняет в руководстве путчем, но среди материалов, предоставленных турецкой стороной Вашингтону, в Госдепе США не увидели необходимых для экстрадиции доказательств вины проповедника.
В 2013 году Гюлен обвинил на то время премьера Эрдогана в создании системы "тотальной коррупции", а на днях заявил, что последний намерен установить в Турции диктатуру.
Госсекретарь США Джон Керри заявил, что требование Турции о выдаче проповедника будет удовлетворено, если Анкара предоставит доказательства его причастности к попытке переворота. Стоит отметить, что сам Фетхуллах Гюлен отвергает какие-либо обвинения в свой адрес, обвиняя самого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в инсценировке переворота с целью масштабных чисток в истории Турции.
По подозрению в причастности к попытке переворота были задержаны и временно отстранены от должностей более 60 тысяч человек. Среди них более 9 тысяч полицейских, 3 тысячи судей, а также преподаватели вузов и более полутора тысяч деканов. Были закрыты более двух тысяч организаций.
634 30
"Лучше тысячи слов". ФОТОжаберы предоставили российской пропаганде альтернативные версии фото с Путиным(17)
Эрдоган провел встречу с Джемилевым. ФОТО(50)
Германия запретила охранникам Эрдогана въезд на саммит G20, избивших прокурдских активистов в США(32)
Власти Турции убрали теорию эволюции из школьной программы(1643)
Почему для Украины важны договоренности между США и Турцией(0)
Порошенко назвал Эрдогана большим другом Украины. ВИДЕО(69)
Эрдоган вновь возглавил правящую партию Турции(10)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
и не парь мне мозги
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
выбор только один - Запад.
и ето правиьльно.
Ответить
Ответить
Ответить
кто тебя учил стирать шнурки в роте?
Ответить
вееселый выбор....
Ответить
азиатскойпрямотой...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить