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 Россия определила оккупированный Крым в Краснодарский судебный округ

крым

Пленум Верховного суда России одобрил законопроект о создании отдельных кассационных и апелляционных судов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Также читайте: Навальный: "Я не вижу способа решения крымской проблемы"

Границы судебных округов, которые предлагает создать Верховный суд РФ, не будут совпадать с границами федеральных округов России.

Согласно законопроекту, Краснодарский суд, помимо российских регионов, станет кассационной инстанцией для оккупированного Россией Крыма.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Россия присоединила седьмую часть территории Украины - Крым и часть Донбасса. Перспективы теперь нет. Мы будем беднеть", - член Совета при Президенте РФ Шаблинский. ВИДЕО

Апелляционной инстанцией для оккупированного Крыма станет суд в Краснодаре или Сочи.


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А почему не в Бурятский? Буряторождаемость в Крыму вроде бы повысилась?
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Лучше в камчатский - можно за камнями с неба по керченскому мосту сбегать
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Крым из автономной республики Украины превратился в анальное отверстие Рашки.
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Австралии совсем не существует-а живут нормально.
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Николай Тесля

Австралии совсем не существует (с)

Ну,на Марсе или Венере Австралии наверное нет.
А в каком измерении и в какой реальности существует "Николай Тесля"?
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"автономия- ничто. сдохнуть в кацапии- все. кацапия- не дай себе жить" (с)
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Юрий Семикотлов,почитай про "энергомост" и про разворот Днепра по-жириновскому.
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А правда шо Крым родина рептилоидов?
Геракл там жил с какой-то хвостатой мадам.
Рассказ был(не помню автора) как красноармейцы шли воевать в Крым
с рептилиями.
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как красноармейцы шли воевать в Крым с рептилиями. (с)

Ну,это-ваши.
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Полуостров невезения

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь,
Полуостров невезения в Черном море есть.

Там живут несчастные вата-дикари,
На лицо ужасные и ватные внутри.

Что они ни делают, не идут дела,
Видно без мозгов их мама родила.
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Весь покрытый базами, абсолютно весь,
Полуостров ватников в Черном море есть.

...
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Там живут несчастные Путина рабы
На лицо прелесные подлые внутри.

Что они ни делают, не идут дела,
Видно их Поклонская скопом родила.
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да там один крисянин жаловался что придется если судится то поколесить надо будет
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Был крайний раз в 2008 в Семеизе: 4.5, + 35, - каларады, + настроение. Болше - нигагда !, толка после акупантафф. Прифет :!
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Ничего, скоро и тот и другой станут компетенцией Гаагского Суда.
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Путлер-ворюга пытается следы замести) однако как ни крути а санкции за Крым так и будут висеть над кацапстаном как домоклов меч.
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Россия определила оккупированный Крым в Краснодарский судебный округ:
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Как говорил классик. Денег нет, но вы держитесь.
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вот так гордый и независимый крымский народ, у которого была автономия и республика, стал районом с райцентром в Краснодаре поздравления
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