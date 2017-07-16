Россия определила оккупированный Крым в Краснодарский судебный округ:

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
Границы судебных округов, которые предлагает создать Верховный суд РФ, не будут совпадать с границами федеральных округов России.
Согласно законопроекту, Краснодарский суд, помимо российских регионов, станет кассационной инстанцией для оккупированного Россией Крыма.
Апелляционной инстанцией для оккупированного Крыма станет суд в Краснодаре или Сочи.
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Австралии совсем не существует (с)
Ну,на Марсе или Венере Австралии наверное нет.
А в каком измерении и в какой реальности существует "Николай Тесля"?
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Геракл там жил с какой-то хвостатой мадам.
Рассказ был(не помню автора) как красноармейцы шли воевать в Крым
с рептилиями.
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Ну,это-ваши.
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Весь покрытый зеленью, абсолютно весь,
Полуостров невезения в Черном море есть.
Там живут несчастные вата-дикари,
На лицо ужасные и ватные внутри.
Что они ни делают, не идут дела,
Видно без мозгов их мама родила.
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Полуостров ватников в Черном море есть.
...
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На лицо прелесные подлые внутри.
Что они ни делают, не идут дела,
Видно их Поклонская скопом родила.
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