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Все про:Россия (71414) Евросоюз (12034) Кулеба (76)

 Россия пытается навязать Европе собственную политическую реальность, - Кулеба

мид кулеба

Россия сделала своей целью изменение Европы таким образом, чтобы она приняла навязываемую Кремлем политическую реальность и как обоюдовыгодную модель.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.

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Автор указывает, что эта реальность включает согласие с аннексией Крыма и снятие наиболее чувствительных для России экономических санкций. К ней относятся также временная фиксация Украины как "серой зоны", временно зависшей между Западом и Востоком (с последующим дрейфом на Восток), а также отказ от сотрудничества между Москвой и ЕС в области продвижения в России европейских ценностей и защиты прав человека.

"Коротко говоря, оферта России Европе была такова: вот зона нашего влияния, мы имеем право делать здесь все, что хотим, а вы имеете обязательство принимать все наши действия как данность", - говорится в статье.

Автор указывает, что первое системное усилие РФ по достижению этой цели было крайне агрессивным: Кремль занялся разрушением солидарности государств-членов ЕС, расшатыванием ключевых демократий, поддержкой крайних левых и крайних правых политических сил, а также любых движений против Евросоюза.

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К данным усилиям также следует добавить кампанию по дезинформации и прощупывание протестных возможностей российских "соотечественников" в странах ЕС, а также попытки дискредитации и дестабилизации Украины.

К 2017 году, однако, стало понятно, что данная комбинация не сработала.

По мнению Кулебы, сейчас у РФ не просматривается иного пути, кроме дальнейшей эскалации - создания новых вызовов, чтобы "торговать" ними.

"Есть у России и свои преимущества. Кроме статуса в мировой политике и вороха уже созданных ею проблем, это отсутствие страха генерировать новые. Излюбленная схема Москвы - создать проблему, а потом ультимативно заявить партнерам, что решать ее нужно всем вместе. Прелесть этой тактики в том, что такие ситуации не являются линейными, а предусматривают вариативность сценариев их развития", - отмечает дипломат.

По его словам, "на входе" Москва может и сама не знать, в какой именно сценарий втянутся ее партнеры, но она будет готова к каждому из них.

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"В результате, в зависимости от сценария, Россия может проиграть - а может получить то, что желает или часть желаемого; либо, в случае неизбежности негативного сценария, ей, как минимум, должны помочь "сохранить лицо" (читай - получить хоть какой-то бонус). В отдельных случаях можно просто в последний момент благородно вынуть партнеров из петли, в которую перед этим их засунуть", - подчеркивается в статье.

Автор констатирует, что описанная стратегия России, пока не сработавшая в нескольких странах Евросоюза, сейчас применяется ею в общеевропейских институциях. В частности - в ОБСЕ и в Совете Европы.
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Дмитрий Добкин пришел на суд к брату снова в «странном» состоянии

https://news.pn/ru/politics/185118




Младшего брата Михаила Добкина, народного депутата от партии "Оппозиционный блок" Дмитрия Добкина, снова поймали на странном поведении. На этот раз - в зале Печерского районного суда Киева во время избрания меры пресечения подозреваемому в злоупотреблении служебным положением и содействию мошенничеству Михаилу Добкину.
Об этом сообщает "24" канал со ссылкой на журналиста Ивана Гребенюка.
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Когда же она распадется на десяток-другой стран? Только тогда можно будет вздохнуть свободно остальному миру.
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