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Все про:Россия (71415) Евросоюз (12035) Кулеба (76)

 Кремль пытается навязать Европе собственную политическую реальность, - Кулеба

мид кулеба

Россия сделала своей целью изменение Европы таким образом, чтобы она приняла навязываемую Кремлем политическую реальность и как обоюдовыгодную модель.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.

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Автор указывает, что эта реальность включает согласие с аннексией Крыма и снятие наиболее чувствительных для России экономических санкций. К ней относятся также временная фиксация Украины как "серой зоны", временно зависшей между Западом и Востоком (с последующим дрейфом на Восток), а также отказ от сотрудничества между Москвой и ЕС в области продвижения в России европейских ценностей и защиты прав человека.

"Коротко говоря, оферта России Европе была такова: вот зона нашего влияния, мы имеем право делать здесь все, что хотим, а вы имеете обязательство принимать все наши действия как данность", - говорится в статье.

Автор указывает, что первое системное усилие РФ по достижению этой цели было крайне агрессивным: Кремль занялся разрушением солидарности государств-членов ЕС, расшатыванием ключевых демократий, поддержкой крайних левых и крайних правых политических сил, а также любых движений против Евросоюза.

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К данным усилиям также следует добавить кампанию по дезинформации и прощупывание протестных возможностей российских "соотечественников" в странах ЕС, а также попытки дискредитации и дестабилизации Украины.

К 2017 году, однако, стало понятно, что данная комбинация не сработала.

По мнению Кулебы, сейчас у РФ не просматривается иного пути, кроме дальнейшей эскалации - создания новых вызовов, чтобы "торговать" ними.

"Есть у России и свои преимущества. Кроме статуса в мировой политике и вороха уже созданных ею проблем, это отсутствие страха генерировать новые. Излюбленная схема Москвы - создать проблему, а потом ультимативно заявить партнерам, что решать ее нужно всем вместе. Прелесть этой тактики в том, что такие ситуации не являются линейными, а предусматривают вариативность сценариев их развития", - отмечает дипломат.

По его словам, "на входе" Москва может и сама не знать, в какой именно сценарий втянутся ее партнеры, но она будет готова к каждому из них.

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"В результате, в зависимости от сценария, Россия может проиграть - а может получить то, что желает или часть желаемого; либо, в случае неизбежности негативного сценария, ей, как минимум, должны помочь "сохранить лицо" (читай - получить хоть какой-то бонус). В отдельных случаях можно просто в последний момент благородно вынуть партнеров из петли, в которую перед этим их засунуть", - подчеркивается в статье.

Автор констатирует, что описанная стратегия России, пока не сработавшая в нескольких странах Евросоюза, сейчас применяется ею в общеевропейских институциях. В частности - в ОБСЕ и в Совете Европы.
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Дмитрий Добкин пришел на суд к брату снова в «странном» состоянии

https://news.pn/ru/politics/185118




Младшего брата Михаила Добкина, народного депутата от партии "Оппозиционный блок" Дмитрия Добкина, снова поймали на странном поведении. На этот раз - в зале Печерского районного суда Киева во время избрания меры пресечения подозреваемому в злоупотреблении служебным положением и содействию мошенничеству Михаилу Добкину.
Об этом сообщает "24" канал со ссылкой на журналиста Ивана Гребенюка.
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Когда же она распадется на десяток-другой стран? Только тогда можно будет вздохнуть свободно остальному миру.
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Росія занадто відстала, щоб бути в змозі нав'язати будь-яку реальність. Коротше, не авторитет. Ясно, що бомж з вулиці може спробувати нав'язати вам свій світогляд. Скаже - йдем бомжувати разом. От Кулеба може погодиться, а ЄС - ні. Може нав'язувати хіба відсталим сусідам, та й то з Україною й Грузією вже провал вийшов. Кулеба генерує пусті фантазії.
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Две турбины Сименса попали в Крым...
Европа также сохраняет свою экономику, потому всё и сложно...
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Писаки а ля Петя , все рисуют черными красками Россию. , но, лучше бы на своё рыло посмотрели. Саммит Украина ЕСчем закончился НИЧЕМ!!!!!!!! Даже совместное заявление не смогли согласовать...... И идиот из петиной бригады Логопедов, зачем нам ещё одна бумашка . О чем ещё можно говорить.......
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Ти знов тут, лаптеногий )) Сиди на своїй росії, а до нас не лізь ))
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россия прежде чем диктовать свои условия в темпе восстановила свою экономику и создали мощную армию........ наши умники развалили экономику и армию разворовали страну и нас теперь пинают кому не лень
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Ключевая фраза:
"В XIX веке маньчжурский Китай ослаб и Приамурье по Айгунскому договору перешло под власть России"
Все договоры, которыми помахивает паРаша это акты капитуляции после вторжения.

Второе, неточность или оговорка - Русь не входила в ВКЛ, а была составной частью федеративного государства - Великое Княжество Литовское, Русское и Жемойтское, т.е. имела самоуправление...

И о том, как татары и пр. стали "русскими" - сначала царским указом новорожденный становился православным, если один из родителей - православный. Другой царский указ, через сколько-то десятков лет, объявил всех православных "русскими" (великороссы)
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В России протестующие с гробами перекрыли трассу: фото и видео
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Стоит внимательно прочитать пост Олексiя Тимошенко...
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Про снаряды и бронетехнику из официальных источников и от учителей они не могли получить информацию...
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Если бы у вас, на расии, было все хорошо, такие уникумы не сидели бы на наших форумах и не писали бы всякий бред. Вам бы было пох на нас. А так...
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по всем признакам хуйло готовит масштабное вторжение в украину, в следующем году скорее всего под чемпионат мира по футболу
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Очень правильное понимание политических приемов Москвы.
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Кремль пытается ... Дальше НЕ читаль, скучна, бля!!
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от печаль з цією Європою
повний... терористи мігранти пруть раша пре...
дожилися..
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Кремль пытается навязать Европе собственную политическую реальностьЭто не кремль(ять) пытаеццо - это ВЫ! пытаеццо (етить) навязаць нам такую куйню, вот только ЙУХ у ВАСС получиццо! :
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКремль пытается навязать Европе собственную политическую реальность, - Кулеба
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