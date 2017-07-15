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Все про:законопроект (1884) Кириленко (638) концерт (341) музыка (716)

 Кириленко о российских исполнителях: "Нельзя давать возможность здесь зарабатывать путинским пропагандистам"

кириленко

Законопроект об ограничении гастролей российских исполнителей в Украине предусматривает ответственность для организаторов концертов за его неисполнение в виде штрафов в размере от 160 тыс. до 320 тыс. грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко в эфире "Украинского радио".

"Если организатор в нарушение законодательства будет приглашать российских артистов и не будет сообщать об этом или скрывать данные, будет штраф от 50 до 100 минимальных зарплат: это от 160 тысяч гривен до 320 тысяч гривен", - сказал он.

Чиновник напомнил, что в Верховной Раде уже зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" (№6682).

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"Если не можешь видеть свое мероприятие без исполнителя из страны-агрессора, то надо уведомить за 30 дней правоохранительные органы, чтобы они проверили приглашенных гастролеров. Организатор должен сообщить настоящее имя и фамилию артиста, все псевдонимы, последнюю карту гастролей и другие данные. Если окажется, что приглашенный в нашу страну артист незаконно находился в Крыму, поддерживает российского агрессора, есть в перечне лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, публично высказывался с неуважением к территориальной целостности или государственному суверенитету Украины, подписывал соответствующие обращения, то согласования на выступление не будет", - подчеркнул вице-премьер.

Кириленко убежден, что законопроект будет принят в сентябре, но призывает организаторов всех фестивалей и концертов уже выполнять нормы нового закона. "Должно же быть национальное достоинство и самоуважение. Нельзя давать возможность здесь зарабатывать путинским пропагандистам во время войны и оккупации Крыма Россией. В то же время те российские артисты, которые прямо выступают против агрессии России в Украине, будут получать согласования на концерт", - заявил он.

Напомним, законопроект №6682 зарегистрировали в парламенте представители четырех фракций - Олег Медуница ("Народный фронт"), Игорь Артюшенко (БПП), Сергей Рудык (БПП), Ирина Подоляк ("Самопомич"), Александр Опанасенко ("Самопомич") и Василий Амельченко (Радикальная партия).
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Я бы вообще запретил россиянам посещать Украину до тех пор , пока Россия не вернёт Донбасс и Крым !
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За убийства наших хлопцев им надо заказать въезд на века!
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че то у вас как..то подебильному все..артистам нельзя а кернесам и бойкам можно..
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в Верховной Раде уже зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" (№6682)

Прокинувся... 4-й рік війни... ппц
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выборы на носу у шоколодке
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вони вже йдуть на дно... цікаво, кого вони скидатимуть як баласт...?
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Не, ну понятно артистам нельзя. но почему то крупному российскому бизнесу можно. Например Уралвагонзаводу, который под санкциями. Не знаю почему , но вагонов РЖД все больше и больше, новых вагонов 2016-17 годов выпуска.
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А зачем им запрещать въезд? Пусть все российские звезды платят в Украине дополнительный налог на армию, процентов 50% с прибыли. И объявлять по итогу года, кто сколько "скинулся" на ВСУ. С благодарностями самым "щедрым". Всё.
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Ну, тогда жди гиркина с шансоном...хуйло с медведчуком проплатят, вычтут из Ротердам+..
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Українець





Суд арестовал Добкина на 2 мес. с залогом в 50млн.грн за спиженные 78га земли в Харькове. А то,что тварь с оплотом войну привел не заметили pic.twitter.com/Jd5cKOAd4j
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Кому выгодно добиться импичмента Порошенко.

Добиться импичмента президента или правильнее главнокомандующего Украины выгодно кремлевским тварям которые мечтают оторвать от Украины еще кусок территории как они это сделали воспользовавшись отсутствием главнокомандующего нагло украв Крым. Всунув грязное рыло на Донбасс эти твари получили в пятак от ВСУ и всего мирового сообщества, благодаря действиям главнокомандующего Украины которого выбрал народ. Кремлевские твари не дождутся импичмента президента и не смогут воспользоваться его отсутствием чтобы отломать еще кусок Украины превратив этот кусок в непригодную для жизни территорию. Как бы эти твари не брызгали ядовитой слюной и не поливали ненавистью Порошенко, шансы у этих тварей только на самоубийство.
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Крым аннексирован благодаря отсутствию главнокомандующего который дал бы указ мочить русню. Не трудно догадаться почему сейчас требуют импичмента президента Украины. Чтобы оторвать еще один кусок.
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Крым - это Украина: на КремльТВ прозвучало громкое заявление
Крым, который аннексировала Российская Федерация, необходимо вернуть Украине, поскольку он является ее территорией.
Об этом в эфире программы на известном российском пропагандистском телеканале "Россия 1" заявил профессор Высшей школы экономики, член совета при президенте РФ Владимире Путине по развитию гражданского общества и правам человека Илья Шаблинский.
Он подчеркнул, что присоединение Крыма не принесло и не принесет России ничего хорошего.
"Наше государство, наше руководство отделило от Украины седьмую часть ее территории (о Крыме и оккупированной части Донбасса. - Ред.) и присоединило к себе… Вы считаете, что это хорошо, это нормально, это нам пойдет на пользу? Я полагаю, что ничего хорошего для нашей страны не будет. Я считаю, что перспективы хорошей здесь нет. Мы уже за это платим… И будем платить еще больше", - сказал Шаблинский.
На уточняющий вопрос он ответил, что Крым стоит вернуть Украине.
"Украина должна обладать своими территориями. Это ее территория…" - сказал Шаблинский.https://www.obozrevatel.com/politics/09873-kryim-eto-ukraina-na-kremltv-prozvuchalo-gromkoe-zayavlenie.htm
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1921 - 1991рр. окупація України Росією, а не який не радянський період. У кожному населеному пункті України має бути Музей російської окупації. Забути про мільйони вбитих фізично та морально росіянами українців не маємо права.
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Є така країна у Європі, яка називається Франція. Мешканці цієї маловідомої, але достойної і багатої країни ніколи !, нічого !, не чули про Анілорак, Лабуду, "Машина времени" з "Аквариумом", Кіркорава, Орбухайте, і так далі за вашими списками... І живуть вони собі в кайф, і слухають музику, яку хочуть, і не відчувають себе обкраденими без Каральовай і Тарзана, без Лаліти і Борі Маісєєва, Баскава і Распутіной. Ну не страждають бідолашні французи (та й іспанці з португальцями) від відсутності Буйнова чи Булановой. Може час збагнути, що світ більший за Садоває Кальцо? Може час самим пропонувати себе світу? Забути той мордор, розвиватись, діяти, жити, творити...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКириленко о российских исполнителях: "Нельзя давать возможность здесь зарабатывать путинским пропагандистам"
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