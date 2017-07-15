 Кириленко о российских исполнителях: "Нельзя давать возможность здесь зарабатывать путинским пропагандистам"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко в эфире "Украинского радио".
"Если организатор в нарушение законодательства будет приглашать российских артистов и не будет сообщать об этом или скрывать данные, будет штраф от 50 до 100 минимальных зарплат: это от 160 тысяч гривен до 320 тысяч гривен", - сказал он.
Чиновник напомнил, что в Верховной Раде уже зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" (№6682).
"Если не можешь видеть свое мероприятие без исполнителя из страны-агрессора, то надо уведомить за 30 дней правоохранительные органы, чтобы они проверили приглашенных гастролеров. Организатор должен сообщить настоящее имя и фамилию артиста, все псевдонимы, последнюю карту гастролей и другие данные. Если окажется, что приглашенный в нашу страну артист незаконно находился в Крыму, поддерживает российского агрессора, есть в перечне лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, публично высказывался с неуважением к территориальной целостности или государственному суверенитету Украины, подписывал соответствующие обращения, то согласования на выступление не будет", - подчеркнул вице-премьер.
Кириленко убежден, что законопроект будет принят в сентябре, но призывает организаторов всех фестивалей и концертов уже выполнять нормы нового закона. "Должно же быть национальное достоинство и самоуважение. Нельзя давать возможность здесь зарабатывать путинским пропагандистам во время войны и оккупации Крыма Россией. В то же время те российские артисты, которые прямо выступают против агрессии России в Украине, будут получать согласования на концерт", - заявил он.
Напомним, законопроект №6682 зарегистрировали в парламенте представители четырех фракций - Олег Медуница ("Народный фронт"), Игорь Артюшенко (БПП), Сергей Рудык (БПП), Ирина Подоляк ("Самопомич"), Александр Опанасенко ("Самопомич") и Василий Амельченко (Радикальная партия).
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Прокинувся... 4-й рік війни... ппц
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Суд арестовал Добкина на 2 мес. с залогом в 50млн.грн за спиженные 78га земли в Харькове. А то,что тварь с оплотом войну привел не заметили pic.twitter.com/Jd5cKOAd4j
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Добиться импичмента президента или правильнее главнокомандующего Украины выгодно кремлевским тварям которые мечтают оторвать от Украины еще кусок территории как они это сделали воспользовавшись отсутствием главнокомандующего нагло украв Крым. Всунув грязное рыло на Донбасс эти твари получили в пятак от ВСУ и всего мирового сообщества, благодаря действиям главнокомандующего Украины которого выбрал народ. Кремлевские твари не дождутся импичмента президента и не смогут воспользоваться его отсутствием чтобы отломать еще кусок Украины превратив этот кусок в непригодную для жизни территорию. Как бы эти твари не брызгали ядовитой слюной и не поливали ненавистью Порошенко, шансы у этих тварей только на самоубийство.
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Крым, который аннексировала Российская Федерация, необходимо вернуть Украине, поскольку он является ее территорией.
Об этом в эфире программы на известном российском пропагандистском телеканале "Россия 1" заявил профессор Высшей школы экономики, член совета при президенте РФ Владимире Путине по развитию гражданского общества и правам человека Илья Шаблинский.
Он подчеркнул, что присоединение Крыма не принесло и не принесет России ничего хорошего.
"Наше государство, наше руководство отделило от Украины седьмую часть ее территории (о Крыме и оккупированной части Донбасса. - Ред.) и присоединило к себе… Вы считаете, что это хорошо, это нормально, это нам пойдет на пользу? Я полагаю, что ничего хорошего для нашей страны не будет. Я считаю, что перспективы хорошей здесь нет. Мы уже за это платим… И будем платить еще больше", - сказал Шаблинский.
На уточняющий вопрос он ответил, что Крым стоит вернуть Украине.
"Украина должна обладать своими территориями. Это ее территория…" - сказал Шаблинский.https://www.obozrevatel.com/politics/09873-kryim-eto-ukraina-na-kremltv-prozvuchalo-gromkoe-zayavlenie.htm
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