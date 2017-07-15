 Трамп назначил юридического представителя в деле о вмешательстве РФ в американские выборы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Ожидается, что юрист, являющийся партнером в адвокатской фирме "Hogan Lovells" в Вашингтоне, будет также играть роль посредника в некоторых переговорах между Белым домом и Конгрессом, а также сможет консультировать адвокатов, уже нанятых Трампом, и представляющих интересы президента США в деле о вмешательстве Москвы.
В настоящее время расследование о возможных связях между членами избирательного штаба Дональда Трампа и Кремлем ведут, помимо ФБР, четыре комитета в обеих палатах Конгресса США.
До этого позиция специального юридического советника президента существовала в США только в администрации Джорджа Буша-старшего. Она была создана специально для адвоката Эммета Флуда, в обязанности которого входила подготовка ответов на запросы Конгресса.
Напомним, в начале января Офис директора Национальной разведки США обнародовал незасекреченную часть доклада касательно кибератак со стороны российских хакеров во время президентских выборов в США. В документе говорится, что кампанию с целью помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу на выборах президента США приказал начать президент России Владимир Путин. Разведка США считает, что "с высокой долей вероятности" Путин "приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы".
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