 Гражданина Украины Логина, ехавшего на Съезд белорусов мира, не впустили в Беларусь

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новы час", ему было заявлено о запрете въезда в Беларусь и поставлен соответствующий штамп в паспорт. Логин был вынужден вернуться в Украину.
По его словам, белорусские пограничники вели себя корректно, но причины и срок запрета назвать не смогли. Архиепископ считает, что запрет может быть связан с решениями ФСБ РФ, поскольку 3 марта 2015 года Беларусь подписала соглашение с РФ о взаимном признании отказа во въезде на территорию государств.
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особенно мечтает что бы рашки войска остались навсегда в Беларуси !
И это со слов минчан , да , да со слов тех самых Продвинутых минчан , которые ненавидят Луку и желают ему смерти..Но...при этом мечтают о расии и что бы путинсосать давал ...
Знаю лично одного минчанина..Пенс..Ненавидет как он говорит режим Луки , и ходит на все ..внимание Митинги против луки !!!!
Но при этом ждет хуйло и его армию...
П.С...
Маловато жгли в свое время в сараях...
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https://news.tut.by/society/498454.html
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Имперский синдром:
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В 1701-1721 годах Петр Романов развязывает 20-ти летнюю завоевательную войну в Европе.
В 1799 году Суворов собирается очистить от революционных французских войск Швейцарию.
В 1830-м Николай Романов грозился, что придет через всю Европу в Бельгию и накажет ее за революцию.
В 1848-м Паскевич "усмирял" Венгрию.
В 1953 году против вышедших на улицы берлинских рабочих ― танки.
В 1956 году против повстанцев в Будапеште ― росийские танки.
В 1968 году против Пражской весны ― российские танки.
В 1794-м, в 1830-м и в 1863 годах три раза восставали поляки против 200-тысячных армий России.
В 1980 году Политбюро выбирало способ, как в очередной раз захватить соседнюю Польшу российскими танками.
В 2014-м - революция в Киеве, и из-под издыхающей, изжившей под себя Российской Империи уходит Украина. А для Орды капской это серть и кацапская Орда нас так просто не отпустит. Значит с кацапами только война, с суками.
Плюс ко всему этому бесконечные поработительные войны и "добровольные присоединения земель" на Дальнем и Ближнем Востоке к России.
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