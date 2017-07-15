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Все про:Беларусь (2632) граница (3080) запрет (1205)

 Гражданина Украины Логина, ехавшего на Съезд белорусов мира, не впустили в Беларусь

беларусь паспорт запрет штамп

В пограничном пункте пропуска "Новая Гута" на въезде в Беларусь был задержан гражданин Украины, член совета Объединения белорусов мира "Родина", архиепископ Святослав Логин (БАПЦ), который ехал на VII Съезд белорусов мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новы час", ему было заявлено о запрете въезда в Беларусь и поставлен соответствующий штамп в паспорт. Логин был вынужден вернуться в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Именно РФ - инициатор": Украинской журналистке Коваленко запретили въезд в Беларусь. ФОТО

По его словам, белорусские пограничники вели себя корректно, но причины и срок запрета назвать не смогли. Архиепископ считает, что запрет может быть связан с решениями ФСБ РФ, поскольку 3 марта 2015 года Беларусь подписала соглашение с РФ о взаимном признании отказа во въезде на территорию государств.
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Чего еще ждать от прокремлядского режима белорусии, они и войска орков пустят без проблем.
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А у вересні ще й армада підтягнеться зі сходу до вас. Говорять, що там вона і залишиться, до дому не поїде після закінчення навчань.
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и быдло этому радо...
особенно мечтает что бы рашки войска остались навсегда в Беларуси !
И это со слов минчан , да , да со слов тех самых Продвинутых минчан , которые ненавидят Луку и желают ему смерти..Но...при этом мечтают о расии и что бы путинсосать давал ...
Знаю лично одного минчанина..Пенс..Ненавидет как он говорит режим Луки , и ходит на все ..внимание Митинги против луки !!!!
Но при этом ждет хуйло и его армию...
П.С...
Маловато жгли в свое время в сараях...
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Смотрю сейчас много уже, напрочь зомбированных ватников, на Луку начинают слюной брызгать... А раньше восхищались...
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у них и договор на пропуск и размещение коцапских войск наверняка имеется. тыл для нападения на нас
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Не тил, а новий плацдарм. Для наступу. До Києва вісім годин ходу. Їх дивізії мають назви, які у свій час були повязані з визволенням України під час ІІ Св. в.
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Россия - издыхающий многовековой жандарм Европы.
Имперский синдром:
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В 1701-1721 годах Петр Романов развязывает 20-ти летнюю завоевательную войну в Европе.
В 1799 году Суворов собирается очистить от революционных французских войск Швейцарию.
В 1830-м Николай Романов грозился, что придет через всю Европу в Бельгию и накажет ее за революцию.
В 1848-м Паскевич "усмирял" Венгрию.
В 1953 году против вышедших на улицы берлинских рабочих ― танки.
В 1956 году против повстанцев в Будапеште ― росийские танки.
В 1968 году против Пражской весны ― российские танки.
В 1794-м, в 1830-м и в 1863 годах три раза восставали поляки против 200-тысячных армий России.
В 1980 году Политбюро выбирало способ, как в очередной раз захватить соседнюю Польшу российскими танками.
В 2014-м - революция в Киеве, и из-под издыхающей, изжившей под себя Российской Империи уходит Украина. А для Орды капской это серть и кацапская Орда нас так просто не отпустит. Значит с кацапами только война, с суками.

Плюс ко всему этому бесконечные поработительные войны и "добровольные присоединения земель" на Дальнем и Ближнем Востоке к России.
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попов не пускают потому что религия опиум для народа да и кому нужен чужой поп своих видимо хватает.......
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