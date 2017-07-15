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 Human Rights Watch требует от террористов "ДНР" освободить блогера Асеева

асеев васин

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призывает террористов "ДНР" немедленно освободить донецкого блогера Станислава Асеева, известного под псевдонимом Станислав Васин.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, правозащитники отмечают, что группировка "ДНР" "незаконно удерживает блогера, известного своими проукраинскими взглядами, уже в течение шести недель".

"Human Rights Watch получила достоверную информацию из надежных источников о том, что Асеев находится под стражей "силовых структур" "ДНР", - говорится в заявлении.

Как заявил директор Human Rights Watch в Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон, то, что писал Асеев, не нравилось главарям "ДНР". "Он является жертвой насильственного исчезновения - очень тяжкого преступления, которое, согласно международному праву, не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах, ни во время мира, ни во время войны", - сказал он.

Организация требует от боевиков признать задержание донецкого блогера, немедленно освободить его, а виновных в похищении наказать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Донецкий журналист Асеев, известный под псевдонимом Станислав Васин, последний раз выходил на связь 2 июня, - "Зеркало недели"

Напомним, ранее Amnesty International тоже сообщила, что Асеева держит под стражей "министерство госбезопасности ДНР". В то же время боевики не признают задержания Асеева, а накануне они формально объявили блогера в розыск как пропавшего без вести.
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Предприятия ГК "Укроборонпром" в нынешнем состоянии и в нынешнем формате взаимоотношений с Минобороны не способны перевооружить армию требуемой техникой.
https://zn.ua/internal/broneneprobivaemost-254397_.html
Human Rights Watch требует от террористов "ДНР" освободить блогера Асеева - Цензор.НЕТ 96
Human Rights Watch требует от террористов "ДНР" освободить блогера Асеева - Цензор.НЕТ 1349

Давайте будем честны сами с собой. Прежде всего, констатируем тревожный тренд и четкое понимание: а) модернизированной армии нужны не штучные новинки, а серийные образцы боевой техники; б) предприятия ГК "Укроборонпром" в нынешнем состоянии и в нынешнем формате взаимоотношений с Минобороны не способны перевооружить армию требуемой техникой, срыв ГОЗа "запрограммирован"; в) нужны реальные реформы в оборонке, где содействие работе активных частных компаний - лишь малая часть формирования новых правил игры.

https://zn.ua/internal/broneneprobivaemost-254397_.html
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это только один, о котором они знают...
а сколько людей в дыре уже замучено и еще мучаются по подвалам.....
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Палеев Ф.Н., Оноприенко Г.А., Молочков А.В. Эпидемия чумы XVIII ве- ка и развитие здравоохранения в Москве // Альманах клинической медицины. 2015. № 37. С. 6-9.
https://cyberleninka.ru/article/v/epidemiya-chumy-xviii-veka-i-razvitie-zdravoohraneniya-v-moskve
п.с.
В статті наведені цікаві факти, як українські медики Шафонський, Самойлович та Ягелський рятували в 1771-1773 рр. Москву від епідемії чуми.
Українські медичні вчені, на відміну від німецьких (які при німкені Єкатєріні ІІ "тусувалися" в Москві з метою швидкого збагачення), відразу виявили ознаки чуми у москвичів та доповіли про це міській владі. Натомість, гонорливі німецькі вчені стверджували, що у городян ( москвичів ) відсутні ознаки захворювання чумою.
Єкатєріна ІІ довірилася висновкам німецьких лікарів і за це поплатился тисячами померлих від чуми москвичів.
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