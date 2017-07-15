 Саакашвили - политический банкрот в Грузии, поэтому пытается понравиться украинцам, - Геращенко

Об этом заявил народный депутат Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
Он подчеркнул, что лично знакомил Саакашвили с главой МВД Арсеном Аваковым. "Видите, что из этого получилось? Михаил Саакашвили - человек, который в Одесской области, прямо скажу, пересиживал и ждал результатов выборов в Грузии, которые были в октябре 2016 года. Он не работал по-настоящему губернатором. Он ждал, что его партия снова наберет большой процент и он сможет вернуться в Грузию. Его партия потерпела сокрушительное поражение, в том числе, благодаря тому, а я это знаю от депутатов грузинского парламента от его же партии, его неуклюжей политике, его заявлениям о том, что он вернется в Грузию и сведет счеты со всеми. В итоге на сегодня в его партии, где было 26 депутатов в октябре - из нее вышел 21 депутат, у него осталось 5. Он полный политический банкрот в своей стране. Поэтому на сегодня он делает все возможное, чтобы пытаться показаться "любым" украинскому народу. Но тот оголтелый пиар и неуклюжие действия, которые он предпринимает - это неправильно и нечестно", - прокомментировал депутат.
Напомним, Саакашвили занимал пост главы Одесской ОГА с 30 мая 2015 по 9 ноября 2016 года. Был президентом Грузии с 2004 по 2007 год, после возглавлял грузинскую партию "Единое национальное движение".
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но он вытащил страну из этой ямы, а что с ним сделали в благодарность- за штаны и с трибуны(
Так будет и с Петром-I - ассоциацию подписал и отвоевал, безвиз выжал, армию родил, Газпром в суд и нах, Е-декларации наперсточники строчат, НАБУ потихоньку но ковыряет, если еще и экономику с глубокой З.. вытащит, то точно будет то что с Михо(
Так что Антошка пошли копать картошку
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Безвиз - 1 месяц только действует, ассоциация заработает только с 1 СЕНТЯБРЯ!!!
А разруху принёс нам твой Куйло, запоребриковый
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3 года уже прошло. а из "активных" Петиных реформ,которым тааак мешает война, только вот что:
угадайте что это за здание? фото от 13.07.2017
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а по шестерке авакяна антонине можно сказать одно - поц одно извилистый.
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