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 Политика Украины
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Все про:Грузия (3403) Саакашвили (1839) Геращенко_Антон (938)

 Саакашвили - политический банкрот в Грузии, поэтому пытается понравиться украинцам, - Геращенко

саакашвили митинг рух

Экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили является политическим банкротом в Грузии, поэтому пытается завоевать симпатию украинцев.

Об этом заявил народный депутат Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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Он подчеркнул, что лично знакомил Саакашвили с главой МВД Арсеном Аваковым. "Видите, что из этого получилось? Михаил Саакашвили - человек, который в Одесской области, прямо скажу, пересиживал и ждал результатов выборов в Грузии, которые были в октябре 2016 года. Он не работал по-настоящему губернатором. Он ждал, что его партия снова наберет большой процент и он сможет вернуться в Грузию. Его партия потерпела сокрушительное поражение, в том числе, благодаря тому, а я это знаю от депутатов грузинского парламента от его же партии, его неуклюжей политике, его заявлениям о том, что он вернется в Грузию и сведет счеты со всеми. В итоге на сегодня в его партии, где было 26 депутатов в октябре - из нее вышел 21 депутат, у него осталось 5. Он полный политический банкрот в своей стране. Поэтому на сегодня он делает все возможное, чтобы пытаться показаться "любым" украинскому народу. Но тот оголтелый пиар и неуклюжие действия, которые он предпринимает - это неправильно и нечестно", - прокомментировал депутат.

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Напомним, Саакашвили занимал пост главы Одесской ОГА с 30 мая 2015 по 9 ноября 2016 года. Был президентом Грузии с 2004 по 2007 год, после возглавлял грузинскую партию "Единое национальное движение".
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Та їм то поже й по..., але ж трупи смердять. Особливо політичні. А людям доводиться нюхати.
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а что же делать если все очччень "умные"? что сделали с Сеней,который после проффессорского грабежа и побега вышел из казначейства и глаза через очки полезли - Гаспада, что будем делать? на счетах по 5гривен на каждого украинца и фсё...
но он вытащил страну из этой ямы, а что с ним сделали в благодарность- за штаны и с трибуны(
Так будет и с Петром-I - ассоциацию подписал и отвоевал, безвиз выжал, армию родил, Газпром в суд и нах, Е-декларации наперсточники строчат, НАБУ потихоньку но ковыряет, если еще и экономику с глубокой З.. вытащит, то точно будет то что с Михо(
Так что Антошка пошли копать картошку
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Кто вытащил страну из ямы продажный Петя на пару с кроликом ?????? Что дала ассоциация и безвиз ? А разруху в экономику ,кто принес ????? Пушкин или Лермонтов ????
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кремлёвские тупые тролли)))
Безвиз - 1 месяц только действует, ассоциация заработает только с 1 СЕНТЯБРЯ!!!
А разруху принёс нам твой Куйло, запоребриковый
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Очень просто. Украина по 85 экономическим показателям опустилась с 82 или 84 ниже 100. Это объективно. Падение ВВП 25 % за 2 года. О тарифах и зарплатах и пенсиях я вообще молчу. Один Роттердам плюс "вымыл" с экономики от 10 до 25 млрд. грн. Куда же они делись ? Или зарплата Кобеля в 19 лимонов откуда нарисовалась ? И это при средней в Украине 6700 в месяц ? И что миллион украинцев подались в Польшу только за последний год от хорошей жизни.
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и твой хуйло активно этому способствовал, так что завали пердило
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сеня, петя и их окружение спасали страну исключительно для стабильности своего бизнеса и стабильности дальнейшего грабежа Украины. вылечили дойную корову так сказать.
3 года уже прошло. а из "активных" Петиных реформ,которым тааак мешает война, только вот что:
Саакашвили - политический банкрот в Грузии, поэтому пытается понравиться украинцам, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6090

Саакашвили - политический банкрот в Грузии, поэтому пытается понравиться украинцам, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3932

Саакашвили - политический банкрот в Грузии, поэтому пытается понравиться украинцам, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6926

угадайте что это за здание? фото от 13.07.2017
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То, что "Надгробный фронт" политический банкрот Украины , понятно всем, даже Антоше. К, сожалению, у нас нет НИКОГО, к кому можно отнести такое понятие, как политический лидер. Блок Продажного Пети. , "Надгробный фронт", Юлька Их рейтинг на уровне 10-15%. Ну "надгробного фронта", он в районе 0. Мы стремительно катимся к тому, что называется смерть государства. Это моё сугубо личное мнение.
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Ув. Геращенко, если бы у вас всех вместе взятых с Аваковым, Порошенко и Гройсманом был хотя бы 10% политической воли, чести и совести от Саакашвили, то Украина бы уже полностью преобразилась. Пока же кроме эпизодических успехов на международной арене и болтологии, внутри страны вы все политические импотенты и полуренегаты. Делать ничего не хотите или не умеете, вам так удобно. Скорее всего, еще воры и прихватизаторы, ко всему прочему. Это все выяснится после выборов, можете не сомневаться.
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Cравните Грузию до и после Саккашвили. Всё остальное - п.дёж!
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Саакашвили умный юрист и просто реальный государственный деятель а не барыга.Скажите, ну кто хоть раз слышал от него матерное слово? Даже неприятные слова в адрес барыг и сволочей (вор, негодяй,преступник...) никто в суде не оспорил... Он за каждое слово готов ответить. Ну не уже ли этого не видно?
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Всем мычальщикам о разочаровании одесситами Михо сообщаю военную тайну номер 1 - Саакашвили был губернатором Одесской области, сообщаю военную тайну номер 2 - мер Одессы - кацапская консерва труханов, с соответсвующим гражданством , родной брат по панамским офшорам гаранта - пэтра и просто бандюк из 90_х, но секта рошеновская своих бережет как зиницу ока и югик алкаголик по трухе, підрахую кивалову, сепарам киссе, климову (раздеребанил "имексбанк") делов не шьет, это надежные партнеры пэтра мармеладного.
а по шестерке авакяна антонине можно сказать одно - поц одно извилистый.
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шо, гера, боишься Саакашвили? правильно делаешь.
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...Андоша...я не маю сімпатій до Міхо,але,Саакашвілі без заводів та шокофабрик,подолав коррупцію у Грузіі за рік, Порошенко за три навіть з місця нічого не зрушив,навпаки країна усе глибше в'язне у багнюці корумпованих схем,договірнякив,кришувань,та віджимань...Антон не вийде з тебе PR-менеджер...
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что бы не тявкали панамские будочники и прочие колчакофронтовцы, все уже решено вашингтонским обкомом: Михо - премьер, Юля - президент, а их ощипанные туши в эмиграцию или на кичу.
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У Саакашвили в друзьях все кому, еще можно доверять в Украине, а у Геращенко голубаны-уебаны ,шеф рюкзачник да герои с Княжичей..
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ОО бля папугай авакова виліз!Херащенко думає що люди сліпі дурні і ні вчому не розбираються.Дурачок Антон вирішив Що Міхо банкрот,а на себе в дзеркало ти дивився???так ваша партія разом з ББП і пяти відсотків на виборах не наберуть,якшо ясно каруселі знову як яник по країні не пустити.Ви піда..и піною заливаєтесь як чуєте щось про Саакашвілі,бо знаєте що вам торба як тільки рух виграє вибори,а чкщо рух виграє вибори тоді що??а тоді ще два роки і Міхо може балатуватись в призиденти,а тоді що??а тоді вам баригам прийде повний бізнес,бо тікати нема куди,тому ви як шкварки на петельні скачите проти Міхо,бо єдиний політик якого ви не можите купити!!!Вам баригам скоро піз...а!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили - политический банкрот в Грузии, поэтому пытается понравиться украинцам, - Геращенко
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