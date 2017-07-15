 "Шахтер" победил "Динамо" и стал обладателем Суперкубка Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, на 8-й минуте игрок "Шахтера", аргентинец Факундо Феррейра забил гол в ворота киевлян. После этого в течение первого тайма "Динамо" пыталось осуществить результативную атаку, но безуспешно.
Во втором тайме Феррейра оторвался от "динамовца" Антунеша и с подачи Исмаили на 56-й минуте увеличил разрыв в пользу донецкой команды. На 80-й минуте полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко был удален с поля из-за получения второй желтой карточки, но численное преимущество не помогло киевлянам.
Из-за того что футбольные фанаты кидали на поле петарды, матч несколько раз останавливали.
Напомним, в мае Донецкий "Шахтер" стал обладателем Кубка Украины по футболу.
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Шоб они обанкротились как Металл и Днепр. Но не возродились.
З.Ы. Кроты должны жить в земле...
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КРОТЫ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ В ЗЕМЛЕ.
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Динамо-майбутніх перемог!
Слава Україні!!!
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2) вкотре: з Цуркісами Команди не буде ніколи
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"кровати" в этом "борделе" поменять!!!
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