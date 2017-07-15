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Все про:Динамо (706) футбол (3145) Шахтер (574)

 "Шахтер" победил "Динамо" и стал обладателем Суперкубка Украины

шахтер динамо

Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) обыграл "Динамо" (Киев) в борьбе за Суперкубок Украины. Матч проходил на одесском стадионе "Черноморец".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, на 8-й минуте игрок "Шахтера", аргентинец Факундо Феррейра забил гол в ворота киевлян. После этого в течение первого тайма "Динамо" пыталось осуществить результативную атаку, но безуспешно.

Во втором тайме Феррейра оторвался от "динамовца" Антунеша и с подачи Исмаили на 56-й минуте увеличил разрыв в пользу донецкой команды. На 80-й минуте полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко был удален с поля из-за получения второй желтой карточки, но численное преимущество не помогло киевлянам.

Из-за того что футбольные фанаты кидали на поле петарды, матч несколько раз останавливали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Донецкий "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины по футболу

Напомним, в мае Донецкий "Шахтер" стал обладателем Кубка Украины по футболу.

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Вот можно Харьков не трогать... И так противно.
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Шахтер - лучшая команда Украины. От его переезда в Харьков выиграла и сама команда, и харьковчане, и вся Украина. Что тут может быть противного?
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Угу. Рейдеры хреновы. Вначале приближенные к хозяину "Шахтера" уничтожили "Металлист". Потом при участии хозяина была развязана война. А теперь эти гниды вешают свои логотипы на бывший фанзин "Металла". Ощущения - как от оккупантов. А вы говорите выиграли...
Шоб они обанкротились как Металл и Днепр. Но не возродились.

З.Ы. Кроты должны жить в земле...
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Металл и Днепр обанкротились потому, что у Металла хозяина отогнали от кормушки, а у Днепра хозяин - жадный еврей. Никто не мешает сейчас Ярославскому (который кстати получил реальные деньги за Металл) создать клуб в Харькове и развивать его, но почему то он не спешит этого делать. При чем тут Шахтер?
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Еще раз. Для непонятливых.
КРОТЫ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ В ЗЕМЛЕ.
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А рыжему прусаку желаю повторить путь его предшественника....
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Один раз клуб уже отжали, всех игроков разобрали по другим клубам, официально клуб в собственности кондома курченко, спортивному директору (читай - селекционеру) запретили заниматься футболом, АВЯ этого геморроя не хватило?
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Где то "Динамо" ,которое мы любили?? Всё в прошлом. Обидно.
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В смысле, в 1999-м 1998-м, тоже весьма неплохое Динамо было, в 1999-м могли взять Лигу Чемпионов, но карта не легла так как надо.
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Заваров отдал пас Беланову! Евтушенко оторвался от защитников "Атлетико" и забивает гол! Вот это было наше "Динамо". А сейчас - " Во втором тайме Феррейра оторвался от "динамовца" Антунеша и с подачи Исмаили на 56-й минуте увеличил разрыв в пользу донецкой команды."
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Шахтар-з перемогою!
Динамо-майбутніх перемог!
Слава Україні!!!
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Учитывая состав бригады арбитров новость не раскрыта .
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1) безвольні та беззубі

2) вкотре: з Цуркісами Команди не буде ніколи
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Печалька,но объективно "Шахтёр" сильнее на пару порядков по всем показателям.
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Я бы сказал иначе, деньги ахметова, круче денег суркиса.
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Фу бля...Шо,опять?Опять "Динамо" продинамили...Будет ли когда-нибудь "свет в конце тоннеля"?Обычно говорят,что нужно менять персонал,а может быть в данном случае всё-таки
"кровати" в этом "борделе" поменять!!!
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Цензор.НЕТНовостиСпорт"Шахтер" победил "Динамо" и стал обладателем Суперкубка Украины
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