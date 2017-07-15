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Все про:оружие (4010) статистика (378) Геращенко_Антон (938)

 В Украине официально зарегистрировано 900 тысяч единиц оружия, - Геращенко

оружие сбу

Сегодня граждане Украины официально имеют 900 тысяч единиц оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "112 Украина".

"Официально 900 тысяч. Из них где-то 130 тыс. нарезных и порядка 800 тысяч с копейками гладкоствольных", - сказал он.

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"Сколько незарегистрированного оружия, точной цифры нет. На сегодня у нас разрешено любой вид вооружения иметь на руках, кроме короткоствольного оружия, то есть пистолетов, которые можно носить скрытно", - добавил политик. "Цифры могут быть разные, но все они не являются точными", - отметил он.

Геращенко также заявил, что выступает за проведение в Украине консультативного референдума по вопросу легализации оружия.
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навряд ли
Страна готовится к большой войне
По слухам в Киеве резервистам птурсы выдают Парковаться по газонам становиться стрёмно
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Діду, а чи нема в Вас рушниці?
-нема, синку, нема...
-а кулемета?
-та нема, синку...
-а гармати?
-нема..
-а гвинтокрила?
-та де там, нема..
-а підводого човна?
-от чого нема - того нема!

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так может смет висон завод откроем с репродукцией револьверов эпохи вайлд вест
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скоро лазерами будут шмалять а у нас супер форт
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в Швейцарии на одного жителя 7 единиц оружия включая пулеметы.Боятся что НАТО нападёт
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гладкоствольное оружие для охоты...свободные люди в хороших странах имеют огнестрел на любой вкус,и на все случаи жизни..

А там где убивает какую-нибудь нацию другая нация захватившая власть -там НИКОГДА НЕ РАЗРЕЩАТ ДАЖЕ КОРОТКОСТВОЛ ,под всевозможными причинами........ибо раб перестанет быть рабом
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Ага. Ще один раб мріє як з легальним короткостволом він буде відстрілювати сільських голів і дільничих.
Як діти, їй-Богу.
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Теоретически - все герои...

УБИТЬ ЧЕЛОВЕКА
http://secret-r.net/arkhiv-publikatsij/6-1998-2006/ubit-cheloveka

А я прямо говорю - я не знаю, смогу ли я убить человека.
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Yakiv Sirko))) Я вот заметил странах где свободно всем желающим (конечно не психам ) продается боевое оружия. В этих странах всегда мир и процветания, и оккупанты эти страны всегда обходят десятой дорогой, Я вот не когда не слышал чтобы на Швейцарию кто напал. Я уверен если бы ющенко свое президентство разрешил всем желающим боевое оружия, не было проблем с данбассом и крымом.
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На призыв Ивана Петровича Сидорова назвать кандидатов в президенты никто не отозвался .У нас незаменимых нет.А хочешь сделать хорошо-сделай сам . Когда Ивану Петровичу Сидорову будет сделано предложение о выдвижении его кандидатом в президенты, он, возможно, его примет. Проблема -как быть президентом всех: и голосовавших за Януковича, и голосовавших за Тимошенко, и голосовавших за Порошенко, и быть президентом пятой колонны. Решение проблемы Иван Петрович Сидоров видит в свободной продаже оружия-любого. Иван Петрович Сидоров предпочитает танки-как бывший танкист.Кто останется живой- для них и будет президентом Иван Петрович Сидоров.
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Иван Петрович, а Вы выбрали весьма интересный стиль изложения. Лайк за него.
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раньше обычным средством связи была телеграмма.Слово в ней стоило 3 копейки. /Идеалом комментатора для Ивана Петровича Сидорова есть прожившийся студент , на последние медяки отбивший родителям телеграмму:Пятидесятирублируйте.
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если нет кандидатов в президенты - стань президентом сам.

до речі, оце мабуть і є пояснення відомого прислів'я - де 2 українця - там три гетьмани. Бо нема лідера, щоб хотів бути справжнім гетьманом, а не підором для всіх.
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930 тысяч... Кто в качестве аргумента приводил, что при наличии у населения оружия дали бы отпор паРаше в первые дни?
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Так то ж про короткоствол. А куди з мисливською рушницею проти танка?
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И я о том же, только противник - более обучен в основной массе...
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Ой, короткоствол- то плюс 300 до карми, плюс 200 до безсмертя... Ну і плюс 10 сантиметрів як мінімум.
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Дорогувато. А от хочеш АК, плюс бронік і гранати, цілком легально?
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Ну чому ж?- Я ж сказав- цілком легально. Маю знайомого воєнкома.
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на царской россии свободная продажа оружия была до 2 марта 1917 года,но чЛенинские бандиты придя к власти осенью 1917 года эту лавочку закрыли,под видом борьбы с бандитизмом
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Ага. Розкажи мені казку про те як кріпаки короткостволи собі купували.
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маловато.
власти наоборот должны объявить - у кого нет винтовки пулемета , штраф и фото в стен газету Они Позорят Украину .
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От кого собрались отстреливаться эти 900 тыс педерастов если официально всем гражданам Украины продажа оружия запрещена?
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Дозволена всій мразоті а не людям Бо людей ця влада дуже боїться і не без пітставно.
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Виктор Вы чего на людей обзываетесь, тем более на вооруженных! Что первый день как узнали что в стране есть охотники? Это оружие не для того, что бы отстреливаться!
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Здравия всем! Всего!!!??? Если учесть например что я лично имею в Техасе три ствола- из которых два нарезных( армейская Беррета и карабин Вепрь) и одно укооченое момповое ружье которое по Украинским законам приравненно к штурмовому оружию- то это просто смешно- аж 900 000 тысяч человек на 35 или 36 миллионов!!!
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да нельзя нам, ну вы шо. мгновенно все 35 млн начнут друг друга стрелять из зарегистрированного оружия. потом возьмутся за столовые ножи и вилки.
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https://www.cdc.gov/nchs/fastats/homicide.htm
Перша колонка- ;всі вбивства;-15,809
Друга колонка- вбивства з вогнепальної зброї- 3.5.
Більшість вбивств з вогнепальної зброї.
Всього-15,809 вбивств.
Із них застрелено- 10,945
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и это правильно и хорошо. потому, что с США не идиоты. из легальной убивают преступников. из нелегальной - законопослушных. а противники огнестрела - овцы. пусть не имеют оружия, им не нужно себя защищать. будете остротами на цензоре от убийц обороняться. стадо баранов.
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У меня в Украине 4 нарезняка : Моська , тоз , СКС и чеза -222 калибр и 2 -12 калибра :Хатсан и старый зауэр еще от бати достался .Хатсан к стати пятизарядный.
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"На сегодня у нас разрешено любой вид вооружения иметь на руках"_______________________антоха! хочу пулемет "калашникова" зарегистрировать, а еще...СВД хочу!
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На 40 млн населения при том, что в колекциях "правящего класса", десятки и сотни единиц - это очень мало!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Украине официально зарегистрировано 900 тысяч единиц оружия, - Геращенко
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