 В Украине официально зарегистрировано 900 тысяч единиц оружия, - Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "112 Украина".
"Официально 900 тысяч. Из них где-то 130 тыс. нарезных и порядка 800 тысяч с копейками гладкоствольных", - сказал он.
"Сколько незарегистрированного оружия, точной цифры нет. На сегодня у нас разрешено любой вид вооружения иметь на руках, кроме короткоствольного оружия, то есть пистолетов, которые можно носить скрытно", - добавил политик. "Цифры могут быть разные, но все они не являются точными", - отметил он.
Геращенко также заявил, что выступает за проведение в Украине консультативного референдума по вопросу легализации оружия.
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Страна готовится к большой войне
По слухам в Киеве резервистам птурсы выдают Парковаться по газонам становиться стрёмно
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-нема, синку, нема...
-а кулемета?
-та нема, синку...
-а гармати?
-нема..
-а гвинтокрила?
-та де там, нема..
-а підводого човна?
-от чого нема - того нема!
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А там где убивает какую-нибудь нацию другая нация захватившая власть -там НИКОГДА НЕ РАЗРЕЩАТ ДАЖЕ КОРОТКОСТВОЛ ,под всевозможными причинами........ибо раб перестанет быть рабом
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Як діти, їй-Богу.
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УБИТЬ ЧЕЛОВЕКА
http://secret-r.net/arkhiv-publikatsij/6-1998-2006/ubit-cheloveka
А я прямо говорю - я не знаю, смогу ли я убить человека.
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до речі, оце мабуть і є пояснення відомого прислів'я - де 2 українця - там три гетьмани. Бо нема лідера, щоб хотів бути справжнім гетьманом, а не підором для всіх.
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власти наоборот должны объявить - у кого нет винтовки пулемета , штраф и фото в стен газету Они Позорят Украину .
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Перша колонка- ;всі вбивства;-15,809
Друга колонка- вбивства з вогнепальної зброї- 3.5.
Більшість вбивств з вогнепальної зброї.
Всього-15,809 вбивств.
Із них застрелено- 10,945
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