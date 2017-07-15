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 Политика Украины
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 Для обеспечения ресурсных потребностей ВСУ создается единая система логистики, - Минобороны

минобороны армия всу

В Министерстве обороны вводят единую систему логистики с целью обеспечения ресурсных потребностей Вооруженных сил и других составляющих сил обороны. Главное управление логистики (J4) в настоящее время формируется в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины генерал-майор Олег Шевчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

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Следующим этапом должно стать формирование Командования сил логистики на базе Вооружения, Тыла и подразделений медицинского снабжения. Заместитель министра также рассказал об успехах реформы обороны в сфере продовольственного обеспечения. В частности, о завершении эксперимента по продовольственному обеспечению двух воинских частей.

"По результатам эксперимента на новую систему питания до конца 2017 года перейдут около 20% военных частей", - отметил Шевчук.

Эксперимент заключался в изменении порядка поставки продовольствия в воинские части и расчета потребности в продовольствии, а также во внедрении электронного учета продовольствия и отчетности.

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"Введенная система выдачи пищи дает возможность выбора холодных закусок, мясных блюд, гарниров, овощных, фруктовых, мясных, хлебобулочных изделий по принципу "шведского стола". Для обеспечения эксперимента приказом Министерства утвержден Каталог продуктов, что соответствует стандартам НАТО", - отметил генерал-майор.

По словам Олега Шевчука, в системе вещевого обеспечения также внедрены 17 стандартов НАТО. В частности, они регулируют требования относительно формы одежды, средств индивидуальной защиты и других составляющих вещевого обеспечения.

Также продолжается внедрение автоматизированной системы учета потребностей и запасов в сфере вещевого обеспечения Тыла Вооруженных сил и на складах в городах Одесса и Николаев.
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врагов Украини уничтожать без суда и следствия
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прокладки на IPO ux.ua вывести бы ещё из логистики Тылового обеспечения, чтобы отделять мух от котлет. Финансирование удобно защищать от атак тогда Командованию сил логистики на базе Вооружения, Тыла и подразделений медицинского снабжения.
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Предприятия ГК "Укроборонпром" в нынешнем состоянии и в нынешнем формате взаимоотношений с Минобороны не способны перевооружить армию требуемой техникой.

Для обеспечения ресурсных потребностей ВСУ создается единая система логистики, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3720

Давайте будем честны сами с собой. Прежде всего, констатируем тревожный тренд и четкое понимание: а) модернизированной армии нужны не штучные новинки, а серийные образцы боевой техники; б) предприятия ГК "Укроборонпром" в нынешнем состоянии и в нынешнем формате взаимоотношений с Минобороны не способны перевооружить армию требуемой техникой, срыв ГОЗа "запрограммирован"; в) нужны реальные реформы в оборонке, где содействие работе активных частных компаний - лишь малая часть формирования новых правил игры.

https://zn.ua/internal/broneneprobivaemost-254397_.html
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля обеспечения ресурсных потребностей ВСУ создается единая система логистики, - Минобороны
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