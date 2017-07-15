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 Политика Украины
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Все про:арест (10336) Добкин (1007) залог (285)

 Добкин о своем деле: "Все статьи притянуты за уши, это дело политическое"

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин прогнозирует, что залог за него будет внесен уже на следующей неделе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "112 Украина".

"Насколько я понимаю, мои коллеги, за что я им благодарен, по своей инициативе приняли решение изыскать средства для залога. И я так понимаю, что на следующей неделе он будет заплачен", - сказал он.

Сегодняшнее решение суда нардеп планирует обжаловать в апелляционной инстанции. "Мы будем готовить исковое заявление в апелляционный суд, где мы хотим обжаловать решение суда первой инстанции, потому что я считаю, что я не опасный человек для государства, меня незачем прятать и изолировать от общества в тюрьму", - пояснил политик.

"Я убежден, что там нет никакой экономики, все статьи притянуты за уши, это дело политическое", - добавил депутат.

Читайте репортаж с заседания суда "Судний день Добкіна"

Напомним, сегодня Печерский районный суд Киева арестовал Добкина на два месяца с альтернативой внесения залога в 50 млн гривен. На внесение залога у нардепа есть 5 суток.

13 июля Верховная Рада проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности Добкина, а также одобрила его задержание и арест. 14 июля Генпрокуратура вручила ему подозрение по статье "мошенничество" и "превышение служебных полномочий". По данным ГПУ, Добкин может быть причастным к незаконному присвоению кооперативами 78 га земель в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.
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"Миша, скажи, чё ты такой умный?" (с) из разговоров Допы и Гепы.
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Добкин о своем деле: "Все статьи притянуты за уши, это дело политическое".
У такому випадку підприємці в Україні вже років 20 -ть як "политические".
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Ну дык. Конечно политическое. На распи@женых этим у@бком деньгах нарисованы видные политические деятели США.
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Я помню когда он баллотировался в президенты - пол-Днепра обвешал своими картинками, пид*ар. На Кайдакском мосту за ночь повесили на КАЖДОМ столбе мини-баннер. Я представляю сколько бабла он вкинул в эту агитацию, казлина.
Как поймают, добкина первым делом на кол, а уж опосля...Его бы к цыганям отмороженным в камеру на ночь... ммммм
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С братвы по нитке, голому добкину 50 лямов заставы!
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ти, Допа, дякуй свому однопатрійцеві та одновірцеві парашенці з його судовою реформою, що ти ще живий, тваридла... прийде час здохните разом, падлюки
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Ну в какого вора или взяточника не ткни, тут же на себя терновый венец политического мученика начинают натягивать
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миша, с таким лицом тебе никто не поверит
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...."приняли решение изыскать средства для залога."...Догадуюсь навіть,де вони знайдуть ті "средства" - з народу наскубуть через свої підприємства та організації.Або з липового повернення державою НДС.
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https://2day.kh.ua/zemelnyj-kapkan-dlya-kernesa/4

900 га в парковой зоне спиоерили...
а целевое назначение, какой нах кооператив, а члены кто?
гепа где?
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там землю получило всё харьковское кодло и армяне и поцы и фельдманы ну и просто кто бабосов много спилил
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да там и по политической части если чуть чуть копнуть детским совочком - лет 15 можно сразу вырыть
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Почему депутаты после бегства Януковича не попали под люстрацию? Это под их руководством не подписана была ассоциация с ЕС, происходила мощнейшая в мире коррупция, воровство и просирание страны. И что, избиратели их опять избрали? Капец, свидомиты навыбирали себе опять самых вумных.
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При олигархической системе выборы бесполезны !!!
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сообоазно логике этого болвана, Жопазиция прошла в украинскую Раду,это тоже политически мотивированное тухлое дельце
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Цього покидька за сепаратизм судити треба, там доказів на три пожиттєвих…
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Как-же эти "ворюгус вульгарис" любят придавать себе охренительную значимость! Кому этот ворюга нужен, чтобы ему политические мотивы припаивать?
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гепа с допой - хуйла ушки. за них и притянуть )).
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З Садовим- політична заказуха, з Добкіним- політична заказуха, з Корбаном-політична заказуха, з Мусійчуком-політична заказуха...
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Мойша,таки ты прав! Говорили тебе - не лезь в политику...Обделывать дела надо тихо,подмазать кого надо; увидел плохо лежит- скоммунизди! Катался бы как сыр в масле! Нет ! Послушал гепу,начал изображать умное лицо.... А ,ТЕПЕР тебе гои вязы скрутят! Риск у политике большой,а ты учился плохо и наполеон из тебя копеешный.Аминь!
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Мы будем готовить исковое заявление в апелляционный суд, где мы хотим обжаловать решение суда первой инстанцииИсточник: https://censor.net.ua/n447951 Бля, и это безграмотное чмо принимает законы
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Уроды идут, их движенья стесняют одежды.
Спокойно идут, ведь никто не поверит в беду.
Упрямо идут, но смотри, как бледнеет надежда,
Роняет цветы: неужели уроды идут?

Уроды идут, их упоры заточены насмерть,
Сметая ворота, врывается лодка в огне.
Я с детства усвоил, что смерть, как и жизнь не напрасна,
И все же напрасно уроды шагают ко мне.

Уроды наносят удары в родимые пятна;
Вползают, прикрывшись руками моих же друзей,
И я слышу, как стонет моя недопетая радость
И кто-то, сорвавшись, кричит: "Ну давай, кто смелей!"

Нас предали крепким ударом тупого предмета,
Уроды усиленно ищут особенный метр,
Здоровье сверкает, как муха на коже Адама,
Но как же быть с теми, кто все-таки выкрикнул: "Мама!"
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та посадіть, по-швидше, цю злодійську ГНИДУ, щоб іншим злодіям був приклад для роздумів....і беріться за пінчуків, бойків, литвинів, медведчуків, шуфричів....рука болить писати.....
я знову ж, в 54-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей опоблок і всі бувші ригіАнали!!
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цена сотки при допе 10-20 тысяч долларов. особенно в лесопарке
в га 100 соток, 1-2 млн. долларов*650 и при гепе 250 га
около млрд. долларов
тупо на аукционе продали землю, сделали метро, дороги......
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как мило звучит ,,политический" а как насчёт самим же произнесённой фразы:если я внесу залог то признаю свою вину??или эт называется ход конём? цитата:"Насколько я понимаю, мои коллеги, за что я им благодарен, по своей инициативе приняли решение изыскать средства для залога. И я так понимаю, что на следующей неделе он будет заплачен", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n447951как то не вяжется,хотя вполне объяснимо(я дам друзьям и они заплатят)в такой способ вроди как и не соврал и признание вины не вменят!!(казёл пушистый)
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P.S:завидная оперативность у коллег(кремлядских)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДобкин о своем деле: "Все статьи притянуты за уши, это дело политическое"
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