Добкин о своем деле: "Все статьи притянуты за уши, это дело политическое".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "112 Украина".
"Насколько я понимаю, мои коллеги, за что я им благодарен, по своей инициативе приняли решение изыскать средства для залога. И я так понимаю, что на следующей неделе он будет заплачен", - сказал он.
Сегодняшнее решение суда нардеп планирует обжаловать в апелляционной инстанции. "Мы будем готовить исковое заявление в апелляционный суд, где мы хотим обжаловать решение суда первой инстанции, потому что я считаю, что я не опасный человек для государства, меня незачем прятать и изолировать от общества в тюрьму", - пояснил политик.
"Я убежден, что там нет никакой экономики, все статьи притянуты за уши, это дело политическое", - добавил депутат.
Читайте репортаж с заседания суда "Судний день Добкіна"
Напомним, сегодня Печерский районный суд Киева арестовал Добкина на два месяца с альтернативой внесения залога в 50 млн гривен. На внесение залога у нардепа есть 5 суток.
13 июля Верховная Рада проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности Добкина, а также одобрила его задержание и арест. 14 июля Генпрокуратура вручила ему подозрение по статье "мошенничество" и "превышение служебных полномочий". По данным ГПУ, Добкин может быть причастным к незаконному присвоению кооперативами 78 га земель в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.
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https://www.unian.ua/politics/2031066-dobkin-zayaviv-scho-zastavu-za-nogo-vnesut-odnopartiytsi.html
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У такому випадку підприємці в Україні вже років 20 -ть як "политические".
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Как поймают, добкина первым делом на кол, а уж опосля...Его бы к цыганям отмороженным в камеру на ночь... ммммм
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голомудобкину 50 лямов заставы!
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900 га в парковой зоне спиоерили...
а целевое назначение, какой нах кооператив, а члены кто?
гепа где?
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политический м..ак..
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Спокойно идут, ведь никто не поверит в беду.
Упрямо идут, но смотри, как бледнеет надежда,
Роняет цветы: неужели уроды идут?
Уроды идут, их упоры заточены насмерть,
Сметая ворота, врывается лодка в огне.
Я с детства усвоил, что смерть, как и жизнь не напрасна,
И все же напрасно уроды шагают ко мне.
Уроды наносят удары в родимые пятна;
Вползают, прикрывшись руками моих же друзей,
И я слышу, как стонет моя недопетая радость
И кто-то, сорвавшись, кричит: "Ну давай, кто смелей!"
Нас предали крепким ударом тупого предмета,
Уроды усиленно ищут особенный метр,
Здоровье сверкает, как муха на коже Адама,
Но как же быть с теми, кто все-таки выкрикнул: "Мама!"
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я знову ж, в 54-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей опоблок і всі бувші ригіАнали!!
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в га 100 соток, 1-2 млн. долларов*650 и при гепе 250 га
около млрд. долларов
тупо на аукционе продали землю, сделали метро, дороги......
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