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Все про:взятка (4268) Нацполиция (8065) уголовное дело (2305) Князев (112)

 За полгода возбуждено 597 уголовных дел против полицейских, - Князев

князев

В первом полугодии 2017 года открыто 597 уголовных производств в отношении сотрудников полиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев на Facebook.

"Не обходится без паршивых овец и в наших рядах. И их мы выявляем почти каждый день. Так, в течение шести месяцев этого года департаментом внутренней безопасности Нацполиции начато 597 уголовных производств. Больше всего из них (190) касаются дачи или получения взятки полицейским", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За два года в Украине погибли 18 полицейских, ранены 700, - Князев

"Поверьте, взяточников не стало больше. Просто мы стали больше рассказывать о них. Поэтому давайте договоримся воспринимать картину полностью - обе стороны медали. Тогда вы увидите: лед тронулся", - подчеркнул Князев.
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Их не садят а возбуждают, вот они в возбуждённом состоянии и не могут сесть
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Значит в 10 раз больше преступлений совершенных полицаями осталось в тени.
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Больше, есть должности на которых через день совершаются преступления.
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Ещё раз повторяю - в США борьба с коррупцией в полиции велась 70 лет, с позапрошлого века.
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Князев, как там голубан-уебан в дэнэре поживает, уже разобрался?
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В ментовке из любого дурака сделают настоящего идиота....
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В Гестапо было полно полицаев, которые ловили комунистов и нацистов до 1932. Затем, с 1932 по 1945 они служили в Гестапо, а после 1945-го они опять ловили нацистов и воров в послевоенной полиции. При том, по обеи стороны "стены"
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Это еще то ментыло, только один фейс чего стоит, абкаковская рехформа - реанимация пузанов-мухоморов.
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Герой Украины Степан Хмара: Аваков является главарем одной из сильнейших мафиозных семей Украины

https://antikor.com.ua/articles/158518-geroj_ukrainy_stepan_hmara_avakov_javljaetsja_glavarem_odnoj_iz_siljnejshih_mafioznyh_semej_ukrainy

За полгода возбуждено 597 уголовных дел против полицейских, - Князев - Цензор.НЕТ 4187
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Ничего удивительного, если мафию нельзя победить, ее надо возглавить.
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Только почитал критику Туции, где уволили полицейских. А теперь статья про полицию в Украине. Похоже прото на зависть, что там предателей вьігоняют.
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" За полгода возбуждено 597 уголовных дел против полицейских, - Князев"
Так, может быть это и есть главные бандиты?
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Опять хвастаются открытыми делами предъявлеными подозрениями а результата НОЛЬ!!! ПОСАЖЕНЫХ НОЛЬ!!!
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А шо там с Кишкарём и , другом украинского народа , Терещенко ?
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ага, міліція хоч якось із злочинністю боролась, а нинішня поліція лише нагромаджує томи кримінальних справ.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗа полгода возбуждено 597 уголовных дел против полицейских, - Князев
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