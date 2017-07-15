" За полгода возбуждено 597 уголовных дел против полицейских, - Князев"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев на Facebook.
"Не обходится без паршивых овец и в наших рядах. И их мы выявляем почти каждый день. Так, в течение шести месяцев этого года департаментом внутренней безопасности Нацполиции начато 597 уголовных производств. Больше всего из них (190) касаются дачи или получения взятки полицейским", - пишет он.
"Поверьте, взяточников не стало больше. Просто мы стали больше рассказывать о них. Поэтому давайте договоримся воспринимать картину полностью - обе стороны медали. Тогда вы увидите: лед тронулся", - подчеркнул Князев.
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пишетвозбуждает...
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https://antikor.com.ua/articles/158518-geroj_ukrainy_stepan_hmara_avakov_javljaetsja_glavarem_odnoj_iz_siljnejshih_mafioznyh_semej_ukrainy
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ментамі мусорами!
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Так, может быть это и есть главные бандиты?
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