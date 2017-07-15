 Оккупанты не могут восстановить трассу Симферополь - Севастополь из-за дефицита арматуры: "Вся сталь ушла на мост"

Как сообщил представитель подрядчика - замдиректора ООО "ЛТК Групп" Владимир Логвинченко, 8 бригад рабочих варят армокаркас, но недостаёт порядка 60 тонн особой дефицитной стали для продолжения работ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Крыма".
"Основная проблема - это логистика. Нужна особая сталь. Это арматура 400-й марки, которой, к сожалению, в наличии нет вообще - она заказная. Мы все знаем и ожидаем Керченский мост, в котором используется именно эта арматура, по сути, мы перехватываем, используем все возможные ресурсы. Но вопрос в том, что мы не попадаем в срок. Он назван 25 июля, но в контракте этот срок не прописан, а указан срок 1 сентября. Это было пожелание врио губернатора, на которое мы откликнулись. На сегодняшний день есть отставание, может быть, неделя, может быть, десять дней", - пояснил Логвинченко.
В свою очередь министр транспорта РФ Максим Соколов, который побывал на месте обвала трассы, заверил, что постарается оперативно помочь и обеспечить севастопольский "провал" необходимым количеством стройматериалов. Кроме того, во время осмотра ремонтных работ на участке трассы, повреждённой оползнем, так называемый врио "губернатора" Севастополя заявил журналистам, что точную сумму назвать не может.
"Выделенных средств достаточно для приведения дороги в нормальное состояние. Все объёмы принимаются после экспертизы выполненных работ по факту. Та сумма, которая выделена, это максимум, мы надеемся. Может быть и 70 млн рублей, и 80, и 65. Не 100 млн рублей - это решение о предельной сумме, которую Правительство Севастополя готово выделить на ремонт дороги", - заявил Овсянников.
Логвинченко считает, что пока говорить об окончательных суммах преждевременно, так как есть сметы, которые ещё находятся в экспертизе.
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После Майдана новая власть не стала бороться с последствиями действий режима экс-президента Украины Виктора Януковича, отметил политический обозреватель Виталий Портников.
Портников: На это и рассчитывает Путин
После Революции достоинства в Украине осталось много сторонников России, которые раньше были у власти. Об этом в колонке для "Радіо Свобода" написал политический обозреватель Виталий Портников.
"Украины-неколонии эти люди не знают и не хотят. И верят, что рано или поздно им удастся взять реванш. Когда? Тогда, когда у украинцев лопнет терпение, как вчера сказал своим соотечественникам покровитель всех этих людей, президент России Владимир Путин", - говорит он.
По словам обозревателя, проблемой становится коррупция.
"У нас все еще много людей, для которых Родина - это не ценности, не культура, не язык, не родная земля. Для которых Родина - просто кошелек. Таких людей много в каждой стране мира, это факт. Но если в Украине таких станет большинство, Украина просто станет "недороссией". На это и рассчитывает Путин", - считает Портников.
Он отметил, что после Майдана новая власть не стала и "нередко не могла" бороться с последствиями действий режима экс-президента Виктора Януковича.
"Нередко и не хотела. Не хотела, потому что так удобнее. Потому что есть с кем договариваться, есть кому голосовать, есть с кем заключать ситуативные союзы против конкурентов в самой власти. И в результате в Украине сложился странный симбиоз прошлого и настоящего. Неясно, есть ли в таком симбиозе место для будущего", - пишет Портников.
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Вступил в силу подписанный президентом Финляндии Саули Нийнисте закон об уголовном преследовании военных без опознавательных знаков
Военные без опознавательных знаков появились в Крыму в феврале 2014 года
В Финляндии 15 июля вступили в силу изменения в закон о территориальном наблюдении, а также изменения в уголовное законодательство, предусматривающие меры в отношении военных без опознавательных знаков. Об этом сообщает Yle.
9 июля эти документы подписал президент страны Саули Нийнисте.
Финские власти получат расширенные полномочия в случае, когда безопасности страны будет угрожать группа военных без знаков различия.
Под такой группой подразумеваются организованные, оснащенные и вооруженные военные, которые действуют либо прямо в интересах иностранного государства, либо от его имени, либо с согласия этого государства.
Закон предусматривает для таких групп запрет на въезд в Финляндию и пребывание в стране. Нарушение запрета будет наказываться в соответствии с уголовным кодексом.
Таких военных называют "зелеными человечками", что содержит отсылку к зеленой форме российской армии.
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Слава Аллаху что вы у нас есть! Ура товарищи, Ура!
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ВавілонаДонецька,
Під вербами , в полі,
Сиділи ми і плакали
В далекій неволі;
І на верхах повішали
Органам глухії,
І нам стали сміятися
єдомляникацапи злії:
"Розкажіть нам пісню вашу ,
Може й ми заплачем.
Або нашу заспівайте ,
Невольники наші"
На чужому полі
Не співають веселої
В далекій неволі.
І коли тебе забуду,
ІєрусалимеДонецьку
Забвен буду , покинутий
Рабом на чужині
І язик мій оніміє
Висохне лукавий
Як забуде пом'янути
Тебе, наше славо <аеропорт>!
І Господь наш вас пом'яне,
ЄдомськіМосковські діти,
Як кричали ви :"Руйнуйте,
Руйнуйте, паліте
ЄрусалимДонецьк!.. " ВавілоніяМосква
Дщере окаянна!
Блаженний той, хто заплатить
За твої кайдани!
Блажен, блажен! Тебе злая,
В радості застане
І розіб'є дітей твоїх
О холодний камінь!
(с) Шевченко Псалом 136
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https://www.youtube.com/watch?v=_VdpKrT5oJo
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Вернули сЭсЭсЭрУ взад, получили все шо хотели....
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Что нибудь более существенное есть про Крым....?
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