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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:дороги (1735) Крым (20135) Керченский мост (46)

 Оккупанты не могут восстановить трассу Симферополь - Севастополь из-за дефицита арматуры: "Вся сталь ушла на мост"

мост

Дефицитная сталь пошла на строительство Крымского моста между оккупированным Крымом и Россией. Из-за этого работы по восстановлению трассы тормозятся. На сегодня установлено только 46 свай, а по проекту их должно быть 71.

Как сообщил представитель подрядчика - замдиректора ООО "ЛТК Групп" Владимир Логвинченко, 8 бригад рабочих варят армокаркас, но недостаёт порядка 60 тонн особой дефицитной стали для продолжения работ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Крыма".

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"Основная проблема - это логистика. Нужна особая сталь. Это арматура 400-й марки, которой, к сожалению, в наличии нет вообще - она заказная. Мы все знаем и ожидаем Керченский мост, в котором используется именно эта арматура, по сути, мы перехватываем, используем все возможные ресурсы. Но вопрос в том, что мы не попадаем в срок. Он назван 25 июля, но в контракте этот срок не прописан, а указан срок 1 сентября. Это было пожелание врио губернатора, на которое мы откликнулись. На сегодняшний день есть отставание, может быть, неделя, может быть, десять дней", - пояснил Логвинченко.

В свою очередь министр транспорта РФ Максим Соколов, который побывал на месте обвала трассы, заверил, что постарается оперативно помочь и обеспечить севастопольский "провал" необходимым количеством стройматериалов. Кроме того, во время осмотра ремонтных работ на участке трассы, повреждённой оползнем, так называемый врио "губернатора" Севастополя заявил журналистам, что точную сумму назвать не может.

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"Выделенных средств достаточно для приведения дороги в нормальное состояние. Все объёмы принимаются после экспертизы выполненных работ по факту. Та сумма, которая выделена, это максимум, мы надеемся. Может быть и 70 млн рублей, и 80, и 65. Не 100 млн рублей - это решение о предельной сумме, которую Правительство Севастополя готово выделить на ремонт дороги", - заявил Овсянников.

Логвинченко считает, что пока говорить об окончательных суммах преждевременно, так как есть сметы, которые ещё находятся в экспертизе.
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ШАМ. Русские решили показать сюжет о наступление асадитов в Джобаре. И вот, что из этого получилось ВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=xTfyQ5gEtiU&oref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxTfyQ5gEtiU&has_verified=1
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А тим часом на расєє чудові дороги. Ех прокачу!


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Крым - это чемодан без ручки, дно которого трещит по швам от камней с неба и завываний разочарованных предателей.


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Портников: У нас все еще много людей, для которых Родина - просто кошелек. Если таких будет большинство, Украина просто станет "недороссией"
После Майдана новая власть не стала бороться с последствиями действий режима экс-президента Украины Виктора Януковича, отметил политический обозреватель Виталий Портников.
Портников: На это и рассчитывает Путин

После Революции достоинства в Украине осталось много сторонников России, которые раньше были у власти. Об этом в колонке для "Радіо Свобода" написал политический обозреватель Виталий Портников.
"Украины-неколонии эти люди не знают и не хотят. И верят, что рано или поздно им удастся взять реванш. Когда? Тогда, когда у украинцев лопнет терпение, как вчера сказал своим соотечественникам покровитель всех этих людей, президент России Владимир Путин", - говорит он.
По словам обозревателя, проблемой становится коррупция.
"У нас все еще много людей, для которых Родина - это не ценности, не культура, не язык, не родная земля. Для которых Родина - просто кошелек. Таких людей много в каждой стране мира, это факт. Но если в Украине таких станет большинство, Украина просто станет "недороссией". На это и рассчитывает Путин", - считает Портников.
Он отметил, что после Майдана новая власть не стала и "нередко не могла" бороться с последствиями действий режима экс-президента Виктора Януковича.
"Нередко и не хотела. Не хотела, потому что так удобнее. Потому что есть с кем договариваться, есть кому голосовать, есть с кем заключать ситуативные союзы против конкурентов в самой власти. И в результате в Украине сложился странный симбиоз прошлого и настоящего. Неясно, есть ли в таком симбиозе место для будущего", - пишет Портников.
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В Финляндии законодательно запретили "зеленых человечков"
Вступил в силу подписанный президентом Финляндии Саули Нийнисте закон об уголовном преследовании военных без опознавательных знаков

Оккупанты не могут восстановить трассу Симферополь - Севастополь из-за дефицита арматуры: "Вся сталь ушла на мост" - Цензор.НЕТ 6955Военные без опознавательных знаков появились в Крыму в феврале 2014 года

В Финляндии 15 июля вступили в силу изменения в закон о территориальном наблюдении, а также изменения в уголовное законодательство, предусматривающие меры в отношении военных без опознавательных знаков. Об этом сообщает Yle.
9 июля эти документы подписал президент страны Саули Нийнисте.
Финские власти получат расширенные полномочия в случае, когда безопасности страны будет угрожать группа военных без знаков различия.
Под такой группой подразумеваются организованные, оснащенные и вооруженные военные, которые действуют либо прямо в интересах иностранного государства, либо от его имени, либо с согласия этого государства.
Закон предусматривает для таких групп запрет на въезд в Финляндию и пребывание в стране. Нарушение запрета будет наказываться в соответствии с уголовным кодексом.
Таких военных называют "зелеными человечками", что содержит отсылку к зеленой форме российской армии.
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подпольная кличка Тереза КГБисты понимают толк в женщинах
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видимо в той же клинике что и плешивого сделали пацаном,
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на последней фоте, как сестра -сиамкий близнец билічки-певиці ртом!)
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ботокса перекачали..улібнуть морду невозможно...
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Слава Порошенко! Петр Алексеевич лучший президент! Можно сказать Президент всего мира, всей планеты! Спасибо Аллаху что он нас наградил Петром Алексеевичем! Он лучший президент! Я ему верю! А как у ваты горит от нашего Кондитера! Петр Алексеевич, пали вату! Я про нашего президента, напишу песню.
Слава Аллаху что вы у нас есть! Ура товарищи, Ура!
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На ріках круг Вавілона Донецька,
Під вербами , в полі,
Сиділи ми і плакали
В далекій неволі;
І на верхах повішали
Органам глухії,
І нам стали сміятися єдомляни кацапи злії:
"Розкажіть нам пісню вашу ,
Може й ми заплачем.
Або нашу заспівайте ,
Невольники наші"
На чужому полі
Не співають веселої
В далекій неволі.
І коли тебе забуду,
Ієрусалиме Донецьку
Забвен буду , покинутий
Рабом на чужині
І язик мій оніміє
Висохне лукавий
Як забуде пом'янути
Тебе, наше славо <аеропорт>!
І Господь наш вас пом'яне,
Єдомські Московські діти,
Як кричали ви :"Руйнуйте,
Руйнуйте, паліте
Єрусалим Донецьк!.. " Вавілонія Москва
Дщере окаянна!
Блаженний той, хто заплатить
За твої кайдани!
Блажен, блажен! Тебе злая,
В радості застане
І розіб'є дітей твоїх
О холодний камінь!
(с) Шевченко Псалом 136
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Пришел в Крым руцкий мир и вернул традиции : " на Руси две беды- ДУРАКИ И ДОРОГИ"
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ну почему?педагоги Кремля строили дохлый ссср 70,теперь строят РАБссию еще 70 лет
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Мой родной Донецк. Площадь Членина превращена в базар с пенсовской тусовкой.
Вернули сЭсЭсЭрУ взад, получили все шо хотели....
Оккупанты не могут восстановить трассу Симферополь - Севастополь из-за дефицита арматуры: "Вся сталь ушла на мост" - Цензор.НЕТ 4784
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Я уже даже не удивлюсь если Ахметка будет поставлять на крысм арматуру для мостов, а Гнойсман нам будет рассказывать что тамженашилюди и ето полезно для нашей економики...
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кто якшается с Москвой получает извечный Геморрой
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Кацапи, в вас не буде ані мосту, ані доріг, ну ви лошари
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якась маячня... хто в це вірить?
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конец рашистского крыма близится.Впереди светлое будущее , возвращение.
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А у меня в Киеве аварийка две неделине может приехать стояк заварить.
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сталь ушла на мост, мост ушёл под воду, деньги ушли на виолончели, строители ушли на колчаковские фронты. осталась одна разбитая трасса.
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У великодержавной железа нет, ну ну что дальше будет.
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Дорогу ремонтируют......очень интересно

Что нибудь более существенное есть про Крым....?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты не могут восстановить трассу Симферополь - Севастополь из-за дефицита арматуры: "Вся сталь ушла на мост"
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