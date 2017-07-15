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Все про:Нацполиция (8065) статистика (378) потери (1099) Князев (112)

 За два года в Украине погибли 18 полицейских, ранены 700, - Князев

князев

С момента запуска Национальной полиции в Украине погибли 18 полицейских.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев на Facebook.

"С начала становления Национальной полиции Украины имеем печальную статистику: 18 погибших и около 700 раненых полицейских", - информирует он.

"Именно поэтому одной из основных обязанностей общества является обеспечение полицейских и их семей социальными гарантиями - как тех, которые только пришли на службу, так и тех, которые посвятили ей всю свою жизнь", - подчеркнул чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5 погибших: при попытке задержать серийных грабителей на Киевщине полицейские погибли под огнем друг друга. ФОТОрепортаж

Напомним, закон "О Национальной полиции" Верховная Рада приняла 2 июля 2015 года.
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Так АТО в стране, Князев! - вот и гибнут полицкйские - не гражданским же антитеррором заниматься, правда? Да, и кстати - "Беркут" - это тоже бывшие, "которые посвятили службе всю жизнь " - не о них ли ты так заботишься?
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ти не бачив той серкут в новому пітушиному одязі ввід брендаРошен біля ради ? Бивших служаків не буває
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одно слово - голубан перечеркивает все эти смерти.
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То не зви поліцію, коли тобі цеглиною голову проломлять за мобілку.
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На них немає взагалі ніякої надії. Якщо сам не будеш захищатися ніякого поліцая не визвеш, бо як ти кажеш мобілки в тебе вже не буде. У нас в місті вони навіть бояться у приватний сектор заїзджати.
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Звал- бестолку. За два года вызывали связаные со мной люди четыре раза, помогли только в одном. Тоесть, эффективность 25% в лучшем случае.
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Ну, дочки у них это самое боеготовное подразделение. Поскольку, на многократные вызовы моего кума, пока я пас карманников, никто так и не приехал. За то на утро, чудесным образом, краденое само вернулося куму во двор. И каким образом карманники узнали адресс кума до сих пор большая загадка, разве что из заявы в полицию? Вызваные на взлом мусора прибыли через 40 минут и прочитали лекцию о "правильном" задержании преступников. Вызваные на взлом в другом случае, так же приехали под утро но, хоть протокол составили.
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расстрелянные в Княжичах входят в их число?
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Детей, с июня в Украине , утонуло 35 душ. О то горе, а аваковскская шобла пох. Они себя сами в Княжичах перестреляли.
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нехай введе закон безкоштовного страхування для дітей ! чим діти гірші за ти собак
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ну я б прям так за всех не расписывался.
как минимум двое полицейских в Днепре погибли в перестрелке с преступником реально защищая нас с вами!
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ну, это тоже со слов пресс-секретаря, а в реале может мужик за крышу не заплатил или за поставленую наркоту.
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Вечная память им. сколько их вообще убивали, ранее?
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Мало,по сравнению с погибшими в АТО,где и должны воевать мусора.
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Не було б Княжичів та Бережинок блокувальниками, повірив би у реформи ....
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9 людей за рік? Значно менше ніж у будь-якій галузі промисловості (енергетика, шахти, сільське господарство, металургія, будівництво, транспорт і т.д.)
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Все реформа заключалась в вооружении до зубов мусоров для защиты от народа.
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від рабів . Ваша зарплата рабська по порівнянню навіть до Сільської Голови , яка іде на погашення тарифів кредитів харчування і якщо не дурні то може і вистачить на вищу освіту
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99,9% від 18 осіб це 17,892 особи. А інші 0,018 осіб захищали кого?
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А я не перемножаю доли процентов и не распространяю на всех украинцев, если мне встречаются отдельные дебилы или мразь среди украинцев.
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А в Княжичах 5!!!!!!!!! из 18 кого защищали и почему так погибли ?????
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Не хочется. По простой причине. Я не Бог, что бы определять, кто из них прав , кто нет. А показатели погибших очень грустные.
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На любом предприятии есть и честные и нечестные люди, а предприятия работают с прибылью (защищают украинцев). Если есть способ до нарушений определить, что кто-то нечестен, прошу методику в студию.
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Методики определения недобросовестных особей разработаны очень давно. И у нас, и за рубежём составлено масса тестов способных опеделить склонность человека ко лжи и нечистоплотности. Думаю, что наши мусора применяют их чтобы отсеять чистоплотных
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Заметил - что евромайдан, война, погибшие патриоты (не дай бог такому никому) - увы, но хорошо отрезвили народ. Люди начинают думать и реагировать, а чинуши - как этот, еще с заплывшими жиром мозгами пытаются втюхать хер-ю
Это а про гросю и пороха - который падение ВВП полностью списал на "блокаду на крови".
И этого "князька", - у меня к нему вопрос? А разделите всех погибших на - погибших профф. выполняя задание, от непроффесионализма, от собственной беспечности, от недообученности.
Что то я подозреваю, что там только 3-4 погибли выполняя профф. долг по защите граждан, а все остальные - из за беспечности и неподготовленности, своей или руководства.
Двое погибших в Днепре - грустный пример.
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Двое в Днепре, пять в Княжичах. Всего 7 из 19 . Очень много.
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Ну, а сколько из этих 19 разбилися по пьяне в автомобилях?
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В районе Авдеевки, где получил ранение нардеп Дейден, в пятницу обстрелов не было




На Авдеевском направления в момент ранения депутата Евгения Дейдея не было зафиксировано никаких обстрелов ни в районе "промзоны", ни тем более в жилых кварталах.
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на военных, которые фиксируют обстрелы и в пресс-центре штаба АТО, отвечая на вопрос, происходили ли какие-либо обстрелы на Авдеевском направлении с 17 до 19 часов. За два года в Украине погибли 18 полицейских, ранены 700, - Князев - Цензор.НЕТ 9413
- 14 июля в период до 21:30 никаких обстрелов в районе Авдеевки зафиксировано не было. Единственный обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия начался в 21:30 по позициям вблизи «промзоны». То есть обстрелов из минометов и другого тяжелого вооружения в это время тем более зафиксировано не было, - сообщили военные, фиксирующие обстрелы.
В свою очередь начальник пресс-центра АТО Вячеслав Петровский также сообщил, что улицы Авдеевки не обстреливались.
- 14 июля в течение всего дня обстрелов жилых кварталов Авдеевки не было, - отметил он.
При этом депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук в своей заметке в Facebook утверждает, что Дейдей был ранен миной. В предыдущих сообщениях Мосийчук утверждал, что депутат был ранен в «промзоне» Авдеевки.
По информации «Украинской правды», сам Дейдей утверждает, что инцидент произошел с ним в районе Старой Авдеевки, что не является передовой линией, однако туда действительно долетают вражеские мины. В таком случае правоохранительные органы и штаб АТО всегда характеризуют это как обстрел жилых кварталов города.

За два года в Украине погибли 18 полицейских, ранены 700, - Князев - Цензор.НЕТ 6696

бстрел жилых кварталов минами, что считается тяжелым оружием, является чрезвычайным событием, поэтому всегда сообщение об этом можно найти либо на странице пресс-центра АТО, либо на странице главы полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина, или же у спикера полиции Донецкой области Натальи Шиман, или у главы Донецкой области Павла Жебривского.
Как объяснила УП Шиман, полиция пытается информировать об обстреле и нанесении вреда домам или же в случае жертв среди мирного населения.
- Мы всегда информируем о тяжелых последствиях обстрелов как разрушение или жертвы среди мирного населения. В пятницу мы не фиксировали существенных разрушений в жилых кварталах, - сообщила Шиман УП.
По информации УП, Дейдей приехал в Авдеевку в полк «Киев». В пятницу около 17 часов он находился в переулке Школьном в Старой Авдеевке. Там он якобы и получил ранение. О ранении информация различается: с 17:20 до 18:30.
По информации источников «Украинской правды», которые знакомы с делом, он утверждает, что услышал взрыв, а что дальше с ним происходило, не знает. Он также не знает, кто доставил его в больницу в Покровском. «Украинская правда» пыталась дозвониться до Дейдея, чтобы от него узнать, что произошло, однако он не брал трубку и не отвечал на смс.
В то же время, по информации УП, Дейдей позвонил в свой батальон после 17 часов и сказал, что получил ранения, на место приехал автомобиль батальона, в котором была медсестра. Она увидела повязку на его ноге. После этого Дейдея доставили к военным врачам в Авдеевке. Там ему оказали первую медицинскую помощь, сделали рентген и отправили его в больницу в Покровске.
По информации источников «Украинской правды», диагноз, который врачи поставили Дейдею: огнестрельное осколочное сквозное ранение мягких тканей.
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Ну теперь пусть какао бобовые попробуют "народного героя" привлечь к уголовной ответственности. Все это напоминает грустную историю......
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а сколько погибло от рук полицейских? Официально не меньше.
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люди на работе погибать не должны. что то значит не так в конторе неуважаемого гражданина Авакова.
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нужно отметить, что каждый из нас выбирает себе работу и путь в жизни по чести и совести!!
но я когда то слышал от тех кто решили нас защищать, нас могут убить и т д, после таких слов напрашивается очень много вопросов!!
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18 полицейских погибло, это прискорбно.
Однако людей в АТО погибло больше.
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Ото-то тупориле створіння.... , по колгоспах, і серед феремерів за 2 роки гине більше, при ігнорованні ТБ, ніж серед цього сміття. А цей клоун робить на цьому наголос. Як ішли в міліцію міліціонери так і йдуть, а особливо "одаренные" стають начальниками, як оцево. Літом, дітей на воді гине за один місяць більше ніж цих полудурків за два роки. Так шо, про це треба говніти? Зразу видно, лайно собаче.
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За два года в Украине погибли 18 полицейских, ранены 700.... и возбуждено 597 уголовных дел против полицейских. Было бы меньше уголовных дел, было бы меньше погибших и увечных.
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Не забудьте закон про поліцію років через 10 поміняти на закон про жандармів, щоб уже і пенсіонерам поліції не платити пенсії за новими окладами, так як зробили відносно міліції.
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В АТО это потери 2-х недель , а на дорогах почти за день , так что не хер ныть , про какие то страшные утраты среди нью мусоров.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗа два года в Украине погибли 18 полицейских, ранены 700, - Князев
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