 Нардепы от "Оппоблока" готовы собрать 50 млн грн для внесения залога за Добкина, - Новинский

Об этом заявил народный депутат Вадим Новинский, комментируя решение Печерского райсуда Киева, который избрал Михаилу Добкину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме 50 миллионов гривен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Оппозиционный блок".
"И я, и все остальные члены нашей команды, будем помогать своему другу и коллеге выйти из этой ситуации, чтобы он ни одной минуты не находился в заключении в следственном изоляторе. Мы сделаем для этого все необходимое. И буквально на следующей неделе будет известно, сколько денег внесет каждый из нас в это благородное дело", - отметил Вадим Новинский.
Политик заявил, что не согласен с решением суда, поскольку считает, что Михаила Добкина было достаточно передать на поруки.
"Мы заявили, что все 42 депутата от фракции "Оппозиционный блок" были готовы взять его на поруки, но суд эти доводы не принял. Как и то, что Михаил Добкин сдал все свои паспорта, никуда не собирался бежать и был готов сотрудничать со следствием", - заявил Вадим Новинский.
Как сообщалось, Верховная Рада в четверг удовлетворила три представления генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата М.Добкина.
"Цензор.НЕТ" осенью 2016 года провел собственное расследование "Кооперативное дело. За что Луценко хочет посадить Добкина и Кернеса?".
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Суддя НЕ МАЄ ПРАВА причинити хабарника чи казнокрада, от такі у нас закони. Тому, призначають заставу, але застава це не вихід на волю, Просто на час слідства підслідний сидить вдома, а якщо без поважної причини не з'явиться на допит, тоді заставу заберуть у бюджет а його таки причинять у ДОПР, але не раніше.
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однозначно умных и однозначных предателей....
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А то "Какое Олимпийское спокойствие" и работа СТИЛИСТОВ над Бобкиным, (эдакий Усталый, униженный-НЕСПРАВЕДЛИВО, Сильный-Смелый- ЧЕЛОВЕК), видать Кремль ГОТОВИТ Бобкина на проэкт Янукович № 2. (с предоставлением ЖОПКИНУ гарантий ПОЛНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ + Щедрые "ПРЕМИИ").
--------------------------------------------------- Турчинов ПРОСЫПАЙСЯ. (бездельник)----------------------
Юра хоть ПОНИМАЕТ в чьём ШОУ он начал Участие?.
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Все 42 врага Украины должны сидеть в соседних камерах, а не брать на поруки одного из них.
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Скинулись для коллеги-без проблем!
Это ж скока наворовано!
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