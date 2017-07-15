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 Политика Украины
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 Нардепы от "Оппоблока" готовы собрать 50 млн грн для внесения залога за Добкина, - Новинский

новинский

Народные депутаты от партии "Оппозиционный блок" готовы собрать необходимые средства для внесения залога за народного депутата одноименной фракции Михаила Добкина.

Об этом заявил народный депутат Вадим Новинский, комментируя решение Печерского райсуда Киева, который избрал Михаилу Добкину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме 50 миллионов гривен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Оппозиционный блок".

"И я, и все остальные члены нашей команды, будем помогать своему другу и коллеге выйти из этой ситуации, чтобы он ни одной минуты не находился в заключении в следственном изоляторе. Мы сделаем для этого все необходимое. И буквально на следующей неделе будет известно, сколько денег внесет каждый из нас в это благородное дело", - отметил Вадим Новинский.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Добкина готовы взять на поруки Шуфрич, Святаш, а также брат-депутат. ФОТО

Политик заявил, что не согласен с решением суда, поскольку считает, что Михаила Добкина было достаточно передать на поруки.

"Мы заявили, что все 42 депутата от фракции "Оппозиционный блок" были готовы взять его на поруки, но суд эти доводы не принял. Как и то, что Михаил Добкин сдал все свои паспорта, никуда не собирался бежать и был готов сотрудничать со следствием", - заявил Вадим Новинский.

Как сообщалось, Верховная Рада в четверг удовлетворила три представления генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата М.Добкина.

"Цензор.НЕТ" осенью 2016 года провел собственное расследование "Кооперативное дело. За что Луценко хочет посадить Добкина и Кернеса?".
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А если Европейский Суд по правам человека усмотрит необоснованность обвинения и наказания, то для Допкина еще и навар будет, но уже в евро!
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За КПК імені Кідалова-Портнова (от штучку Йуля привела у політику, сховавши під спідницею!) за ненасильницькі злочини у СІЗО не причиняють!!!
Суддя НЕ МАЄ ПРАВА причинити хабарника чи казнокрада, от такі у нас закони. Тому, призначають заставу, але застава це не вихід на волю, Просто на час слідства підслідний сидить вдома, а якщо без поважної причини не з'явиться на допит, тоді заставу заберуть у бюджет а його таки причинять у ДОПР, але не раніше.
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Ты не груби, но Пьортнов - серьёзный чилавек. Как Хорошковский....
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таки да , , зачетный чел / чил / людина . , , а хто ,кстати ? , хорошковский ? , так , мудак же , , хотя , почему ? , а вдруг хороший хорошковский ,,,
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Юля с особой удачей сторонников набирала:
однозначно умных и однозначных предателей....
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предателей , , понятие относительное ,,, , смотря с какой стороны баррикады посмотреть ,,,
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Всего лишь 2 000 000$ залога, херня Миша, подумаешь 1 гектар харьковского Лесопарка из украденных 10-ти...

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Самое прикольное, что этому делу скоро будет 10 лет - там уже мало кто помнит, где был тот лесопарк!
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.........................................................ВСЕ ПОНЯТНО.
А то "Какое Олимпийское спокойствие" и работа СТИЛИСТОВ над Бобкиным, (эдакий Усталый, униженный-НЕСПРАВЕДЛИВО, Сильный-Смелый- ЧЕЛОВЕК), видать Кремль ГОТОВИТ Бобкина на проэкт Янукович № 2. (с предоставлением ЖОПКИНУ гарантий ПОЛНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ + Щедрые "ПРЕМИИ").
--------------------------------------------------- Турчинов ПРОСЫПАЙСЯ. (бездельник)----------------------
Юра хоть ПОНИМАЕТ в чьём ШОУ он начал Участие?.
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Озвереть . НА ФРОНТ ОНИ 50ЛИМОНОВ СОБРАТЬ НЕ МОГУТ !!!!!а на Добкина могут. Пора выгнать этот оппоблок из Украины.
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Напомни, какая партия собрала и отправила миллионы на фронт?
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Ну не надо рыгов защищать. Все что завязано на Новинского - всегда плохо пахнет. Прямо воняет рашей
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Все олигархи пахнут одинаково - и Беня, с его приватом, не исключение!
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кто якшается с Москвой получает извечный Геморрой
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Задержанный директор Лвовского бронетанкового завода с тобой очень не согласен!
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Застрелить паскуду при попытке к бегству и это прекратит этот постыдный цирки
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Иду я и вижу странную картину.Нардепы от попоблока на дороге собирают по копейке 50 лимонов.
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понты , чи ни волонтеры ,,, , два лимона баксов , походу , задекларированных как два лярда , на майбутнє розкрадання-колядування , имеются в кишені у кожного сепара-регіанала-жопоблоківця
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Пора ангажировать прицепом и вадиманавинскага и прочих нерядовых симпатиков страны агрессора , эти падлючие улыбки должны исчезнуть из поля зрения украинцев ...
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Нардепы от "Оппоблока" готовы собрать 50 млн грн для внесения залога за Добкина.... в сети постоянно публикуются просьбы, помогите собрать деньги , там 100 тыс гривен, или даже 100 тыс баксов для спасения жизни конкретного ребенка.Который , если его спасут , вырастет хорошим человеком.Плохим не может вырасти, эти дети уже в 2 года жизни взрослые.А тут какие то ушлепки "соберут" 50 млн для какого то , не хочу называть. Ублюдучным такое решение собрать назвать слишком слабо.
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а не пора ли уже этим нардупам, залоги традиционно гречкой вносить?
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все 42 депутата от фракции "Оппозиционный блок" были готовы взять его на поруки

Все 42 врага Украины должны сидеть в соседних камерах, а не брать на поруки одного из них.
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Ці мразі накрали стільки. що можуть в пять раз більше дати. А судьї наверно мають свою долю. бо завжди призначають малі застави.
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Карманные деньги!!!
Скинулись для коллеги-без проблем!
Это ж скока наворовано!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНардепы от "Оппоблока" готовы собрать 50 млн грн для внесения залога за Добкина, - Новинский
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