Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
В опубликованном списке уволенных - 2303 полицейских, 546 военнослужащих, 302 университетских преподавателя и более 3000 сотрудников различных министерств, включая МВД, МИД, минюст, минздрав и минобразования. Всего своих должностей лишились 7348 человек.
Напомним, в ночь на 16 июля в Турции была предпринята попытка военного переворота. Основные события разворачивались в двух крупнейших городах страны - Стамбуле и Анкаре. В результате противостояния погибли 260 человек, 2185 человек получили ранения.
Позднее Эрдоган призвал власти США выдать Турции оппозиционного имама Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара называет "главарем террористической организации" и обвиняет в руководстве путчем, но среди материалов, предоставленных турецкой стороной Вашингтону, в Госдепе США не увидели необходимых для экстрадиции доказательств вины проповедника.
В 2013 году Гюлен обвинил на то время премьера Эрдогана в создании системы "тотальной коррупции", а на днях заявил, что последний намерен установить в Турции диктатуру.
Госсекретарь США Джон Керри заявил, что требование Турции о выдаче проповедника будет удовлетворено, если Анкара предоставит доказательства его причастности к попытке переворота. Стоит отметить, что сам Фетхуллах Гюлен отвергает какие-либо обвинения в свой адрес, обвиняя самого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в инсценировке переворота с целью масштабных чисток в истории Турции.
По подозрению в причастности к попытке переворота были задержаны и временно отстранены от должностей более 60 тысяч человек. Среди них более 9 тысяч полицейских, 3 тысячи судей, а также преподаватели вузов и более полутора тысяч деканов. Были закрыты более двух тысяч организаций.
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Я вас прасил пакозать страну кацапию с каторой вы ваюете?
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Так где страна кацапия где жевутун ватаны?
Если вы знаете то пакожите мне на карте кацапию?
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Москали разгромили типографию Яна Федоровича (Иван Фёдоров, по кацапски) и книги сожгли. Знание - сила, незнание - фанатизм (первую часть предложения не я придумал)...
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В этом фильме тоже паказано что кроме афецыальной власти сушествует и падкаверная власть каторая кантролирует афецыальную.
Вот падкаверную власть и тех каго она кантролировала эрдоган и убрал из власти.
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