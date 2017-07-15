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Все про:переворот (245) Турция (2010) Эрдоган (357)

 Власти Турции уволили более 7000 госслужащих к годовщине попытки переворота в стране

переворот

Тысячи государственных служащих в Турции отстранены от работы новым декретом, опубликованным в государственной Official Gazette в пятницу, накануне годовщины попытки госпереворота в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Также читайте: Расследование попытки госпереворота в Турции завершено

В опубликованном списке уволенных - 2303 полицейских, 546 военнослужащих, 302 университетских преподавателя и более 3000 сотрудников различных министерств, включая МВД, МИД, минюст, минздрав и минобразования. Всего своих должностей лишились 7348 человек.

Напомним, в ночь на 16 июля в Турции была предпринята попытка военного переворота. Основные события разворачивались в двух крупнейших городах страны - Стамбуле и Анкаре. В результате противостояния погибли 260 человек, 2185 человек получили ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кладбище для предателей", - участников госпереворота в Турции будут хоронить рядом с приютом для собак

Позднее Эрдоган призвал власти США выдать Турции оппозиционного имама Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара называет "главарем террористической организации" и обвиняет в руководстве путчем, но среди материалов, предоставленных турецкой стороной Вашингтону, в Госдепе США не увидели необходимых для экстрадиции доказательств вины проповедника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый турецкий военный попросил убежища в США после попытки переворота

В 2013 году Гюлен обвинил на то время премьера Эрдогана в создании системы "тотальной коррупции", а на днях заявил, что последний намерен установить в Турции диктатуру.

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что требование Турции о выдаче проповедника будет удовлетворено, если Анкара предоставит доказательства его причастности к попытке переворота. Стоит отметить, что сам Фетхуллах Гюлен отвергает какие-либо обвинения в свой адрес, обвиняя самого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в инсценировке переворота с целью масштабных чисток в истории Турции.

По подозрению в причастности к попытке переворота были задержаны и временно отстранены от должностей более 60 тысяч человек. Среди них более 9 тысяч полицейских, 3 тысячи судей, а также преподаватели вузов и более полутора тысяч деканов. Были закрыты более двух тысяч организаций.
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Почему спят военнослужащие Украины ,пора бы вспомнить о своей ответственности перед народом Украины !!!
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Какие окопы дятел,у нас шо война ?
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У тебя на кацапии может и нет войны, а в Украине война с кацапскими уродами идёт уже 4 год.
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Да?,Ну тогда Поршенко является государственным преступником и должен быть немедленно отстранён от власти и осуждён ,ибо про войну в Украине первым своему народу должен был сообщить именно он и провести связанные с этим действиям,которые его обязуют сделать законы Украины !
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Шахтёр-Динамо 1-0!!!
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Вы не магли бы мне паказать на карте страну Кацапию?
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Не это сцарь рассиии.
Я вас прасил пакозать страну кацапию с каторой вы ваюете?
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Ватан, страні Срасия нет, а есть Раиськая Пидерация или Коцапия.
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Пусть будет русская пидирацыя.
Так где страна кацапия где жевутун ватаны?
Если вы знаете то пакожите мне на карте кацапию?
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Путенбох)))) Вот зачем так подводить царя, ведь пеца ясно и понятно сказал, что войны нет, есть ато!
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антитеррористическая операция, какая разница, всё равно боевые действия
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Путенбох))) А пецины сынки почему не в окопах? Или сынкам футболка, с надписью мешает?
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І куди Ердоган веде Турцію, як не до диктатури?
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Країну, де народився Ататюрк, не так легко поставити на коліна.
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да ладно... не такие становились. про Робеспьера и правительство Виши слышал?
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Вот у нас бы так. А ведь нет даже ментов старых всех оставили.
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ты букварь вчера прочел или за международными событиями не следишь? нашел идеал, мля...
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или чилийский Пиночет,а может быть и грузинский Михо...
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"более полутора тысяч деканов. Источник: https://censor.net.ua/n447940 "

Москали разгромили типографию Яна Федоровича (Иван Фёдоров, по кацапски) и книги сожгли. Знание - сила, незнание - фанатизм (первую часть предложения не я придумал)...
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А деканов с профессорами - за что? Для профилактики? Или что бы умы не будоражили?
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Вот так надо люстрировать .А в Украине рыгыаналы до сих пор в раде сидят
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Ердоган зробив люстрацію по своєму і Європа сидить тихо,в нас прийняли тільки закон про люстрацію зразу підняли шум,і закон так і в силу не вступив. Тому якщо є бажання очистити владу треба діяти,а не слухати голоси зі сторони
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с чего ты взял? там что простой люд сажают или работу у него отбирают? может турки нищими стали? в чем она идет ко дну? они мятежников сажают и увольняют. если бы мы с тобой создали справедливое государство и какие то холуи решили его подмять, мы что бы с ними в демократию играли? а если ты о демократии.. забудь. у тебя дома сидят диктаторы которые способны на геноцид и ты почему то не придаешь значения этому. не мешай им жить. главное, что бы они с хуйлом не спутались и все.
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загрызи огурца, муфлон. я в Турцию не жену на случку вожу, а по работе уже много лет. и вижу во что превращатся страна.
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перекрестись и отче наш прочитай, раб божий.
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Ердоган зміцнює свою владу, тому, що назад шляху у нього вже немає, діє як справжній більшовик-ленінець, придумав собі "білий терор", щоб відповісти на нього "червоним терором".
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Что вы набросилися на турок? В Украине такое ещё предстоит, и даже больше 7 тысяч, а около 30 000. Или вы надеетеся сделать какие либо реформы с такой оравой украинских чиновников-клептократов, которую имеете сегодня? Вы собираетеся оставить всех украинских воров у власти? Тогда я только процитировать Лаврова для вас могу.
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А що, Ердоган позбавляється від корупціонерів? Він прибирає своїх політичних супротивників та цілком можливо, що усі вони чесні та порядні людини.
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каких клептократов? че ты несешь? Ердоган такое же падло как хуйло, загоняет свою страну в средневековье.
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Два строителя империй(ымпириалисты сраные) в 21веке-дикарьё одним словом.
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я рад успехам украинцев в строительстве процветающего сообщества. По-ходу, Турция давно имеет безвиз. Но, вы то можете и туркам советов надавать.
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с кем, извиняюсь Турция имеет безвиз? тебя не парит, что рядом зреет исламисткая опухоль?
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Прочитал критику озабоченньіх политикой Турции и удивился, что єто волнует их больше своей страньі. Вспомним как удирали региональі, ворьі, предатели...И что их не нужно садить, а вьіпустить под залог? Вьі уж определитесь чего вам: крестик наденьте или трусьі снимите.
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Я думаю вам нужно всем пасмотреть фильм Эртугрул просто на мой взгляд этот фильм дает панят как там уних власть была устроина.
В этом фильме тоже паказано что кроме афецыальной власти сушествует и падкаверная власть каторая кантролирует афецыальную.
Вот падкаверную власть и тех каго она кантролировала эрдоган и убрал из власти.


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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВласти Турции уволили более 7000 госслужащих к годовщине попытки переворота в стране
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