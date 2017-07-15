 Действия со стороны РФ подрывают доверие в экономических отношениях, - европейский дипломат об инциденте с Siemens

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс

"Такие действия со стороны российских партнеров сильно подрывают доверие в экономических отношениях, при заключении и выполнении контрактов, что посылает негативный сигнал иностранным инвесторам", - сказал европейский дипломатический источник в Москве.

Напомним, что агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.



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О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.



Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.

