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 Действия со стороны РФ подрывают доверие в экономических отношениях, - европейский дипломат об инциденте с Siemens

siemens

Ситуация, развернувшаяся в России с поставкой турбин производства Siemens в оккупированный РФ Крым в обход санкционного режима, действующего между ЕС и РФ, наносит ущерб доверию со стороны зарубежных инвесторов к российским партнерам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Такие действия со стороны российских партнеров сильно подрывают доверие в экономических отношениях, при заключении и выполнении контрактов, что посылает негативный сигнал иностранным инвесторам", - сказал европейский дипломатический источник в Москве.

Напомним, что агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия официально признала, что собиралась использовать турбины Siemens в оккупированном Крыму

О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.

Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.

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А від цього роги в них відпадуть чи ще більші виростуть?
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Виявляється, агресія проти суверенної України довіру до кацапії у європейців не підірвала! Оце і є жлобство.
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Три критерия РФ: зомбированность,враньё,война.
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"не вкушу - так хоть пошошу" - сказала пинсионерка.
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целует ....,да они долбятца все там вместе и вшуньногу и писька и лохматый медвежонок,вот тока не стало самотыка ,воткнул он недавно !
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на смену самотыку евы браун пришол самотык олины кобановой ))
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Детишки у которых по 10 коп. гопники не изымали (
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Аткрыл!
Таки аткрыл Америку!
Колумб сраный.
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Конечно подрывает. Сименс оштрафовать и запретить устанавливать их, эти турбины. кацапы установят не на долго.
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Это же рузьгие-е-е!!!!!!
Как им можно доверять???
Х√йло & "Кооператив Озеро" трахают всё свою население, а вы хотите, чтобы они благосклонно относились к чужим...
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Блогер: это время уже близко, актеры-политики с постановочными кадрами доиграются

СЕРГЕЙ КРАВЦЕВ

Блогер: это время уже близко, актеры-политики с постановочными кадрами доиграются
Действия со стороны РФ подрывают доверие в экономических отношениях, - европейский дипломат об инциденте с Siemens - Цензор.НЕТ 1296
Известный в Украине блогер Екатерина Золотарева на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что сегодня на протяжении дня практически каждый блогер и журналист пытается поглумиться над поступком нардепа Дейдея, который якобы получил серьезное ранение в Авдеевке. По словам Екатерины Золотаревой, во-первых, прежде, чем и правда стебаться над Дейдеем нужно дождаться, чтобы знающие люди рассказали был ли обстрел и был ли там Дейдей.

По словам Золотаревой, во-вторых, мы сами виноваты в сложившейся ситуации, ибо сколько еще можно людям слушать о тепловизоре Шокина, попадании в плен Парасюка, выходе невредимым из леса Луценко, все эти постановочные депутатские ранения, покушения, отравления, в Феофании умирания, в туалетах в обмороки падания и прочие вещи.

«Сколько можно делать из людей непонятно кого? Знаете, скоро таких постановочных актеров-политиков даже за людей считать перестанут. Особенно нынешнюю каденцию, зашедшую на крови Небесной сотни туда и теперь кровью настоящих воинов прикрывающихся. И тогда реакция в виде смеха и стеба им покажется цветочками. Потому что они играют с огнем и рано или поздно они доиграются», - резюмировала блогер.
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Обстрілів в районі, де було поранено Дейдея, у п'ятницю не було

На Авдіївському напрямку в момент поранення депутата Євгена Дейдея, не зафіксовано жодних обстрілів ані в районі "промзони", ані тим більше в…

PRAVDA.COM.UA
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Злые языки утверждают, что Дейдея укусила Савченко
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классический "самострел" через подушку в кожные ткани
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А те, кто стоял на майдане не видели кого они толкают во власть ? Что не было понятно, что это постановка была 1 декабря 2013 возле АП ? Кто слышал о кандидате в Президенты Порошенко в октябре 2013 ????
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Верить стране, построеной на тотальной лжи? Верх инфальтильности.
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вы, наверное, и двери на крючок закрываете? а у нас тут верят слову. и только в особых случаях просят подписать бумагу. гаражи стоят открытые. человек обнаружил ошибку кассира, вернулся доплатил 10 евро. а вы про инфантильность... просто с такими, как раша, цивилизованные нормы взаимодействия не работают. ну, это проблемы раши. сами свою репутацию в унитаз спускают. это может работать до поры, до времени, а потом они позвонить в кредит из отеля не смогут и все полотенца при выселении будут пересчитывать 2 часа, чтобы уж наверняка. я ими уже брезгую. окажись россиянин на дороге и попроси помощи - пошлю без зазрения совести. не хватало мне потом проверять спер он аварийный жилет или на месте оставил...
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Милочка trolik, не надо нам тут рассказывать, что в Германии жители оставляют двери не закрытыми, уходя на работу или ложась спать, и верят на слово - хорошо? Иногда лучше просто промолчать, чем сказки тут втирать. Давайте не будем уж так идеализировать Германию - там без письменного подтверждения сказанного никто телодвижения не сделает, без предъявления паспорта, положительного бонитета, предоплаты залога и на месяц квартиру никто вам не сдаст, без оплаты отремонтированную машину из мастерской не заберёте, без договора и предоплаты вэбдизайнер вам даже допотопный сайтик не сделает, ни одна газетёнка ваше объявление не напечатает - перечислять устала, кто в Германии жил - тот знает.
А тут турбины минимум по 2 млн. американских рублей - и санкции. Ща прикинулись #янияихатанимая, подали в суд, ответчики заплатят с удовольствием штраф - ифсё, а турбины останутся стоять в Крыму. Да с самого начала Сименс знал об этом, но такие денежки не смердят, можно и идиотом прикинуться. Я для себя вывод сделала - от Сименс теперь не куплю даже электрочайник, хотя они хорошие делают. Бойкотирую продукцию Сименс.
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Якут, смени флажок на аквафреш. Украина третий год как замерзает.
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четвертый, дружище, четвертый.... Но это только те, кто не помер от голода без кормильцев с Донбасса.
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куда денется Рашка без валюты, выручаемой от торговли недрами? Газ в Европе худо-бедно есть, а вот валюты в Рашкостане - херушки....
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Куда ты денешься, газ то закрыть невозможно, или продавать или сжигать на факеле,kaputua, деньги то нужны? Или хочешь пропасть с голодухи?
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называется оч просто обосрались + реклама, комерческий ход
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Последние месяц-полтора наблюдается массовая атака на проукраинские политические youtube-каналы, позиция которых крайне невыгодна России
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=NxSxx8LGa3M
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Вата просто нездатна переварити таке словосполучення, як ,,підрив довіри в єкономічних відносинах,,. Потрібен спецперекладач , який на доступному ізіке, доведе до репоїдів, що - увсьо, хана, кранти і жоппа
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...это правильно...однвко,стоит проверить западные фирмы на выполнение условий санкций.Не исключено,что это просто авлезла наружу полковёрная сделка..
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Самое интересное, что Сименс обратилось в Московский суд. По моему проще сражу же было заявить я не я и лошадь не моя.В данном случае турбины. Или Московский суд у нас вверх правосудия ?
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Их тамнет!! Вот такой ответ получит Сименс и утрется!
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Мне без разницы какой ответ получит сименс. Мне интересно "проглотят" это на Западе или нет.
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сіменс так саме робив і в ірані... Проковтнули ж...
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Мое мнение личное, Проглотят , куда денется. Санкции это борьба с конкурентом, и не более того. В основном.
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ЕС может наложить на Сименс очень ощутимый штраф и открыть расследование за нарушение санкций.
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Так русня сразу кого то за разглашение гостайны сцапала, мол выдал немцам, что их турбины не туда увезли, Путло сказал что - поставить и усе а вы вата хоть всритесь.
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це все вистава! Фрици прекрасно знали для чого роблять турбіни. Для тамані і сьогодні немає проекту, а всі параметри були дани з кримських гес. Не треба себе і інших вводити в оману!
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Совок у минулому столітті тісно співробітничав з нацистами, а зараз нащадки нацистів допомагають нащадкам власівців не канути у безодню...
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