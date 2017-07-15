 Действия со стороны РФ подрывают доверие в экономических отношениях, - европейский дипломат об инциденте с Siemens

"Такие действия со стороны российских партнеров сильно подрывают доверие в экономических отношениях, при заключении и выполнении контрактов, что посылает негативный сигнал иностранным инвесторам", - сказал европейский дипломатический источник в Москве.
Напомним, что агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.
О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.
Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.
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Таки аткрыл Америку!
Колумб сраный.
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Как им можно доверять???
Х√йло & "Кооператив Озеро" трахают всё свою население, а вы хотите, чтобы они благосклонно относились к чужим...
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СЕРГЕЙ КРАВЦЕВ
Блогер: это время уже близко, актеры-политики с постановочными кадрами доиграются
Известный в Украине блогер Екатерина Золотарева на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что сегодня на протяжении дня практически каждый блогер и журналист пытается поглумиться над поступком нардепа Дейдея, который якобы получил серьезное ранение в Авдеевке. По словам Екатерины Золотаревой, во-первых, прежде, чем и правда стебаться над Дейдеем нужно дождаться, чтобы знающие люди рассказали был ли обстрел и был ли там Дейдей.
По словам Золотаревой, во-вторых, мы сами виноваты в сложившейся ситуации, ибо сколько еще можно людям слушать о тепловизоре Шокина, попадании в плен Парасюка, выходе невредимым из леса Луценко, все эти постановочные депутатские ранения, покушения, отравления, в Феофании умирания, в туалетах в обмороки падания и прочие вещи.
«Сколько можно делать из людей непонятно кого? Знаете, скоро таких постановочных актеров-политиков даже за людей считать перестанут. Особенно нынешнюю каденцию, зашедшую на крови Небесной сотни туда и теперь кровью настоящих воинов прикрывающихся. И тогда реакция в виде смеха и стеба им покажется цветочками. Потому что они играют с огнем и рано или поздно они доиграются», - резюмировала блогер.
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Обстрілів в районі, де було поранено Дейдея, у п'ятницю не було
На Авдіївському напрямку в момент поранення депутата Євгена Дейдея, не зафіксовано жодних обстрілів ані в районі "промзони", ані тим більше в…
PRAVDA.COM.UA
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https://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/06/30/598584-tehnopromeksport-nashel-turbini-dlya-krimskih-elektrostantsii
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А тут турбины минимум по 2 млн. американских рублей - и санкции. Ща прикинулись #янияихатанимая, подали в суд, ответчики заплатят с удовольствием штраф - ифсё, а турбины останутся стоять в Крыму. Да с самого начала Сименс знал об этом, но такие денежки не смердят, можно и идиотом прикинуться. Я для себя вывод сделала - от Сименс теперь не куплю даже электрочайник, хотя они хорошие делают. Бойкотирую продукцию Сименс.
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Видео - https://www.youtube.com/watch?v=NxSxx8LGa3M
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