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 Общество
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 3 информатора боевиков задержаны в Донецкой области, - Лысенко

лысенко

В Волновахском районе Донецкой области полицейские задержали трех информаторов боевиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Украинские полицейские задержали трех информаторов противника в Волновахском районе Донецкой области. Это пожилая женщина и супружеская пара, которые регулярно сообщали оккупантам о местах дислокации, передвижении и численности украинских военных в вышеупомянутом районе", - сказал он.

По его словам, за такую деятельность предусмотрено лишение свободы на срок на 5 лет.

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ну це звичайно весело.... так ось ця сволота спокійно вєщаєт на російських каналах про хунту і як ми гнобимо людей донбаса і їй нічого за це намає ! лукаш - посадили ? і її цю тварь хрєн посадять...... пєцюндєлю такіє люді нужни....
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Ната́лия Ю́рьевна Короле́вская (укр. Наталія Юріївна Королевська; 18 мая 1975, Красный ... Народный депутат Украины V и VI созывов от БЮТ
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на штиря ти мені про королєвську розповідаєш. ти мені про лєнку анал-300 гривень розкажи. мене від цього бюта і її каралєви тошнить вже.
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Волонтер Юрий Мысягин: "Извините - не сдержался Вся лента взорвалась с ранением какого-то депутата Дейдея"
19:16Війна
Да нахрен он всрался вообще со своим непонятным ранениям, чтобы его обсуждать.Неделю назад на передовых позициях Светлодарской дуги в 43-м батальоне, погиб замечательный парень.
Днём укреплял свой блиндаж и снайпер сепаров с расстояния 500 - 600 метров убил его. Недавно вот похоронили.
И вся лента молчала.
Пару волонтёров написали об этом и тишина. Ни перепостов, ни обсуждений.
Потому что привыкли и не кажется чём-то обыденным гибель нашего парня.А тут Дейдея ранило.
Да на@уй он вообще нужен, чтобы его обсуждать. Пусть Матиос разбирается.Обсуждайте лучше армию и пацанов с передка. Они больше делают для Украины чем многие депутаты ВР.
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Настоящий Донбасс- это не просто бытие,но бытие перманентно стремящееся к квантитативной экспансии своей эмпирической формы!
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"Пожілая жєнщіна" ще при сраліні напевне стукала. То ж просто молодість згадала, а сєкєльов на ворогів показав (біндєровци). А ось що "супружєскай парє" бракувало - незрозуміло. Думається, у НОРМАЛЬНОЇ сім'ї є чим зайнятись без шпіонажу, хіба що це "православная кацапская сємья".
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вообще-то информаторов нужно особо жестко наказывать - лишить пенсии, забрать гражданство - выдворить из страны
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конечно лучше было бы пристрелить и закопать где-то в посадке.Но мы же гуманная Хунта: простерилизовать чтоб не плодили себе ватоподобных и выдать на руки вот это . Только без Трезубца. Эти твари его не заслужили 3 информатора боевиков задержаны в Донецкой области, - Лысенко - Цензор.НЕТ 1253
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НЕМНОГО НЕ В ТЕМУ, НО ВСЕ ЖЕ!
В Финляндии законодательно запретили "зеленых человечков"


Вступил в силу подписанный президентом Финляндии Саули Нийнисте закон об уголовном преследовании военных без опознавательных знаков.
Военные без опознавательных знаков появились в Крыму в феврале 2014 года Сегодня 19.33

Фото: EPA

В Финляндии 15 июля вступили в силу изменения в закон о территориальном наблюдении, а также изменения в уголовное законодательство, предусматривающие меры в отношении военных без опознавательных знаков. Об этом сообщает Yle.
9 июля эти документы подписал президент страны Саули Нийнисте.
Финские власти получат расширенные полномочия в случае, когда безопасности страны будет угрожать группа военных без знаков различия.
Под такой группой подразумеваются организованные, оснащенные и вооруженные военные, которые действуют либо прямо в интересах иностранного государства, либо от его имени, либо с согласия этого государства.
Закон предусматривает для таких групп запрет на въезд в Финляндию и пребывание в стране. Нарушение запрета будет наказываться в соответствии с уголовным кодексом.
Таких военных называют "зелеными человечками", что содержит отсылку к зеленой форме российской армии.
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В прифронтовій зоні вже з півроку йде зачистка, контрозвідка прикрила вже немало каналів надходженя інформації до бойовиків, але кацапської агентури там ще багато
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Цензор.НЕТНовостиОбщество3 информатора боевиков задержаны в Донецкой области, - Лысенко
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