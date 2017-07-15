 3 информатора боевиков задержаны в Донецкой области, - Лысенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"Украинские полицейские задержали трех информаторов противника в Волновахском районе Донецкой области. Это пожилая женщина и супружеская пара, которые регулярно сообщали оккупантам о местах дислокации, передвижении и численности украинских военных в вышеупомянутом районе", - сказал он.
По его словам, за такую деятельность предусмотрено лишение свободы на срок на 5 лет.
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• 19:16 • Війна
Да нахрен он всрался вообще со своим непонятным ранениям, чтобы его обсуждать.Неделю назад на передовых позициях Светлодарской дуги в 43-м батальоне, погиб замечательный парень.
Днём укреплял свой блиндаж и снайпер сепаров с расстояния 500 - 600 метров убил его. Недавно вот похоронили.
И вся лента молчала.
Пару волонтёров написали об этом и тишина. Ни перепостов, ни обсуждений.
Потому что привыкли и не кажется чём-то обыденным гибель нашего парня.А тут Дейдея ранило.
Да на@уй он вообще нужен, чтобы его обсуждать. Пусть Матиос разбирается.Обсуждайте лучше армию и пацанов с передка. Они больше делают для Украины чем многие депутаты ВР.
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В Финляндии законодательно запретили "зеленых человечков"
Вступил в силу подписанный президентом Финляндии Саули Нийнисте закон об уголовном преследовании военных без опознавательных знаков.
Военные без опознавательных знаков появились в Крыму в феврале 2014 года Сегодня 19.33
Фото: EPA
В Финляндии 15 июля вступили в силу изменения в закон о территориальном наблюдении, а также изменения в уголовное законодательство, предусматривающие меры в отношении военных без опознавательных знаков. Об этом сообщает Yle.
9 июля эти документы подписал президент страны Саули Нийнисте.
Финские власти получат расширенные полномочия в случае, когда безопасности страны будет угрожать группа военных без знаков различия.
Под такой группой подразумеваются организованные, оснащенные и вооруженные военные, которые действуют либо прямо в интересах иностранного государства, либо от его имени, либо с согласия этого государства.
Закон предусматривает для таких групп запрет на въезд в Финляндию и пребывание в стране. Нарушение запрета будет наказываться в соответствии с уголовным кодексом.
Таких военных называют "зелеными человечками", что содержит отсылку к зеленой форме российской армии.
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Потихоньку, поштучно....
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