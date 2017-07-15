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 Siemens не обсуждал выход части бизнеса из России, - глава Минэнерго РФ

siemens

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что руководство немецкого концерна не обсуждало с ведомством возможности выхода части бизнеса из России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

Также читайте: "Любое сотрудничество с Россией - это взаимодействие с мошенниками", - Климкин о поставках турбин Siemens

"Нет, такого не было", - сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно о возможных планах немецкого концерна Siemens выйти из российских проектов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ задержала за разглашение гостайны главу российского предприятия, связанного с Siemens, - "Фонтанка"

Напомним, что агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия официально признала, что собиралась использовать турбины Siemens в оккупированном Крыму

О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.

Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.
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Если говорит кацап, то стоит понимать обратное.
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Скоро обсудит
От вас, дебилов, скоро все убегут
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треба подавати до суду на них. і в якості компенсації приєднати Сіменс до Електрону )))
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Цитата:
"Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что руководство немецкого концерна...".
Ога. "Авторитетный источник."
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це так. частини-ні. сіменс повністю від вас брехуни йде.вазрадуйтєсь !.
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Тобто про те, що в Криму не Сіменсовські турбіни, кацапсбкий візирвже навіть не заїкається.
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Можым павтарить.
А ТИМ ЧАСОМ...
Німецька компанія Siemens має намір вийти з усіх спільних з Росією економічних проектів через нещодавній скандал з поставками турбін до окупованого Криму
Про це повідомив голова концерну Siemens Джо Кезер, передає Wirtschafts Woche.
У повідомленні зазначається, що в компанії Siemens було створено спеціальну групу, яка розглядає можливість виходу зі спільного з Росією підприємства, Siemens Gas Turbines Technologies, через скандал з поставками газових турбін до окупованого Криму.
Понад те, німецький концерн має намір вийти зі складу акціонерів російської компанії "Интеравтоматика", в якій Siemens належать 45,7% акцій.
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А штраф за попытку обойти санкции Siemins не деньгами будет платить, не ???
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А кто-то подал в суд на Сименс?
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А Штаты для кого озвучивали последствия попыток обхода, введённых ими санкций против мокшей, для марсиан, што-ли ???
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Озвучивать можно что угодно. Вопрос был не о звуках.
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Американці із задоволанням нагнуть Сіменс, бо це їхні конкуренти. Їх підтримає багато хто! Тому мало не здасться.
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ваш "оптимизм - это недостаток информации" (ФР)
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Його хУЙЛО навіть про своїх військових так каже, коли їх ловлять зі зброєю в руках в Україні-"Нет, такого не было." То шо тут обговорювати?
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Немцы сами давно хорошие мошенники,недавний пример дизельгейт.
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Арбитражный суд Москвы скажет, что были нарушены санкции...
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Нет. Он рассмотрит оговорена ли данная ситуация в контракте.
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Эта ситуация обговорена во время введения санкций против вас, мокшей...
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Арбитражу в Мосвабаде плевать на то, что там введено в США. Он смотрит на контракт. Это как США запретило доступ к "Титанику", а французы сказали - идите нахрен - законы США на дне Атлантического океана не действуют.
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Плевать на твою путинско-фашистскую говнопропаганду. Потому что даже насчёт Титаника - это полная ложь. Не говоря уже о том, что Хуйлостан является субъектом международного права, за целенаправленное, злостное и вероломное нарушение которого его и уничтожают теперь санкциями.
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/// Игорь Шульга ///
КНДРФ - Китай Настоящий Держатель Российской Федерации...
По логике, так вернее будет
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Сименс мутная контора. Очень хочется что бы им надрали жопу. Alstom, Schneider and GE уже трут лапки
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомSiemens не обсуждал выход части бизнеса из России, - глава Минэнерго РФ
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