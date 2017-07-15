 Siemens не обсуждал выход части бизнеса из России, - глава Минэнерго РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Нет, такого не было", - сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно о возможных планах немецкого концерна Siemens выйти из российских проектов.
Напомним, что агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.
О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.
Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.
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От вас, дебилов, скоро все убегут
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"Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что руководство немецкого концерна...".
Ога. "Авторитетный источник."
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А ТИМ ЧАСОМ...
Німецька компанія Siemens має намір вийти з усіх спільних з Росією економічних проектів через нещодавній скандал з поставками турбін до окупованого Криму
Про це повідомив голова концерну Siemens Джо Кезер, передає Wirtschafts Woche.
У повідомленні зазначається, що в компанії Siemens було створено спеціальну групу, яка розглядає можливість виходу зі спільного з Росією підприємства, Siemens Gas Turbines Technologies, через скандал з поставками газових турбін до окупованого Криму.
Понад те, німецький концерн має намір вийти зі складу акціонерів російської компанії "Интеравтоматика", в якій Siemens належать 45,7% акцій.
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А штраф за попытку обойти санкции Siemins не деньгами будет платить, не ???
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ихтамнет!
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КНДРФ - Китай Настоящий Держатель Российской Федерации...
По логике, так вернее будет
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