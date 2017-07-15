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Все про:иностранец (243) Польша (3941) работа (405) труд (82)

 Сенат Польши ужесточил правила трудоустройства иностранцев

польша сенат

Сенат Польши принял т. н. директиву о сезонных работниках, направленную на предотвращение злоупотреблений в сфере трудоустройства иностранцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио", предполагается, в частности, введение оплаты в размере 30 злотых за регистрацию заявления о предоставлении работы иностранному работнику.

Сенатор правящей партии "Право и справедливость" Пшемыслав Блащик пояснил, что новый закон регулирует ситуацию с заявлениями о намерении трудоустроить иностранцев, которыми многие работодатели злоупотребляли.

Изменения касаются, прежде всего, иностранцев, выполняющих сезонные работы (из Украины, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, России).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина договорилась с Израилем об официальном трудоустройстве строителей

Вице-министр семьи, труда и социальной политики Марцин Зеленецкий подчеркнул, что трудоустройство не может проходить бесконтрольно. Поэтому вводится обязанность информирования об обстоятельствах, связанных с принятием на работу таких работников, чтобы сделать возможной проверку того, используются ли заявления по назначению и в течение какого времени иностранец работает. Кроме того, работодатель должен сообщать, устроился на работу иностранный работник или нет.

Разрешение на сезонные работы будет касаться периода до девяти месяцев в течение календарного года.

После поправок Сената закон попадет на рассмотрение Сейма. Новые правила должны быть введены в действие 1 января 2018 года.
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Правильно сделали, а то развелось мошенников с липовыми приглашениями на работу.
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лол, приглашения такие делали, чтобы по быстрее визу сделать. Никто и так по тем приглашениям на работу не устраивался.
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Кто работает легально ему без разницы 30 зл или 100 ничего неменяет по сути !!! Закон просто ограничит бесконтрольную раздачу приглашений да и все !!!
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К сожалению для катов, украинцы - (казаки) для них не иностранцы
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Франция приравняла поляков по зарплатам к местным, разные страны и разные законы
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Польша приравняла украинцев по зарплатам к местным уже давно. разные люди и разные мозги
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законодательно приравняла, по факту платят меньше.
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Ложь.
За равную работу людям равной квалификации платят одинаково, хоть индусу, хоть поляку, хоть украинцу, хоть филиппинцу, хоть непальцу, хоть беларусу.
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правда при чём чистая. Минималка в Польше какая сейчас? 13 злотых/час ? 15 злотых/час? А сколько по факту платят? Хочешь сказать что меньше пускай даже 13 злотых не платят?))) Ну и врунишка)))
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Це дуже вірне рішення. Тепер роботодавцю все одно кого наймати, поляка чи українця, перевага дешевизни зникає. З іншого боку, самі поляки кажуть, що в разі якогось скорочення останніми звільнять українців, бо до роботи дурні.
У вас, в кацапії, теж такі правила слід запровадити, тоді не буде такого напливу чорних, бо у Москів чи Пітері на вулицях кожен щонайменше третій якийсь азіат!
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"Українці до роботи дурні"...
Та все елементарно просто пояснюється.
Українець приїздить працювати в Польщу тим-ча-со-во.
Він має змогу працювати по 10 годин на добу, тому-що через 3-6 місяців він бере торбу з грошима і шкарпетками і валить додому, і кілька тижнів, а точніше - кілтка місяців ВІДПОЧИВАЄ під боком у дружини.
А ось поляк - він працює постійно, безперервно, маючи право лише на короткочасну щорічну відпустку, і тому працювати в такому режимі, як сезонні працівники з України чи інших країн, просто не може, та й не хоче, щоб не руйнувати здоров'я. Адже він не може щотримісяці чи щопівроку мати " відпустку".
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Тут ще один фактор. Зарплата, якщо можна так сказати, розрахована на проживання з сім'єю, а заробітчанин живе сам, орендує найдешевший куток, а гроші витрачає вдома, де вартість життя значно нижча. Тому заробітчанство економічно дуже вигідне. Поляки ж теж не дурні, тільки їдуть вони у Німеччину та Англію!
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Ще додам. Вся Західна Україна по заробітках розбрелася, бо кажуть, роботи нема. Але коли японці побудували на Західній Україні 2 заводи по виробництву автопроводки, то стикнулися з проблемою: бажаючих там працювати, попри здавалося б пристойну для тих областей, зарплату у 8000 грн там НЕМАЄ! Людей завозять з інших областей, спокушаючи проживанням в курортному Трускавці!
Такі от парадокси.
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Шо ж япошки так лоханулись,у них там є спеціалісти по бізнес-плануванню, треба б було їм побудувать завод в інших областях, шоб не завозить людей .
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Вони уявити собі не могли, що в області, де середння з/п 3500грн. не буде бажаючих працювати за 8000грн!
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Да, поляк еще и пенсию будет получать, а украинец-нет, так зачем поляку изнашиваться раньше времени И больничные нужно поляку оплатить, и отпуск, а вот украинец едет за свой счет в отпуск, и для ребенка поляка детсад и школу сваргань и жену трудоустрой, а украинец все свои проблемы на родине оставляет. Единственный минус, что иногда украинцы к польским женушкам подбираются близко, природа свое берет.

Но есть выход! Пусть пан поляк едет в Украину и работает по 10 часов, потом валит на родину и видпочывае по декилька мисяцив.Не хочет в Украину, пусть валит в Геранию и покажет какой он до работы дурной
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Саме туди, у Германію та Англію вони і їдуть! У них шенген, можуть працювати будь-де у ЕС.
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Блин,помню какая нищета у поляков в 80-х годах была,выгребли на раз и живут как люди.
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Поляки выгнали коммуняк и кгбешников, а так же не выбирали Тимошенков, Ляшков и прочих болтунов-обещалкиных.
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Поляки просто не смотрят ТВ зомбоящик,а делают дело.Тот кто может даёт людям работу,тот кто хочет работает,у них все земли перепаханы,каждый метр с умом выделывают.
На Востоке,нашем западе ветряные електростанции,да и вообще молодцы!
У нас все недра,земли,ресурсы идут на детских каналах с рекламой
В Україні найбільші в світі поклади янтарю,солі,вугілля,...бла бла бла,но самое главное в конце,это фраза.....пахнет картавенько ! ЦЕ ТВОЄ ЦЕ НАШЕ !
100% слышали на детском канале !
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Забыли одно-у поляков давно частная собственность на землю....
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Отож!
Якби у нас земля продавалася все було б інакше.
Жінчин однокласник та його жінка у селі на Житомирщині мають після смерті батьків, та розподілу спадщини 17,5 Га землі. У Румун 1Га коштує 4500евро. Якби у нас було хоча б так, то вони володіли б капіталом у 80тис евро, чи майже 100тис. баксів. Тоді можна було б взяти якийсь кредит і зайнятися справою, льоном, худобою, свиньми чи молоком. Але вони сидять на золоті з голою дупою, бо земля у нас не продається і тому нічого не коштує. От і здають її в оренду якомусь місцевому пурісу, отримуючи з усього паю 7 чи 8 тис.на рік та і то, зерном та дертю. Тримають дві корови і здають молоко мабуть тому ж пурісу. Перспектив - ніяких.
А Йуля дупу рве, "баба-яга -проти!" Та і інші популісти не відстають.
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пшеки дуют на холодную воду. видно уже обжигались.
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30 злотых за Разрешение на сезонные работы будет касаться периода до девяти месяцев в течение календарного года. -это не ужесточение.а лафа для польских работодателей...уплатил малые деньги ,за каждого трудягу ,и 9 месяцев спит спокойно...да и налоги в порядке и учет раб.силы тоже...
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не дорогой..если рабочий приехал на работу,подписал бумагу согласился к примеру за 500 зеленых штамповать детали на конвеере,а потом видите ли ,ему эта работа не подходит...и он это каким то образом будет это проявлять(увиливать опаздывать ит,д ит,п)-его быстро уволят ,и он по новой будет искать на свою жопу приключения...30 злотых(за 9 месяцев) для польского работодателя это мелочевка...о каких доходах и чьих волну Ты гонишь?
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Для того чтобы работник начал искать другую работу ему всего-то придётся уезжать из Польши и из Украины искать новую работу с новыми приглашениями или сидеть на условиях работодателя (например работодатель включит оплату проживания, не говоря о том что тупо будут платить меньше, ведь выбор не большой или работай за то что заплатят или уезжай в Украину, так как ты не волен уйти на другую работу, ведь если ты не работаешь у того работодателя, он об этом уведомляет власти, которые в свою очередь при пересечении границы могут влупить депортацию)
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короче - https://www.unian.net/society/1491914-v-polshe-s-2017-goda-izmenyatsya-pravila-trudoustroystva-ukraintsev.html
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В основному це стосується арабів з Близького Сходу, які укладають фіктивні договори на працю, а потім бовтаються по всій Європі.
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Приглашение это не договор на работу. В Чехию Украинцы думаешь как ездят? Половина по Польским приглашениям.
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Читати вмієш? У Польщі немає реєстрації сезонних робітників, приїхав уклав договір і поїхав собі, а працюєш ти чи ні, ніхто не знає, це держава не контролює, а українцям зараз ніяке запрошення не потрібно, у нас безвіз чув про таке, чи у вас на росії не усі про це знають?
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Йой хворэнькэ нэ всих вода забрала... Национальная виза Д по приглашениям делается ёпта. А безвиз твой "безвиз" без права трудоустройства.
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А ця робота нікому не потрібна, оскільки ніхто не працює, роблять фіктивний договір і їдуть собі далі. Араби приїжджають нелегально платять роботодавцю і потім розмахуючи запрошенням на сезонні роботи їздять по всій Європі, у них, та у вас росіян безвіза немає. Повторюю тобі росіянин ще раз, українцям щоб потрапити до Чехії, польське запрошення не потрібно, у України з Чехією безвіз, ти можеш це своїм російським мозком зрозуміти?
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Когда безвиз сделали, а сколько лет по польским приглашениям пересекая границу с Польшей ехали работать в Чехию? И гарантирую что не много людей найдётся ехать работать в чехию по биометрическому паспорту через "безвиз". Депортация с биометрическим паспортом = пздц навсегда, это не обычный паспорт, где поменял фамилию и снова поехал.
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Не потрібно згадувати, що було раніше, Польща зараз цим зайнялася, вже коли безвіз для України зробили, так, що українці і без запрошень їздити можуть, а тих, хто проштрафився одиниці, це не заради них Польща вводить нові правила, а заради тих, хто хоче з країн у яких безвіза немає виїхати у Європу.
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Странная логика... Если визы нет (для стран с визовым въездом в Европу), то тебя ни в Польшу, ни в Чехию не пустят. Если есть шенгенская виза - можешь ехать в любую страну шенгенского соглашения.
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Це ви не можете зрозуміти як це робиться. А робиться це так, в'їжджає один нелегал наприклад з Близького Сходу, домовлятися з господарем ще на 150 чоловік це рідня, або все одне хто, платить йому, а той робить запрошення на "сезонну працю" та відправляє їх у країну нелегала. Далі вся ця банда отримує трудову візу у своїй країні, та приїжджає до ЄС, тільки працювати ніхто не збирається, усі розповзаються по ЄС, хто собі яку країну вибрав. Так зрозуміло?
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Возможно, но есть одно "но": шенгенская рабочая виза даёт право на работу в той стране, откуда приглашение. В остальных странах - только путешествовать до 90 дней. Арабам-нелегалам важнее получить статус беженца со всеми вытекающими льготами.
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Так мова йде не конкретно про арабів з Сирії, а взагалі про вихідців з Азії, нехай це будуть в'єтнамці, комбоджійци, індуси, та хіба мало хто, росіяне нарешті. Не потрібна їм легальна праця, як ви цього зрозуміти не можете і пільги теж не потрібні. У них там вже цілі клани, банди орудують. Їх там рідня, яка там вже влаштувалася, або ватажки мафії, які організували нелегальне виробництва, приховають так, що їх жоден поліцейський не знайде, а потім будуть шукати можливість легалізуватися, через фіктивні шлюби з одновірцями або іншими способами. Там такі пні можуть приїхати, що не те, що мову іншої країни знають, а на своїй рідній писати можуть не вміти.
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"Сезонна праця" не потребут підтверждення ніякої кваліфікації у офіційної влади та ніяких квот на іноземних фахівців, тому отримати робочу візу легко та просто.
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Неделя как в Польше...сегодня получил з.плату....честно...приятно удивлен.
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зять поехал месяц тому в Краков..после шахты-отдых а не работа и зарплата в двое выше и вовремя! Жилье предоставили ..все круто,даже с посудой и постельным...это на на парашкостане в вагончиках жить и от ментов прятаться
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Батрачить на другие народы как то не правильно, надо свои страны обустраивать.
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О да, патриотичнее батрачить на "вітчизяного" барыгу за 100-200 долларов, котопые ещё надо выклянчить, чем "батрачить" за границей за 500-2500 и больше долларов в месяц!
После мировой войны из Италии выехало в США около 30 миллионов человек. Страна никуда не делась и нищей не является.Большинство вернулись с деньгами и технологиями, и теперь весь мир знает, что такое итальянская кухня, итальянскся обувь, итальянская мебель, итальянское мороженое и т.д.
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30 злотых - это по польским меркам ничто. Копейки. Для работодателя это тоже ничто.
Плата введена только для контроля государством польских работодателей. Легко проверить, сколько людей работает легально, а сколько - нет, просто по сумме уплаченных государству денег.
Для приезжих работников, в том числе с Украины, это тоже намного лучше, потому что нелегального трудоустройства с сопровождающими его обманами и проч. будет ещё меньше. Хотя и сейчас его уже очень мало - не то, что раньше...
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