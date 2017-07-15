 Сенат Польши ужесточил правила трудоустройства иностранцев

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио", предполагается, в частности, введение оплаты в размере 30 злотых за регистрацию заявления о предоставлении работы иностранному работнику.
Сенатор правящей партии "Право и справедливость" Пшемыслав Блащик пояснил, что новый закон регулирует ситуацию с заявлениями о намерении трудоустроить иностранцев, которыми многие работодатели злоупотребляли.
Изменения касаются, прежде всего, иностранцев, выполняющих сезонные работы (из Украины, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, России).
Вице-министр семьи, труда и социальной политики Марцин Зеленецкий подчеркнул, что трудоустройство не может проходить бесконтрольно. Поэтому вводится обязанность информирования об обстоятельствах, связанных с принятием на работу таких работников, чтобы сделать возможной проверку того, используются ли заявления по назначению и в течение какого времени иностранец работает. Кроме того, работодатель должен сообщать, устроился на работу иностранный работник или нет.
Разрешение на сезонные работы будет касаться периода до девяти месяцев в течение календарного года.
После поправок Сената закон попадет на рассмотрение Сейма. Новые правила должны быть введены в действие 1 января 2018 года.
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За равную работу людям равной квалификации платят одинаково, хоть индусу, хоть поляку, хоть украинцу, хоть филиппинцу, хоть непальцу, хоть беларусу.
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У вас, в кацапії, теж такі правила слід запровадити, тоді не буде такого напливу чорних, бо у Москів чи Пітері на вулицях кожен щонайменше третій якийсь азіат!
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Та все елементарно просто пояснюється.
Українець приїздить працювати в Польщу тим-ча-со-во.
Він має змогу працювати по 10 годин на добу, тому-що через 3-6 місяців він бере торбу з грошима і шкарпетками і валить додому, і кілька тижнів, а точніше - кілтка місяців ВІДПОЧИВАЄ під боком у дружини.
А ось поляк - він працює постійно, безперервно, маючи право лише на короткочасну щорічну відпустку, і тому працювати в такому режимі, як сезонні працівники з України чи інших країн, просто не може, та й не хоче, щоб не руйнувати здоров'я. Адже він не може щотримісяці чи щопівроку мати " відпустку".
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Такі от парадокси.
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Но есть выход! Пусть пан поляк едет в Украину и работает по 10 часов, потом валит на родину и видпочывае по декилька мисяцив.Не хочет в Украину, пусть валит в Геранию и покажет какой он до работы дурной
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На Востоке,нашем западе ветряные електростанции,да и вообще молодцы!
У нас все недра,земли,ресурсы идут на детских каналах с рекламой
В Україні найбільші в світі поклади янтарю,солі,вугілля,...бла бла бла,но самое главное в конце,это фраза.....пахнет картавенько ! ЦЕ ТВОЄ ЦЕ НАШЕ !
100% слышали на детском канале !
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Якби у нас земля продавалася все було б інакше.
Жінчин однокласник та його жінка у селі на Житомирщині мають після смерті батьків, та розподілу спадщини 17,5 Га землі. У Румун 1Га коштує 4500евро. Якби у нас було хоча б так, то вони володіли б капіталом у 80тис евро, чи майже 100тис. баксів. Тоді можна було б взяти якийсь кредит і зайнятися справою, льоном, худобою, свиньми чи молоком. Але вони сидять на золоті з голою дупою, бо земля у нас не продається і тому нічого не коштує. От і здають її в оренду якомусь місцевому пурісу, отримуючи з усього паю 7 чи 8 тис.на рік та і то, зерном та дертю. Тримають дві корови і здають молоко мабуть тому ж пурісу. Перспектив - ніяких.
А Йуля дупу рве, "баба-яга -проти!" Та і інші популісти не відстають.
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После мировой войны из Италии выехало в США около 30 миллионов человек. Страна никуда не делась и нищей не является.Большинство вернулись с деньгами и технологиями, и теперь весь мир знает, что такое итальянская кухня, итальянскся обувь, итальянская мебель, итальянское мороженое и т.д.
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Плата введена только для контроля государством польских работодателей. Легко проверить, сколько людей работает легально, а сколько - нет, просто по сумме уплаченных государству денег.
Для приезжих работников, в том числе с Украины, это тоже намного лучше, потому что нелегального трудоустройства с сопровождающими его обманами и проч. будет ещё меньше. Хотя и сейчас его уже очень мало - не то, что раньше...
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