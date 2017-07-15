 В Конституции четко указано, что мы живем в светском государстве, - Чубаров о законопроекте про чтении молитвы "Отче наш" в Раде

Такое мнение Чубаров высказал в комментарии QHA, сообщает Цензор.НЕТ.
"Народные депутаты все путают в жизни. Молитва и вера в Бога - это настолько интимные вещи... Я не понял, зачем они зарегистрировали такой законопроект, тем более, среди них есть депутаты, которых я уважаю. Исходить надо из требований Конституции Украины, где четко указано, что мы живем в светском государстве, и даже просто из корректности по отношению к своим коллегам, среди которых могут быть люди нехристианского вероисповедания, или вообще атеисты. Меня это не обижает, но я никогда не предложил бы законопроект, которым предлагал бы проводить обряды согласно моей религии в парламенте Украины, где представлены люди разных вероисповеданий. Такие церемонии могут быть, когда собираются люди определенного вероисповедания на определенное религиозное мероприятие, чтобы отпраздновать религиозный праздник, или провести, например, христианский или мусульманский съезд. Парламент тут ни при чем, - сказал Чубаров.
Народный депутат считает, что такая законодательная инициатива не будет иметь успеха и не дойдет даже до рассмотрения в Верховной Раде.
Напомним, 13 июля в парламент внесли законопроект № 6722 о чтении молитвы "Отче наш" сразу после открытия пленарных заседаний. Авторами такой инициативы стали депутаты Оксана Билозир, Павел Унгурян, Олег Березюк, Валерий Дубиль, Юрий Мирошниченко, Андрей Шипко, Николай Лаврик, Юрий Соловей и Юрий Павленко. Законопроект зарегистрирован без текста, но уже передан на рассмотрение Верховной Радой.
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Различаются христиане в основном в разных обрядах и традициях, присущих той или иной культуре. Другой вопрос,что не стоит тащить религию на уровень государства.Это издевательство,кощунство и показуха.Вера-дело очень личное
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одну заповедь - НЕ УКРАДИ ! Чтением молитвы это не смывается , хоть сто раз в день читайте её
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так казав і Шевченко і Сковорода і Франко і Леся Українка та інші видатні Українці
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Молитвы не делают безгрешными и от гнева народного не защита.
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"Отче наш Пьйотр Ліксєічь, да святітса імя твайо.. Да прібудєт царствіє твоє і на второй срок..."
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Если по очереди, то выступать с учетом фракции или исповедания? Какая конфессия молится первой, и не обидятся ли другие? Уместно ли совместное моление с обращением «Отче наш» депутатов разных фракций, которые вне молитвы называют друг друга «Сукин сын»?Не задавит ли робкие гласы всех остальных парламентских верующих Пастор Турчинов, уже сейчас лихорадочно прикидывающий - сколько киловатт звуковой аппаратуры можно забить в зал заседаний, чтобы вжарить «аллилуйю» в сопровождении рок-группы прославления, и допустима ли глоссолалия?
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Ще нашим депутатам, на багатьох з яких печаток вже нема де ставити, які порушили і порушують кучу тих же заповідей - публічно молитися. Щоб ви сказилися !
Мені огидні люди, які показово хрестяться, мало не б*ють поклони, корчать з себе святих та божих, прикриваються Біблією чи Євангелієм, а насправді є підлотою і сволотою.
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