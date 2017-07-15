EN|RU|UK
Темы дня: Суд над Добкиным Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины
  1735  54
Все про:ВР (22873) законопроект (1883) религия (709) Чубаров (620)

 В Конституции четко указано, что мы живем в светском государстве, - Чубаров о законопроекте про чтении молитвы "Отче наш" в Раде

церковь религия

Народный депутат Украины и председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что зарегистрированный группой депутатов законопроект № 6722 о чтении христианской молитвы "Отче наш" сразу после открытия пленарных заседаний нарушает Конституцию Украины и является некорректным по отношению к народным депутатам иных вероисповеданий.

Такое мнение Чубаров высказал в комментарии QHA, сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: "Митрополит Мокшицкий не считает войну в Донбассе Божьей карой за преступления народа", - Римско-Католическая церковь выступила с официальным заявлением

"Народные депутаты все путают в жизни. Молитва и вера в Бога - это настолько интимные вещи... Я не понял, зачем они зарегистрировали такой законопроект, тем более, среди них есть депутаты, которых я уважаю. Исходить надо из требований Конституции Украины, где четко указано, что мы живем в светском государстве, и даже просто из корректности по отношению к своим коллегам, среди которых могут быть люди нехристианского вероисповедания, или вообще атеисты. Меня это не обижает, но я никогда не предложил бы законопроект, которым предлагал бы проводить обряды согласно моей религии в парламенте Украины, где представлены люди разных вероисповеданий. Такие церемонии могут быть, когда собираются люди определенного вероисповедания на определенное религиозное мероприятие, чтобы отпраздновать религиозный праздник, или провести, например, христианский или мусульманский съезд. Парламент тут ни при чем, - сказал Чубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты запретили крымским татарам праздновать Курбан-байрам в Бахчисарае, - Умеров

Народный депутат считает, что такая законодательная инициатива не будет иметь успеха и не дойдет даже до рассмотрения в Верховной Раде.

Напомним, 13 июля в парламент внесли законопроект № 6722 о чтении молитвы "Отче наш" сразу после открытия пленарных заседаний. Авторами такой инициативы стали депутаты Оксана Билозир, Павел Унгурян, Олег Березюк, Валерий Дубиль, Юрий Мирошниченко, Андрей Шипко, Николай Лаврик, Юрий Соловей и Юрий Павленко. Законопроект зарегистрирован без текста, но уже передан на рассмотрение Верховной Радой.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пусть ещё Гундяева пригласят на заседание.............дебилы бля (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мы не християская страна, у нас множество вероисповеданий
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
мы христианская страна, обращение к Богу перед важными решениями это хорошо, только без фарисейства и поповского двуличия
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Католики, православные, униаты, протестанты... тоже христиане?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Отче наш у них тоже есть такая молитва! Потому не надо раздувать из нифига чтото!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Православные, католики, протестанты - все являются христианами, потому что имеют единую основу своей веры: Библию. И на основании Библии все христиане верят в Иисуса Христа. Это самое главное в христианстве. И в этом все христиане едины, как в общем-то и в большинстве других основных доктринах христианства.
Различаются христиане в основном в разных обрядах и традициях, присущих той или иной культуре. Другой вопрос,что не стоит тащить религию на уровень государства.Это издевательство,кощунство и показуха.Вера-дело очень личное
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ворам без чести совести и Родины ни одна молитва не поможет ни на каком языке. Они могут только рожи печальные в церкви строить и себя на иконах рисовать.......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пропоную обкурення кадилом всіх депутатів, крім Добкіна-молодшого, бо він може впасти від передозування. А якщо серйозно, то для депутатів без Бога в серці молитва тратить свою сутність.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Абсолютно верное замечание. Извините, а с какого ... при работе госучреждения вдруг в обязательной программе должна быть молитва?!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
уж лучше бы не лицедействовали перед страной с молитвами, а не прелюбодействовали с ней...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы суки депутаты соблюдайте хоть
одну заповедь - НЕ УКРАДИ ! Чтением молитвы это не смывается , хоть сто раз в день читайте её
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нашим депутатам или крест снять или труселя надеть. От прям все такие набожные стали. С чего бы это?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так им вместо работы надо непрестанно молиться - и то не поможет, а то как то неправильно, сейчас помолились - через пару минут морды друг другу набили, помолились - матюкнулись,помолились - порно посмотрели. Да вместо того чтобы выдумывать всякую хрень - лучше бы работой занялись. Да и после такого принятия решения надо было бы всех в отпуск на пару неделек отпустить, а самых активных наградить орденами и медалями,все же о боге подумали, это непростое решение было. Дармоеды
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это полный бред и скрепоносие головного мозга, но до и после многих решений этой Рады непроизвольно хочется перекреститься.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Драться в ВР можно,обкуренным приходить-тоже.А вот за молитву заговорили-ой,ужас то какой!!!Побольше бы эти нечистивцы о Боге вспоминали,да о своей ответственности-может порядка больше было бы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну если в стенах публичного дома повесить крест, то от этого ничего не изменится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Деп. неприкосновенность с себя снемите, а потом молицца будете. И в не робочее время.
 показать весь комментарий
Ответить
 
сразу после реальной законодательной возможности импичмента..
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Раде логичнее было бы, конечно, начинать с отпущения грехов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну конечно,в раде больше нечем заняться.Уже все нужные закрны попринимали,все порешали.Не прекращаешь поражаться тупости и ханжеству наших "избранников.На дворе 21 век,козлы,вообще то...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чубаров крут - вместо требовать "Аль Фатиха" тоже читать, и потом ещё спорить что первым читать, устранил первопричину спора
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
протягивают в раду средневековое мракобесие а затем будут петь мышибратья адной веры...сотанагундяев патирает капыта от удовольствия!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нехай починають КОЖЕН ДЕНЬ з заповіді "НЕ КРАДИ"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
воровские замашки у некоторых духовных депутатов...заседание рады будет начинаться, как воровская сходка...Чубаров прав 100%..
 показать весь комментарий
Ответить
 
ю2влада повинна казати отче наш бо це їх релігія.... вона НЕ українська.
так казав і Шевченко і Сковорода і Франко і Леся Українка та інші видатні Українці
 показать весь комментарий
Ответить
 
А просто не грешить и жить по заповедям попробовать не?
Молитвы не делают безгрешными и от гнева народного не защита.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вони молитимуться своєму ієгові щоб допомогав і надалі обкрадати українську націю і щоб далі успішно проводити Геноцид
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Депутати від БПП внесли поправку в текст молитви:
"Отче наш Пьйотр Ліксєічь, да святітса імя твайо.. Да прібудєт царствіє твоє і на второй срок..."
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Одна беда с этими религиями. Хоть вообще держись от них и тамошних зилотов с неофитами подальше.После того, как депутат Оксана Билозир предложила открывать все заседания Верховной Рады молитвой «Отче наш» я понял, что у депутатов одновременно закончились идеи и волшебные депутатские порошки.будут ли крестить всех депутатов в христианство, если да - то какого толка, а если нет - то будут ли читать Библию, Тору, Бхагвад-Гиту и творить намазы все депутаты одновременно? Если одновременно - не перекричит ли Верховная Синагога парламента его Верховный Ашрам, хотя бы в силу численного превосходства?
Если по очереди, то выступать с учетом фракции или исповедания? Какая конфессия молится первой, и не обидятся ли другие? Уместно ли совместное моление с обращением «Отче наш» депутатов разных фракций, которые вне молитвы называют друг друга «Сукин сын»?Не задавит ли робкие гласы всех остальных парламентских верующих Пастор Турчинов, уже сейчас лихорадочно прикидывающий - сколько киловатт звуковой аппаратуры можно забить в зал заседаний, чтобы вжарить «аллилуйю» в сопровождении рок-группы прославления, и допустима ли глоссолалия?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Те депутаты, кто инициировал это "действо", или явно "не дружат с головой" или сознательно пошли на данный шаг с целью провокации и отвлечения внимания депутатского корпуса и общественности от других, куда намного более важных задач! Явно удивлён тем, что там "отметился" Олег Березюк... Что, Олег, заняться больше нечем? Ты бы ещё предложил, чтобы после православной молитвы, "озвученной" попом, помолились ещё мулла и раввин, - ведь тоже граждане Украины... Позор дуракам с депутатскими "мандатами"! А вы, пан Чубаров, могли и не отвечать идиотам, возомнившим себя "мудрецами"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цілком підтримую Чубарова.
Ще нашим депутатам, на багатьох з яких печаток вже нема де ставити, які порушили і порушують кучу тих же заповідей - публічно молитися. Щоб ви сказилися !
Мені огидні люди, які показово хрестяться, мало не б*ють поклони, корчать з себе святих та божих, прикриваються Біблією чи Євангелієм, а насправді є підлотою і сволотою.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Анекдот про рашку изначально, но этим мракобесам тоже пойдёт. Пригласили в Раду американского советника - светлую голову - как, мол, с кризисом бороться, может посадить кого, или расстрелять, может телеканал какой-то новый запилить, или наоборот - выпилить, а он им - Oh, no, no guys - ECONOMY, JUST ECONOMY - депутаты аж просветлели лицами, и давай аплодировать и креститься: Ну иконами, так иконами!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Помолились..отпустили грехи.. теперъ можно опятъ воровать и вратъ....
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Конституции четко указано, что мы живем в светском государстве, - Чубаров о законопроекте про чтении молитвы "Отче наш" в Раде
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти