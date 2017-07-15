 Бойцы АТО вступили в бой с террористами на Луганщине

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, около полуночи со стороны поселка Сентяновка (быв. Фрунзе на оккупированной территории) группа боевиков под огневым прикрытием пыталась приблизиться к украинским позициям. Террористы вступили в бой с подразделениями АТО в районе Крымского. В результате враг отступил.
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Что у самих ума нет Или один англичанин будет доказывать вместо ГРУ и СБУ ??????
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А тут тебе :
В Луганской области произошло боевое столкновение украинских военнослужащих с боевиками российско-террористических войск. Источник: https://censor.net.ua/n447927
Ну и что , Генштаб херов ?? Доразведывались ??????
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