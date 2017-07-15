EN|RU|UK
Темы дня: Суд над Добкиным Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Происшествия
  4996  23
Материалы по теме:
Все про:армия (7957) Луганщина (4040) терроризм (20410) боевые действия (1177)

 Бойцы АТО вступили в бой с террористами на Луганщине

карта

В Луганской области произошло боевое столкновение украинских военнослужащих с боевиками российско-террористических войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, около полуночи со стороны поселка Сентяновка (быв. Фрунзе на оккупированной территории) группа боевиков под огневым прикрытием пыталась приблизиться к украинским позициям. Террористы вступили в бой с подразделениями АТО в районе Крымского. В результате враг отступил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российским офицерам рекомендуется держаться подальше от линии соприкосновения на Донбассе во избежание потерь, - разведка
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так відступили ті, кого не знищили: вони швидше втікали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
взагалі не розумію,чому Пєця сцить знищувати орків на випередження. якщо переткнули лінію відведення - потрапляють під вогонь автоматично. і відповідь має бути з такого самого озброєння як і обстріли і подавлення точок повинно бути миттєвим,а не після дзвінка до Києва.

 показать весь комментарий
Ответить
 
Мочите оккупантов, украинцы! Смерть рюзким оккупантам!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Может все таки давайте определиться , если они террористы, то какие могут быть с ними переговоры ? Если это русские оккупанты, то почему мы хотя бы не разорвали дипотношения и опять ведем с ними торговлю. Кто же они ?????? Или воюя они российско-террористические войска, а торгуя торговые партнеры ?????
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
настоящие гешефтники умеют "играть словами"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У Украины слабая экономика, хули тебе не ясно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну, если у нас на 4 году войны вот такое, то извинитеПравоохранители Великобритании, где вынесли приговор гражданину страны Бенджамину Стимсону, который воевал на стороне боевиков "Л/ДНР", могут помочь Украине доказать присутствие на Донбассе российских военных.Об этом рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
Что у самих ума нет Или один англичанин будет доказывать вместо ГРУ и СБУ ??????
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Jesli slabaja ekonomika,nada objavit vojennoje polozenije i priostanovit vse zakony-president rukovodit ukazami i ni odin general ne mozet skazat-mne patronov ne zavezli i pacanov zalka..............)...............eta voina,kogda vy etova ponimajete....?.......
 показать весь комментарий
Ответить
 
Vy mozete predstavljat,shoby estoncy dorgovalis s okupantom.......?...........vot tut raznica v mentalitete-onize bratja.........).................tak navernoje mnogije ukraincy dumajut iscsjo-sredi estoncev takih nema............rusnja vsegda vrag.........).........a vraga nada unictozat...........!!...........
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну у нас же гибридный президент. А с ним как видишь все возможно. Можно и рыбку кушать и на х***ю сидеть музыку слушать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Командование российско-террористических войск на Донбассе с целью минимизации потерь рекомендует ограничить пребывание российских офицеров у линии соприкосновения.
А тут тебе :

В Луганской области произошло боевое столкновение украинских военнослужащих с боевиками российско-террористических войск. Источник: https://censor.net.ua/n447927
Ну и что , Генштаб херов ?? Доразведывались ??????
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот вам и Гамбург, а вы мне говорите, - санкции санкции... какие к черту санкции? Донбасс надо силой брать. ракетами выжечь их позиции и танками раздавить. хуйло никуда по добру не уйдет. зачем он тогда туда заходил? что бы с позором уйти? ага как бы не так, он еще и подзуживает - украинцы и русские одинаковы. ну ладно не сейчас, но скоро будут. издевается паскуда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
НЕ ! Просто признать оккупированными со всеми вытекающими ... И ВСЁ!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какой еще бой? Перемирие ведь. Договорились же неделю назад что ето будет самое перемирное перемирие... Да и что то я не вижу чтобы супер план Макрона сработал...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Порошенко и Турчинову самое время грозно хмурить брови,надувать губы и красоваться в камуфляже, подальше от фронта, есс-но. И грозить в атмосферу страшными карами и местью.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБойцы АТО вступили в бой с террористами на Луганщине
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти