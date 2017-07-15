 "Любое сотрудничество с Россией - это взаимодействие с мошенниками", - Климкин о поставках турбин Siemens

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в микроблоге Twitter.
"Урок для всего ответственного бизнеса: любое сотрудничество с Россией - это взаимодействие с мошенниками. Работаем по этому случаю дальше", - написал Климкин.
Напомним, что агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.
О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.
Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.
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Главное, шобы Siemens это понял, и всякие такие подобные!...
А им, уже начинает доходить - шо имея дело с кацапами - нарываешься (закономерно) на обман, грязные деньги и брезгливость цивилизованного Мира.
Скоро от кацапов убегут все узбеки и таджики, и засруться кацапы со своим "руским миром - по самые "не хочу"!
И мы тут!... с попкорном, под монитором и со злорадством!...
Кацапы, от ответа не отвертитесь, как не вертитесь.
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15.07.2017, 08:20 • 2325
Уже прошел год, как Киев громко и с гордостью закупил польские трамваи PESA. Пока что их куплено 11, но менее чем через месяц, не допустив к тендеру ни одного украинского производителя, КП "Киевпастранс" планирует закупить еще 40 таких вагонов. Кроме того, что они опасны на украинских рельсах для перевозки пассажиров, их еще собирали на заводах корпорации "Уралвагонзавод", являющегося одним из крупнейших российских производителей военной техники. В "Киевпастрансе" даже не постеснялись оставить эмблему "УВЗ" на окнах купленных трамваев.
О прямом участии Российской Федерации в производстве трамваев PESA KV стало известно после поездки в киевском трамвае №1 модели 71-414К. Как видно из сделанных фотографий, на окнах трамваев, кроме логотипа завода Pesa, отчетливо виден и логотип "УВЗ" - корпорация "Уралвагонзавод".
http://uainfo.org/blognews/1500070079-kievpastrans-zakupaet-tramvai-u-krupneyshego-rossiyskogo.html
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Будем надеяться, что Климкин еще раскажет.
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Итог: ПШИК.
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Поэтому Сименсу остается или вообще не торговать в России, на что он не пойдет, или изображать дурачка. За что его наверняка не накажут. Да и отмазка есть - конкуренты поступили бы точно так же. Сейчас вон японцы и южкорейцы резко захотели увеличить продажи своих газовых турбин в Россию. На Западе свет клином не сошелся, если есть лаве купишь азиатский аналог вполне достойного качества.
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Сименс поступил не хуже чем в прошлом поступил наш нынешний президент, который когда он был министром торговли Украины (под ЯнукОвощем) во время московистко Грузинской войны, нарушая закон об эмбарго на торговлю с оккупированой Абхазией, втихаря поставлял автобусы Богдан своей компании в оккупированную московитами Абхазию.
Безусловно Симонс барыжная компания, как и наш соевый президент.
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Корень-МОШЕ(мойше,мойсей,Моисей)
Водил по пустыне 40 лет.народ.-афера века.
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