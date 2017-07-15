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 Политика Украины
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Все про:Климкин (1361) Siemens (17)

 "Любое сотрудничество с Россией - это взаимодействие с мошенниками", - Климкин о поставках турбин Siemens

siemens

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что случай с компанией Siemens в России – это урок для всего ответственного бизнеса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в микроблоге Twitter.

Также читайте: ФСБ задержала за разглашение гостайны главу российского предприятия, связанного с Siemens, - "Фонтанка"

"Урок для всего ответственного бизнеса: любое сотрудничество с Россией - это взаимодействие с мошенниками. Работаем по этому случаю дальше", - написал Климкин.

Напомним, что агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия официально признала, что собиралась использовать турбины Siemens в оккупированном Крыму

О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.

Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.
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А Сименс еще в Крымско-Турецкую войну,что то там поставляла рашке. Вопреки договору союзников. Это наследственное...
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Паша, расскажи это Пэте..он, видно, не у курсе..
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3 года почти с ней углём торговались(да и сейчас так же), теперь вереск громче всех подняли с праведными осуждениями.
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Лексеич видать получил очень сильный массаж предстательной железы от гамериканцев - надо имитировать бурную деятельность..
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Ну да,уголь покупать у оккупантов нам не обидно.
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якась дурістіка причому тут сіменс вони взяли турбіну фірми сімен чи соні чи тошиба і поставили де хочуть причому тут фірма
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"Любое сотрудничество с Россией - это взаимодействие с мошенниками", - Климкин о поставках турбин Siemens - Ты Пэце с Гнойсманом это передай, а то пацаны в непонятках
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Тестю своему это расскажи, у него медаль "За возвращение Крыма"
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А в Украине некоторые семьи не поделились на украинцев и рашистов?
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Не выражайся, ты не у себя в борделе, а на приличном ресурсе.
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"Урок для всего ответственного бизнеса: любое сотрудничество с Россией - это взаимодействие с мошенниками. Работаем по этому случаю дальше", - написал Климкин.(цензор.нет) - соромлюся запитати,закупка вугілля у мордора за ціною "ротердам+++" як кваліфікувати пан Клімкін...???Источник: https://censor.net.ua/n447926
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Климкин, нас в этом убеждать не нада.
Главное, шобы Siemens это понял, и всякие такие подобные!...
А им, уже начинает доходить - шо имея дело с кацапами - нарываешься (закономерно) на обман, грязные деньги и брезгливость цивилизованного Мира.
Скоро от кацапов убегут все узбеки и таджики, и засруться кацапы со своим "руским миром - по самые "не хочу"!
И мы тут!... с попкорном, под монитором и со злорадством!...
Кацапы, от ответа не отвертитесь, как не вертитесь.
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Климкин, скажи это твоему шоколадному пахану и Гросе, которые до сих пор хотят уголь из Лугандона.
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Киевпастранс закупает трамваи у крупнейшего российского производителя оборонной техники
15.07.2017, 08:20 • 2325

Уже прошел год, как Киев громко и с гордостью закупил польские трамваи PESA. Пока что их куплено 11, но менее чем через месяц, не допустив к тендеру ни одного украинского производителя, КП "Киевпастранс" планирует закупить еще 40 таких вагонов. Кроме того, что они опасны на украинских рельсах для перевозки пассажиров, их еще собирали на заводах корпорации "Уралвагонзавод", являющегося одним из крупнейших российских производителей военной техники. В "Киевпастрансе" даже не постеснялись оставить эмблему "УВЗ" на окнах купленных трамваев.
О прямом участии Российской Федерации в производстве трамваев PESA KV стало известно после поездки в киевском трамвае №1 модели 71-414К. Как видно из сделанных фотографий, на окнах трамваев, кроме логотипа завода Pesa, отчетливо виден и логотип "УВЗ" - корпорация "Уралвагонзавод".
http://uainfo.org/blognews/1500070079-kievpastrans-zakupaet-tramvai-u-krupneyshego-rossiyskogo.html
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Сіменс вчинив підло, поставивши у росію турбіни, знаючи, що вони призначені для Криму, але ще більш підло діє влада Порошенко, поставляючи росії космічні ракети.
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Пан Климкин, кто как там его не обзывал при работе "енакиевских тварей" всё правильно говорит, но к сожалению этот подневольный умнейший человек обязан работать на своего енакиевского или винницкого хозяина.
Будем надеяться, что Климкин еще раскажет.
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Иски будет рассматривать арбитражный суд Москвы (!!!) Это троллинг ?)
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Это стеб. Не надо слушать слова, надо смотреть дела. Суть? Турбины, все ЧЕТЫРЕ будут в Крыму. Сименс из Раши НЕ УЙДЕТ, Кого-то сильно накажут, и он уйдет... на повышение. Многие уповают на США, так они здесь никаким боком. Санкции не вводились ООН, по сути добровольное.

Итог: ПШИК.
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"Любое сотрудничество с Россией - это взаимодействие с мошенниками", - Климкин о поставках турбин Siemens - Цензор.НЕТ 1928Актерский состав академического театра имени В.В.Путина.
"Любое сотрудничество с Россией - это взаимодействие с мошенниками", - Климкин о поставках турбин Siemens - Цензор.НЕТ 3044
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А здесь не узнаешь двух персонажей, Ципко и Авакова? То, что актеры, понятно, но чьи?

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тут как бы дилемма - единожды проданный товар становится собственностью покупателя и тот его вправе продавать кому захочет. Вот и с турбинами - после того как немцы продали турбины, их российский собственник может перевезти их хоть на Таймыр, хоть в Крым - в контракте на первичной продаже этого наверняка не было. И не может быть в принципе.

Поэтому Сименсу остается или вообще не торговать в России, на что он не пойдет, или изображать дурачка. За что его наверняка не накажут. Да и отмазка есть - конкуренты поступили бы точно так же. Сейчас вон японцы и южкорейцы резко захотели увеличить продажи своих газовых турбин в Россию. На Западе свет клином не сошелся, если есть лаве купишь азиатский аналог вполне достойного качества.
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Ну что может сказать на это Симонс?
Сименс поступил не хуже чем в прошлом поступил наш нынешний президент, который когда он был министром торговли Украины (под ЯнукОвощем) во время московистко Грузинской войны, нарушая закон об эмбарго на торговлю с оккупированой Абхазией, втихаря поставлял автобусы Богдан своей компании в оккупированную московитами Абхазию.
Безусловно Симонс барыжная компания, как и наш соевый президент.
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Вот интереснная трактовка слова мошенник.
Корень-МОШЕ(мойше,мойсей,Моисей)
Водил по пустыне 40 лет.народ.-афера века.
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"Сименс" работал на Гитлера, им не привыкать...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Любое сотрудничество с Россией - это взаимодействие с мошенниками", - Климкин о поставках турбин Siemens
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