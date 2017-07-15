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 Сегодня боевики 11 раз нарушали перемирие на Донбассе: били из танка, минометов и гранатометов

донбасс обстрелы

С начала суток до 18:00 российско-террористические войска на Донбассе 11 раз нарушали режим тишины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, 8 провокаций зафиксировано на луганском направлении. Ночью боевики из 82-миллиметровых минометов били по Трехизбенке, а из гранатометов и стрелкового оружия - по Крымскому и Малиновому. Также применение стрелкового оружия зафиксировано в Новоалександровке и Донце.

На мариупольском направлении утром враг выпустил 9 мин калибра 120 миллиметров и бил из танка по опорным пунктам ВСУ в Красногоровке. Кроме того, из пулеметов террористы стреляли по Новомихайловке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Марьинки из гранатометов, - украинская сторона СЦКК

Напомним, за минувшие сутки (14 июля) противник 35 раз нарушил перемирие.
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"суммарный оборонный бюджет РФ - это 4% бюджета обороны США"
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так что если Украине выделят 4% оборонного бюджета США... стратегически это же им выгодно, чтобы дорогие американские солдаты не умирали за Прибалтику.
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їм наплювати на всіх вони нас пограбували і обеззброїли і так роб лять по всій планеті!
Їм як колонізаторам треба тільки ресурси - дешева нафта газ
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Ну, и где же панове из какао бобовой команды, наши стугны ?????? Я понимаю, что в стратегических планах Генштаба атаковать с моря поэтому и покупают бронекатера, но а как же стугны ??????
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стугна іде на експорт!
А наші Герої відстрілюють ще старі запаси фаготів і іншого непотребу
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В Украине нашли месторождение нефти, которое перевернет ход истории
«Ресурсы этого месторождения позволят Украине стать рядом с ведущими энергетическими странами мира. Благодаря нефти наше государство сможет развиваться так же быстро как США, Норвегия и Япония «, - говорят ученые.
Геологи добавляют, что на 1 квадратном километре площади можно будет добывать до рекордных 97 000 тонн нефти.
По предварительным оценкам специалистов, нефть залегает на глубине от 400 до 3800 метров. К слову, до этой находке крупнейшим месторождением нефти в мире было месторождение в Абу-Даби.
На данный момент, уже две американские компании хотят добывать нефть и газ в Украине.http://goruzont.blogspot.com/2017/07/blog-post_79.html
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Боевики били из танков минометов и гранатометов... хрена се перемирие... Как можно 11 раз нарушить перемирие? Оно или есть или его нет.
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А яке таке перемиря? За три роки війни хоть якесь перемиря було ? Може не потрібно називати бойові дії перемирям ?
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11 раз і 60 то є велика різниця.
Але жертви у наших Героїв нажаль майже кожен день
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Нет разницы. Или перемирие есть или его нет. Не нужно стоять в позе страуса и делать вид, что ничего не происходит.
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тобі б таке із банкової вєщать!
А не жити під панамським аферистом
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Было бы неплохо, если бы украинцы во всём мире бойкотировали покупку товаров от фирмы Siemens. https://www.facebook.com/Siemens/ это их страница на Facebook. Там уже много комментариев о продажной и криминальной политике фирмы. Думаю, что нам надо поддержать.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСегодня боевики 11 раз нарушали перемирие на Донбассе: били из танка, минометов и гранатометов
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