 Сегодня боевики 11 раз нарушали перемирие на Донбассе: били из танка, минометов и гранатометов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, 8 провокаций зафиксировано на луганском направлении. Ночью боевики из 82-миллиметровых минометов били по Трехизбенке, а из гранатометов и стрелкового оружия - по Крымскому и Малиновому. Также применение стрелкового оружия зафиксировано в Новоалександровке и Донце.
На мариупольском направлении утром враг выпустил 9 мин калибра 120 миллиметров и бил из танка по опорным пунктам ВСУ в Красногоровке. Кроме того, из пулеметов террористы стреляли по Новомихайловке.
Напомним, за минувшие сутки (14 июля) противник 35 раз нарушил перемирие.
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Їм як колонізаторам треба тільки ресурси - дешева нафта газ
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А наші Герої відстрілюють ще старі запаси фаготів і іншого непотребу
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«Ресурсы этого месторождения позволят Украине стать рядом с ведущими энергетическими странами мира. Благодаря нефти наше государство сможет развиваться так же быстро как США, Норвегия и Япония «, - говорят ученые.
Геологи добавляют, что на 1 квадратном километре площади можно будет добывать до рекордных 97 000 тонн нефти.
По предварительным оценкам специалистов, нефть залегает на глубине от 400 до 3800 метров. К слову, до этой находке крупнейшим месторождением нефти в мире было месторождение в Абу-Даби.
На данный момент, уже две американские компании хотят добывать нефть и газ в Украине.http://goruzont.blogspot.com/2017/07/blog-post_79.html
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Але жертви у наших Героїв нажаль майже кожен день
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А не жити під панамським аферистом
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