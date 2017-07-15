 Российским офицерам рекомендуется держаться подальше от линии соприкосновения на Донбассе во избежание потерь, - разведка

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины, командованию "1-го" и "2-го армейских корпусов" Вооруженных сил РФ отдельным распоряжением рекомендовали максимально ограничить пребывание кадровых военнослужащих ВС РФ в десятикилометровой зоне от линии соприкосновения.
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А іпотєку як гасити?
)))
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DIALOG.UA
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Здесь вопрос в том - противоправен ли самостоятельный отпор граждан (источник трёх ветвей власти) тем, кто мешает им осуществлять их законные права?
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что почти 5 млн украинцев оформили биометрические заграничные паспорта. Об этом он сообщил во время визита в Тернополь.
"Почти 5 млн украинцев получили биометрические паспорта", - заявил президент Украины. Порошенко также подчеркнул, что Европейский союз посетили более 100 тыс. украинцев с момента введения безвизового режима с ЕС 11 июня 2017 года.
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и поближе к границе... на всякий случай
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ваш первый учебник грамматики написал валах (молдаванин), первый учебник математики - украинец. А вы создали самый большой колокол в мире, который никогда не звонил, самую большую пушку, которая никогда не стреляла и собор имени сумашедшего идиота бегавшего голым по Москве.
О нас. Мы сцепив зубы будем защищать свою землю от дряни ползущей к нам из России. Мы выстоим и победим.
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