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 Политика Украины
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 Российским офицерам рекомендуется держаться подальше от линии соприкосновения на Донбассе во избежание потерь, - разведка

донбасс обстрелы

Командование российско-террористических войск на Донбассе с целью минимизации потерь рекомендует ограничить пребывание российских офицеров у линии соприкосновения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины, командованию "1-го" и "2-го армейских корпусов" Вооруженных сил РФ отдельным распоряжением рекомендовали максимально ограничить пребывание кадровых военнослужащих ВС РФ в десятикилометровой зоне от линии соприкосновения.

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А гроші за що їм платять?
А іпотєку як гасити?
)))
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Иными словами офицеров в глубокий тыл,бомжей,зеков и прочее мясо на передовую,защищать так сказать "интересы".
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Интересное решение проблемы, прецедент, так сказать.
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По-моему, достаточное решение для Харькова.
Здесь вопрос в том - противоправен ли самостоятельный отпор граждан (источник трёх ветвей власти) тем, кто мешает им осуществлять их законные права?
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кстати, а все эти годы не знали про дела этих кидаров..? команды не было..?
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ну..ничего красивого там не видно..но как то совпало с арестом допы..раньше боялись его личную гвардию трогать..? выходит так..
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это должно было быть ещё в 2014..если уже на то пошло..
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Был такой блогер Олег Ярчук , который рассказывал русские военные секреты и про тысячи убитых и раненых. Он "сдох" Теперь появилась безликая разведка. Может научаться пользоваться хотя бы фотоаппаратами
.
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Они в Херштабе сидят , с бодуна херню гонят . А на передовой разведка работает и молчат. Поверь.
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Боже упаси, я никого не хочу обидеть. Если парни на передовой работают,я только двумя руками за. Но , извините, читать , такую рукожопость тоже не интересно.
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Вы можете себе представить кто там трудится..? Правильно, для кого в мирной жизни до 2014 года не нашлось места..уровень..
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Не могу честно. Я уже не раз писал, когда наша т.н. разведка попадала мягко говоря в просак. Хотя бы с покушением на Плотву Луганскую. Поэтому, либо пишите объективно с доказательствами или не пишите хотя бы лобуды. Вон типа волонтер губернатор зам. министра не так давно вещал, что Украина на ЧЕТВЕРТОМ году войны не в состоянии доказать наличие русских войск. Или их там действительно нет, во всяком случае заявляемом количестве ??????
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меня, в очередной раз, обвинят в "зраде", но я считаю, что весь организм государства настолько сгнил, что требует немедленного и радикального очищения..возможно военные..из новой поросли..надеюсь они..
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Да=да-да, русня! Держитесь подальше.За Уралом самое то.
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Почти 5 млн украинцев получили биометрические паспорта
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что почти 5 млн украинцев оформили биометрические заграничные паспорта. Об этом он сообщил во время визита в Тернополь.
"Почти 5 млн украинцев получили биометрические паспорта", - заявил президент Украины. Порошенко также подчеркнул, что Европейский союз посетили более 100 тыс. украинцев с момента введения безвизового режима с ЕС 11 июня 2017 года.
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Кто последний будет не забудьте в Чопе свет выключить.
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Серджио..а вы были там..где советуете пользоваться фотоаппаратами?приезжайте...пофоткайте. Похороны я вам оплачу.
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Ну фейковая хрень же . Или ни у кого мозгов нет ?
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я думаю что кацапам вместе с обдроченцами лучше прятаться в гробах
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Российским офицерам рекомендуется держаться подальше от линии соприкосновения ...

и поближе к границе... на всякий случай
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Варто було б максимально задіяти українську високоточну зброю і, користуючись даними розвідки, знищувати саме російських кадровиків. Можливо, якби більше "щасливих ящиків"-гробів отримували б їхні батьки, справа завешення цієї війни просувалася б набагато швидше.
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Россияне, внимательно прочтите историю России. Ею никогда не правили русские. Немцы, поляки, евреи, грузины, украинцы. как только власть попала русским рухнул Союз, теперь очередь России. Это неизбежный ход истории.
ваш первый учебник грамматики написал валах (молдаванин), первый учебник математики - украинец. А вы создали самый большой колокол в мире, который никогда не звонил, самую большую пушку, которая никогда не стреляла и собор имени сумашедшего идиота бегавшего голым по Москве.
О нас. Мы сцепив зубы будем защищать свою землю от дряни ползущей к нам из России. Мы выстоим и победим.
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Что за собор? (и собор имени сумашедшего идиота бегавшего голым по Москве.) Извиняюсь за безграмотность, а кто?
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Стандартная тактика путлера: только в Крыму были впепеди ватники женщины и дети, он сам об этом говорил, а на Дамбасе впереди бомжи и алкаши местные.
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Такую тактику Чапаев применял(когда картошку варил).
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Ну нет ,а депутатов так много!ну так пусть держут череду на фронте!ну так по 20 чел на месяц!а потом другие!
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Я думаю они и без рекомендаций это знают и чувствуют. Это пока не афишируется , но и вдали от передовой, им также рекомендуется одевать памперсы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийским офицерам рекомендуется держаться подальше от линии соприкосновения на Донбассе во избежание потерь, - разведка
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