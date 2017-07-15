 Российских хакеров подозревают в атаке на энергетику Ирландии, - The Times

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", об этом пишет The Times со ссылкой на аналитиков в области безопасности.
По информации издания, атака на Совет по вопросам поставок электроэнергии (ESB) была совершена в прошлом месяце. Хакеры отправили электронное письмо, которое содержало вредоносное программное обеспечение.
Никаких нарушений в работе энергосетей обнаружено не было. По мнению экспертов, хакеры могли украсть внутреннюю информацию, в том числе пароли.
Аналитики считают, что Ирландия была использована в качестве полигона для кибервойн, которые ведет Главное управление Генерального штаба России. По их словам, подобная тактика уже была применена при недавней атаке на электростанции США.
Напомним, американские власти подозревают российских хакеров в недавних кибератаках на несколько электростанций, включая атомную, в Канзасе. Собеседники агентства считают, что целью хакеров могло быть нарушение системы электроснабжения страны.
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Кацапы собирают у себя всю отрыжку цивилизованного мира - ни для кого не секрет.
Это и хорошо! Когда Миру эти цирки остопи....т, то есть куда бросать ядерную бомбу, не промажешь! - все сначала чуть-чуть поплачут, а потом вздохнут с облегчением: побороли очередной всемирный трипер.
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чего доброго, полететь сможет..
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А шоб не полетела, то нада упредить - стрельнуть первыми!
Я утрирую конечно, но думаю похоже - пока есть на планете РФ ( с путиным ли, с навальным ли,...) - не будет покоя никому!
Если вдруг ( дай Бог!) их не станет, то вся планета Земля свободно выдохнет... и обрадуется жизни.
Останется только корейского пацанюру выпороть и ИГИЛ распылить - тогда передохнЁм.
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