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Все про:Ирландия (47) киберпреступление (356) Россия (71410) хакер (660)

 Российских хакеров подозревают в атаке на энергетику Ирландии, - The Times

хакер

Хакеры, предположительно, связанные с российскими властями, совершили кибератаку на энергетический сектор Ирландии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", об этом пишет The Times со ссылкой на аналитиков в области безопасности.

По информации издания, атака на Совет по вопросам поставок электроэнергии (ESB) была совершена в прошлом месяце. Хакеры отправили электронное письмо, которое содержало вредоносное программное обеспечение.

Никаких нарушений в работе энергосетей обнаружено не было. По мнению экспертов, хакеры могли украсть внутреннюю информацию, в том числе пароли.

Аналитики считают, что Ирландия была использована в качестве полигона для кибервойн, которые ведет Главное управление Генерального штаба России. По их словам, подобная тактика уже была применена при недавней атаке на электростанции США.

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Напомним, американские власти подозревают российских хакеров в недавних кибератаках на несколько электростанций, включая атомную, в Канзасе. Собеседники агентства считают, что целью хакеров могло быть нарушение системы электроснабжения страны.
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Что толку от ваших подозрений.Курам на смех.
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предположительно, могли украсть и могли не украсть..рассчитано на дебилов.
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Тоже мне бином Ньютона!
Кацапы собирают у себя всю отрыжку цивилизованного мира - ни для кого не секрет.
Это и хорошо! Когда Миру эти цирки остопи....т, то есть куда бросать ядерную бомбу, не промажешь! - все сначала чуть-чуть поплачут, а потом вздохнут с облегчением: побороли очередной всемирный трипер.
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Оно-то так, дык ить у них тоже есть подобная хрень.. Может, даже не вся заржавела
чего доброго, полететь сможет..
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Конешно может.
А шоб не полетела, то нада упредить - стрельнуть первыми!

Я утрирую конечно, но думаю похоже - пока есть на планете РФ ( с путиным ли, с навальным ли,...) - не будет покоя никому!
Если вдруг ( дай Бог!) их не станет, то вся планета Земля свободно выдохнет... и обрадуется жизни.
Останется только корейского пацанюру выпороть и ИГИЛ распылить - тогда передохнЁм.
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і шо толку у нас вже в самому глухому селі підозрівають росію в кібератаках
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийских хакеров подозревают в атаке на энергетику Ирландии, - The Times
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