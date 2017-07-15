 ЕСПЧ признал Россию ответственной за права человека в Приднестровье, РФ опасается повторения с Донбассом, - Кулеба

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своей статье для ZN.UA пишет постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.
По его словам, в Совете Европы бытует мнение, что из-за данного дела президент РФ Владимир Путин отрицательно относится к ЕСПЧ.
"В решении суда от 2004 года был установлен факт того, что Россия осуществляет эффективный контроль на территории Приднестровья, а следовательно, несет ответственность за нарушение прав человека в этом непризнанном регионе Молдовы. Просто представьте юридические последствия применения этой доктрины в ворохе дел о нарушении прав человека на Донбассе, и вы поймете причины личной неприязни главы российского государства", - заключает дипломат.
Напомним, 4 декабря 2015 года Государственная Дума РФ приняла закон, дающий Конституционному суду право признавать невозможным исполнение в России решений международных судов.
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Кацапы потомственные рабы и холопы, они ни на что повлиять не могут, даже если бы хотели, кацапам наверно уже на генетическом уровне необходима клепкая рука хозяина.
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вот это реальность!
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Чем раньше все это поймут, тем полезней и безопасней всем будет.
Пока их (всем Миром ) не утилизируем - зараза останется опасной и сможет заражать.
Поймём это позже - будет больше жертв наших.
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Ватник не стыдится назвать себя ватаном, и часто открыто говорит: Я - вата, гордо тыча себя в грудь грязной пропитой пяткой.
К сожалению, ватником нельзя назвать например Сашу Креста и его многочисленных копий, корорых он плодит со скоростью сексуально озабоченного кролика, потому что, хотя ему присущи все первостепенные признаки ваты, он не российский поцриот, а может и можно, если поцриот (нам его скрытые извращения доподлинно неизвестны), но ватников в Украине и без Саши Креста дофига.
В общем, это, в большинстве, не мое определение ватника, и написано в созедание комментаторам, которые назвают ватой всеех тех, кто порицают бездеятельное президенство Порошенка, который сам под подозрением в ватанизме.
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Тут не то, что троекратное "КУ" можно прокричать, а даже присеть три раза, когда жёлтые штаны, и без всякого ущемления и задержания.
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А в балете?
Ленин и бревно [отрывок из балета]
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На минских переговорах Рашка вобще не выступает в качестве стороны конфликта
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Хотя , каким боком Россия к Приднестровью , она там что, подписывала какие-то мазы за них как херант?
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