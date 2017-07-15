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 Политика Украины, За рубежом
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 ЕСПЧ признал Россию ответственной за права человека в Приднестровье, РФ опасается повторения с Донбассом, - Кулеба

приднестровье

Российские власти опасаются повторения прецедента, созданного решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу "Илашку и другие против Молдовы и России", которым на РФ была возложена ответственность за нарушение прав человека на территории непризнанного Приднестровья (Молдова).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своей статье для ZN.UA пишет постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

По его словам, в Совете Европы бытует мнение, что из-за данного дела президент РФ Владимир Путин отрицательно относится к ЕСПЧ.

"В решении суда от 2004 года был установлен факт того, что Россия осуществляет эффективный контроль на территории Приднестровья, а следовательно, несет ответственность за нарушение прав человека в этом непризнанном регионе Молдовы. Просто представьте юридические последствия применения этой доктрины в ворохе дел о нарушении прав человека на Донбассе, и вы поймете причины личной неприязни главы российского государства", - заключает дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-президент непризнанного Приднестровья Шевчук сбежал в Молдову из-за обвинений в коррупции

Напомним, 4 декабря 2015 года Государственная Дума РФ приняла закон, дающий Конституционному суду право признавать невозможным исполнение в России решений международных судов.
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Так думає кожен матрос, який в кожному порту, куди заходить їхнє судно, заводить інтрижку з довірливими панянками. Звідси і кацапське "поматросил - и бросил." Але таке можливе було в минулому столітті. А тепер кожного матроса вичислюють і притягують до відповідальності за допомогою генетичної експертизи. Тобто, "поматросить" - теоретично можна, а от "бросить" -неможливо навіть теоретично. Або женись або відкуповуйся, або не заходь в цей порт.
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Зато какое классное рукопожатие с Трампом было и целых 2 часа 16 минут встречи. Да, кацы?
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ИХТАМНЕТЫ заявят что их там нет,что ВЫВСЕВРЁТЕ .Даже конь ЛАФров что-то попробует про ржать .
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Ну и что от этого поменялось? Можно назвать корову быком, но быком она не станет. Никто не в силах повлиять на Рашку, увы реальность.
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Зато очень качественно на рашку может повлиять ее народ. Изнутри.
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Раша - это очень большой гандон, который надо долго надувать, чтоб он лопнул изнутри. Проколоть снаружи - получается быстрее, так иштория глаголет.
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Вы ж не забывайте, что тогда содержимое на проколовшего обычно выливается... Оно вам надо?
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В том и прикол, шоб проколоть раньше, чем наберется! Ежли ждать, пока само лопнет, то уж точно всем хватит! Иштория, 1917-й,например...
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а в чем прелесть 1917? ведь самые лютые пи..цы начались именно после него - членин, сралин, войны, голоды, расстрелы, аннексии,лагеря
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На рашке нет никакого народа, там стадо...

Кацапы потомственные рабы и холопы, они ни на что повлиять не могут, даже если бы хотели, кацапам наверно уже на генетическом уровне необходима клепкая рука хозяина.
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Да и пусть бы жили, как считают нужным, на своей территории: имеют право. Нет, нужно на чужие пхаться со своим вонючим русским миром...
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Не переиначивай про быка и корову.Учитель говорил не так:"если бы бабушке да половые органы дедушки...." можешь только цитировать, только точно, смысл теряется
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повлиять на рашку может только сама Украина- за нас, это никто не сделает
вот это реальность!
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Нихера кацапы не опасаются! Им кроме своей грязи - нечего терять. Они будут нам гадить - до последнего своего вздоха.
Чем раньше все это поймут, тем полезней и безопасней всем будет.
Пока их (всем Миром ) не утилизируем - зараза останется опасной и сможет заражать.
Поймём это позже - будет больше жертв наших.
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По сути на рашку любому жителю Донбасса можно подать в суд на путина. За каждодневные обстрелы,нарушение социальных выплат,невозможности проходить нормального медобслуживания , ущемления прав и так далее. Денла тянут на миллиарды.При умном подходе. Не говоря о государственных притензиях за разрушение,воровство ресурсов и прочее.
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Знаючи некоторых попов, легко могу поверить, что освящен!
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Ватник - собирательный образ российского потриота. Ватник патриотичен и непроходимо туп. Ирония и самоирония, а также самокритика отсутствуют. Является носителем исключительных политвзглядов. Ватнику очень важен Хозяин и пастух ака «сильная рука», чтобы был Порядок, чтобы все были одинаковыми, воевавших дидов, Путина, Сталина, Лукашенка, водку, совецкий фольклор, рассейский шансон и память об СССР. Очень уважает вождя.
Ватник не стыдится назвать себя ватаном, и часто открыто говорит: Я - вата, гордо тыча себя в грудь грязной пропитой пяткой.
К сожалению, ватником нельзя назвать например Сашу Креста и его многочисленных копий, корорых он плодит со скоростью сексуально озабоченного кролика, потому что, хотя ему присущи все первостепенные признаки ваты, он не российский поцриот, а может и можно, если поцриот (нам его скрытые извращения доподлинно неизвестны), но ватников в Украине и без Саши Креста дофига.
В общем, это, в большинстве, не мое определение ватника, и написано в созедание комментаторам, которые назвают ватой всеех тех, кто порицают бездеятельное президенство Порошенка, который сам под подозрением в ватанизме.
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А шо не так с правами человека в приднестровье?
Тут не то, что троекратное "КУ" можно прокричать, а даже присеть три раза, когда жёлтые штаны, и без всякого ущемления и задержания.
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По Крыму, Донбассу ... будут получать такие претензии регулярно. Другое дело, что они выполнять их не будут. Но вода камень точит.
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Пора бы Кулебе знать, что ПИДАРаша никогда не брала на себя вину за разрушенные города, тысячи убитых мирных граждан, разруху, голод и нищету и создание "гражданских" войн. Пока ПИДАРаша конкретно не получит по зубам, это будет продолжаться вечно. Так что кулеба, оставайся пока при своем мнении.
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Уколы в голову?? Типо мозгов себе впрыскивает донорских? Ромеро, м-о-о-зги...
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Та нехай дівчата за собою доглядають, аби це на нас з вами не відображалось економічно...
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согласно принятому закону госдомой единственным в мире вершителем судеб является саммый гуманный суд РФ............короче говоря любые споры по поводу даже половой тряпки должны заканчиваться в россии................такого цирка еще ни кто не видел, а клоун то всего то метр с табуреткой
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Приднестровье и Бамбас - две большие разницы

На минских переговорах Рашка вобще не выступает в качестве стороны конфликта
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Ну так поясни им на пальцах шоп не сцались,

Хотя , каким боком Россия к Приднестровью , она там что, подписывала какие-то мазы за них как херант?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕСПЧ признал Россию ответственной за права человека в Приднестровье, РФ опасается повторения с Донбассом, - Кулеба
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