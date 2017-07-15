 В чем подозревают руководство Львовского бронетанкового завода: растрата 28 млн гривен. СХЕМА

В распоряжении Цензор.НЕТ есть информация о том, в чем следственные органы обвиняют руководство ЛБЗ.
По версии следствия, была разработана коррупционная схема по закупке двигателей для танков Т-72 в 2015 году, в результате которой совершена растрата бюджетных средств на общую сумму 28,5 млн грн. Суть схемы заключалась в том, что под видом и по цене новых двигателей были закуплены двигатели, которые ранее уже были в использовании. К тому же эти бывшие в употреблении, а иногда и нерабочие двигатели в 2008-2009 годах уже были реализованы предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество Минобороны.
Насколько обоснованны подозрения следствия, решит суд.
Напомним, 14 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали должностных лиц Вооруженных сил Украины, ГП "Львовский бронетанковый завод" и посредника - основателя коммерческой структуры - по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Сегодня Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток для пятерых человек, подозреваемых в растрате средств ГП "Львовский бронетанковый завод" (ЛБЗ) на общую сумму 28,5 млн грн. Размеры залогов - от 1,6 млн грн до 2 млн грн.
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-Не воровать!!!.....без меня.....(с)
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а в Украине так на всех заводах, предприятиях, университетах, министерствах, армии и научных заведениях. Это рядовая схема обогащения.
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