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 Политика Украины
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Все про:Львов (3599) растрата (118) хищение (319)

 В чем подозревают руководство Львовского бронетанкового завода: растрата 28 млн гривен. СХЕМА

Правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему, в причастности к которой подозревается руководство Львовского бронетанкового завода.

В распоряжении Цензор.НЕТ есть информация о том, в чем следственные органы обвиняют руководство ЛБЗ.

По версии следствия, была разработана коррупционная схема по закупке двигателей для танков Т-72 в 2015 году, в результате которой совершена растрата бюджетных средств на общую сумму 28,5 млн грн. Суть схемы заключалась в том, что под видом и по цене новых двигателей были закуплены двигатели, которые ранее уже были в использовании. К тому же эти бывшие в употреблении, а иногда и нерабочие двигатели в 2008-2009 годах уже были реализованы предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество Минобороны.

Насколько обоснованны подозрения следствия, решит суд.

В чем подозревают руководство Львовского бронетанкового завода: растрата 28 млн гривен 01


Напомним, 14 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали должностных лиц Вооруженных сил Украины, ГП "Львовский бронетанковый завод" и посредника - основателя коммерческой структуры - по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Сегодня Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток для пятерых человек, подозреваемых в растрате средств ГП "Львовский бронетанковый завод" (ЛБЗ) на общую сумму 28,5 млн грн. Размеры залогов - от 1,6 млн грн до 2 млн грн.






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може їх в танк (один))) поставити всіх і на передок!
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Скажет - Не пить!!!....без меня.....
-Не воровать!!!.....без меня.....(с)
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На поруки не дать взять.Раздавить всех рабочим танком.
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Напишите еще какие депутаты хотят взять воров, таких как сами - на поруки, страна должна знать своих героев в лицо.
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Что то мелковата сумма для такой масштабной схемы,сколько барыг задействованно и всего 1 млн $
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по закону военного времени, А В СТРАНЕ ВОЙНА- РАССТРЕЛЯТЬ
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расстрел заменили на пожизенное.
а в Украине так на всех заводах, предприятиях, университетах, министерствах, армии и научных заведениях. Это рядовая схема обогащения.
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тут организаторов котлов с тысячами смертей никто не осудил..а вы про млн долларов..тут либо отправлять псевдоэлиту в утиль до седьмого колена..либо гнить дальше, пока запад не отвернётся, а кацы не задавят..но видно всем пох..(((
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То, что руководители военных заводов живут не по средствам, было видно ещё в далеком 2004. Жили при Чучме, Прыше, Овоще и Попрошаенко.........
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к перечню живущих не по доходам можно добавить ещё с десяток-другой категорий чиновников..
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Отпустим, чем они хуже начальников мчс которых на кабмине брали?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ чем подозревают руководство Львовского бронетанкового завода: растрата 28 млн гривен. СХЕМА
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