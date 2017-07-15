 5 подозреваемых в растрате на Львовском бронетанковом заводе взяты под стражу с залогами до 2 млн грн

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НАБУ, начальнику Центрального бронетанкового управления (ЦБТУ) ВСУ (генерал-майору) суд назначил арест с возможностью внесения залога в размере 2 млн грн. Залоги для начальника отдела ЦБТУ ВСУ (полковника) и основателя коммерческой структуры, задействованной в схеме, составили по 1,6 млн грн.
Директору ЛБЗ и его заместителю также назначен арест на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 2 млн грн и 1,8 млн грн соответственно.
Напомним, 14 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали должностных лиц Вооруженных сил Украины, ГП "Львовский бронетанковый завод" и посредника - основателя коммерческой структуры - по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
По версии следствия, злоумышленники разработали коррупционную схему по закупке двигателей для танков Т-72 в 2015 году и совершили растрату бюджетных средств на общую сумму 28,5 млн грн. Под видом и по цене новых двигателей были закуплены двигатели, которые ранее были в использовании. К тому же эти бывшие в употреблении, а иногда и нерабочие двигатели в 2008-2009 годах уже были реализованы предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество Минобороны.
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А Дубиль что делает в их компании? Мимо проходил?
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воры? - да.
сидеть ли им?
неуверен
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"Мужчину также обязали сдать загранпаспорта. Суд оставил ему право покинуть СИЗО под залог в размере двух миллионов гривен (около 4,5 миллиона рублей).
Сам арестованный не признает вину и собирается искать деньги для внесения залога."
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Мы шо - олигарха судим? Може, это Беню Коломойского ухватили?
Ан нет, это простой директор завода, простого украинского завода, который своим состоянием может померятся с арабскими принцами! А нам рассказывают, шо деньги все потрачены на войну с кацапами, и на нас у их нихуя не хватает!!!!
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Про гопників.
Задав питання Гройсману під час "години запитань до Уряду". Коли Уряд заборонить ввезення Ахметовим російського вугілля в Україну? Коли припиниться фінансування бюджету країни - агресора?
У відповідь почув, що я агент російських спецслужб. Депутати більше 100 обласних, міських, районних рад, які підтримали Блокаду торгівлі з окупантами - очевидно мої резиденти. А більше половини громадян, які вважають що торгувати з окупантами під час війни аморально і злочинно - очевидно моя агентурна мережа )
Все це було б смішно, якби не було так сумно. Мати в керівництві країни під час війни злодійкуватих гопників - трагедія. Коли це відбувається на тлі смертей наших воїнів на фронті - це подвійна трагедія..
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гуманныйпидорастический суд в мире ! (с)
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Вийшов, всміхнувся й сказав "Вері гуд",
Потім спокійно в кав'ярні пив каву, -
Більш не шукають підсудні заставу.
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