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Все про:коррупция (7355) Львов (3599) растрата (118) суд (21229)

 5 подозреваемых в растрате на Львовском бронетанковом заводе взяты под стражу с залогами до 2 млн грн

суд арест задержание залог мера пресечения

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток для пятерых человек, подозреваемых в растрате средств ГП "Львовский бронетанковый завод" (ЛБЗ) на общую сумму 28,5 млн грн. Размеры залогов - от 1,6 млн грн до 2 млн грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НАБУ, начальнику Центрального бронетанкового управления (ЦБТУ) ВСУ (генерал-майору) суд назначил арест с возможностью внесения залога в размере 2 млн грн. Залоги для начальника отдела ЦБТУ ВСУ (полковника) и основателя коммерческой структуры, задействованной в схеме, составили по 1,6 млн грн.

Директору ЛБЗ и его заместителю также назначен арест на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 2 млн грн и 1,8 млн грн соответственно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутаты от БПП и "Батькивщины" хотят взять руководителей Львовского бронетанкового завода на поруки. ФОТО

Напомним, 14 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали должностных лиц Вооруженных сил Украины, ГП "Львовский бронетанковый завод" и посредника - основателя коммерческой структуры - по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По версии следствия, злоумышленники разработали коррупционную схему по закупке двигателей для танков Т-72 в 2015 году и совершили растрату бюджетных средств на общую сумму 28,5 млн грн. Под видом и по цене новых двигателей были закуплены двигатели, которые ранее были в использовании. К тому же эти бывшие в употреблении, а иногда и нерабочие двигатели в 2008-2009 годах уже были реализованы предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество Минобороны.
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так так на всех военных заводах. Ещё проследить, как прибыль делят за некачественную технику - то можно сразу все руководство в каталажку и на зону.
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Так а мне вот интересно, как это без ведома профильного министра все обошлось то? Уверена, что он тоже в доле.
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и кто из них Королев? Пока у нас одни Рябинины...
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да, ты ученых инженеров попутал с бездельниками. Как то совсем низко.
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кстати, ни на одном военном заводе в Украине нет инженера в директорах и управителях. Все дебильчики от власти.
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опять за мелкие проценты от наворованного отпускают.. перемога!
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Тимошенко хотела их взять на поруки, что случилось, кинула подельников?
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за него вступились три депутата президентской БПП - Н.Паламарчук, С.Алексеев, Ю.Соловей и В.Дубиль из "Батькивщины" и предложили взять предателя на поруки.



А Дубиль что делает в их компании? Мимо проходил?
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слыш, а чоколадные чмыри из будки панамских покидьков не хотели взять их на поруки. порохосброд!
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отвечу - лучше в 1000 раз, она не варавала во время войны. этих воровитых сук, вместе липецким к стенке надо ставить. вот главное различие, когда ты хочешь приписать тимоху.
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Може, Тимошенчисі орден дати? Не крала під час війни, бо не мла такої можливості - ось і вся причина. А про шпагати непотоплюваної інтриганки хто пам'ять має, легко згадає і цілування з пукіним під час грузинської агресії, і газові контракти, і ширка ПРіБЮТ проти Ющенка ... Продовжувати можна до нескінченності. А теперішньому електорату необхідно просто переходити від любові слуати гарні речі до реальної оцінки речей. ВЕСЬ теперішній політичний бомонд - вихідці з ОДНОГО ЗАГАЛЬНОГО пласту посткомуністичного бізнесу, заснованого комсомольцями на т.зв. гроші партії та ресурси ваучерної приватизації. І методи роботи та моральні цінності в них одинакові - бо школа одна.
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какой может быть залог для вредителей и, возможно, диверсантов. Особенно для преступников в погонах
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Для начало НАБУ должно собрать все доказательства и представить их в суд, а то от этих громких заявлений лучше никому не станет, в Бюро часто злоупотребляют пиаром
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Ага. Не пойму чем старая банда отличается от новой? Уверена, что это дело не доведут до логического завершения, как и практически все
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Стройте лагеря для коррупционеров. И всех без разбора директоров и глав туда, лет на 15-20. Увидите, произойдет плюсовой экономический эффект, если следующие угодят туда же - третье поколение станет бояться.
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Залог, бля, не должен быть меньше суммы вменяемой в хищение или взятку.
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кацапы сострадают:

"Мужчину также обязали сдать загранпаспорта. Суд оставил ему право покинуть СИЗО под залог в размере двух миллионов гривен (около 4,5 миллиона рублей).
Сам арестованный не признает вину и собирается искать деньги для внесения залога."
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Повторюсь в ахуении: как можно директору гос предприятия назначать залог в 2 лимона гривен!? Как, блядь такое возможно!?
Мы шо - олигарха судим? Може, это Беню Коломойского ухватили?
Ан нет, это простой директор завода, простого украинского завода, который своим состоянием может померятся с арабскими принцами! А нам рассказывают, шо деньги все потрачены на войну с кацапами, и на нас у их нихуя не хватает!!!!
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Чем был хорош Сосо Джугашвили,так тем что таких ублюдков расстреливал сразу же и без всяких залогов.
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28 миллионов убытков. 5 взяли * 2 = 10 миллионов. 18 миллионов остается... Неплохой бизнес.
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Семен Семенченко
Про гопників.

Задав питання Гройсману під час "години запитань до Уряду". Коли Уряд заборонить ввезення Ахметовим російського вугілля в Україну? Коли припиниться фінансування бюджету країни - агресора?
У відповідь почув, що я агент російських спецслужб. Депутати більше 100 обласних, міських, районних рад, які підтримали Блокаду торгівлі з окупантами - очевидно мої резиденти. А більше половини громадян, які вважають що торгувати з окупантами під час війни аморально і злочинно - очевидно моя агентурна мережа )

Все це було б смішно, якби не було так сумно. Мати в керівництві країни під час війни злодійкуватих гопників - трагедія. Коли це відбувається на тлі смертей наших воїнів на фронті - це подвійна трагедія..
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Стригут залоги суммы по минимуму,которые потом неизвестно куда деваются.Скорее всего перекачовывают в карманы сидящих у власти.Из ворованного опять украдут и статьи за это никакой нет.Просто и хитро.
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Да здравствует наш суд - самый гуманный суд в мире ! (с)
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Да здравствует наш суд - самый гуманный пидорастический суд в мире ! (с)
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Брейвік зайшов з автоматом у суд,
Вийшов, всміхнувся й сказав "Вері гуд",
Потім спокійно в кав'ярні пив каву, -
Більш не шукають підсудні заставу.

5 подозреваемых в растрате на Львовском бронетанковом заводе взяты под стражу с залогами до 2 млн грн - Цензор.НЕТ 8417
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Окуенное правосудие в этой так званой дэржаве . Заплати процент с наворованного и дальше гуляй .
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Украли 28.5 залог 2 .Воровать в Украине окуитительний бизнес .
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Какой ещё залог ? твари судьи ублюдки корупционеры , а если бы из за этих дырявых танков солдаты в бою погибли ? Это теракт , подрыв обороноспособности страны = расстрелять тварей и судей ублюдков зарыть в одну яму с этими предателями .
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Какие могут быть залоги по вышке ( в цивилизованных странах ) ???
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НАБУ очередную громкую пиар акцию с арестами запустила, неужели мы увидим что-то новое? или как всегда будут по старинке работать, арестуют, покажут в СМИ и отпустят
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ну это суд уже будет решать, просо хочется видеть результат работы Бюро, а не просо заголовки в СМИ и разваленные дела в суде
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Офицеры собирали по кускам, по частям, что было разворовано и распродано ещё раньше и двигатели эти из-за которых весь сыр бор были новые, но хранились как попало. 2 движка уже на полях сражений мотают вместе с танками свои км, а остальные теперь под арестом. Странная очень выходит картинка, но кто - то руками НАБУ пытается сейчас запереть боевых офицеров под замок и не дать им делать свою работу.
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И опять приговор будет выносить Соломенский суд, исходя из прошлых дел, которые они рассматривали, то можно уже смело его переименовывать в суд имени НАБУ
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суды и прокуроры легально трусят себе в карман бабки .нашли тему для обогащения
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Неужели НАБУ решило обратить внимание на коррупцию в армии или этот спектакль не просто так приурочили к приезду Порошенко во Львов.
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А НАБУ у нас просто так ничего не делает, обязательно в этом должна быть доля представления театрального, а главное - красивая картинка для СМИ, ну помните как в ситуации с Насировым было
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вполне может быть, что выслуживаются перед Гарантом. Тем более, что НАБУ за два с лишним года не горело желанием расследовать коррупцию по закупке беспилотников, хотя были и заявления и решение суда, но в Бюро упорно молчат по этой теме, как и не расследовали хищения на гос.шахтах Донбасса.
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А мудачье из будкостроителей сразу их на поруки.
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Не удивлюсь, если в скором времени по этим цифрам НАБУ еще и какую-то инфографику сделает, опять будет создавать видимость работы
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Так че, уже бы сказали 10 человек, ну или 100. Они любят круглый цифры, чтоб поэффектней смотрелось
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А так ли страшен "зверь" как его рисует НАБУ или схема, что нам рассказывает НАБУ, мягко говоря, выглядит совсем не так, но подаётся под соусом зрады и коррупции. А теперь вопрос - кому реально выгодно, чтобы боевые офицеры сидели под замком, а не занимались делом?
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Цензор.НЕТНовостиОбщество5 подозреваемых в растрате на Львовском бронетанковом заводе взяты под стражу с залогами до 2 млн грн
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