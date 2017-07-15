 Егор Соболев об антикоррупционной палате: "Трюк, чтобы выиграть время и грабить дальше"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом заявил народный депутат, председатель комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев, объясняя, почему он не является сторонником идеи создания антикоррупционной палаты, и какие видит в этом недостатки.
"Мы хотим создать суд первой инстанции для ареста, прослушивания и приговоров. Вместо этого те, кому это грозит, не могут отрицать идею, что нам нужно правосудие, но они придумали очень простую хитрость. Говорят: давайте, сделаем палату при Верховном суде, антикоррупционную. Звучит хорошо, но это - последняя инстанция. Это когда все дела проиграны, можно пойти (подать. - Ред.) кассационное производство и сказать, что все суды обманули, не дали правосудия. Это означает, что после трех-четырех лет провалов, торможения, саботажа можно пойти в последнюю инстанцию и сказать: все нечестно, начинаем все сначала", - пояснил Соболев.
По мнению нардепа, это такой "трюк, чтобы выиграть время и грабить дальше, оставаясь безнаказанным".
Напоминаем, в четверг на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко и президентом ЕС Дональдом Туском президент Европейской комиссии Ж.-К.Юнкер заявил, что Европейский Союз не настаивает на создании отдельного антикоррупционного суда в Украине, но указывает на необходимость создания специальной антикоррупционной палаты в рамках украинской судебной системы.
В НАБУ высказали несогласие с данной позицией, считая деятельность антикоррупционных палат неэффективной.
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Іван Вінник: (бпп)У нас не передбачається І можливостей у Юлії Тимошенко обиратися на посаду президента теж не існує.(підрахуї діло знають)
https://www.radiosvoboda.org/a/28553109.html
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А чи потрібен такий гарант країні?.
Инвесторов в Украине отпугивает коррупция - посол Нидерландов
"Борьба с коррупцией в Украине похожа на спортивную рыбалку. Поймали, сфотографировали, отпустили", - представитель ЕБРР Малиж ай, молодец! добавлю, что снасти, прикормка и платный водоём тоже немало стоят для бюджета.
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пока не сменим гаранта коррупции, ничего не изменится.
надо не кровати переставлять ,
а ПРоституток менять. (С)
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у нас колониальное наследие Орды. у власти. Где унизить женщину , спрятаться за ней и детьми с оружием и вести огонь по противникам
ведь потому они и торговые партнеры , до гробовой доски.
или они или Украина.
третьего не дано.
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Аля чи семенченко чи гришин..консерви кацапські..
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