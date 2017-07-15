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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7355) Соболев Егор (398) Юнкер (122)

 Егор Соболев об антикоррупционной палате: "Трюк, чтобы выиграть время и грабить дальше"

соболев

Антикоррупционная палата при Верховном суде - последняя инстанция, куда обращаются, если все дела проиграны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом заявил народный депутат, председатель комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев, объясняя, почему он не является сторонником идеи создания антикоррупционной палаты, и какие видит в этом недостатки.

"Мы хотим создать суд первой инстанции для ареста, прослушивания и приговоров. Вместо этого те, кому это грозит, не могут отрицать идею, что нам нужно правосудие, но они придумали очень простую хитрость. Говорят: давайте, сделаем палату при Верховном суде, антикоррупционную. Звучит хорошо, но это - последняя инстанция. Это когда все дела проиграны, можно пойти (подать. - Ред.) кассационное производство и сказать, что все суды обманули, не дали правосудия. Это означает, что после трех-четырех лет провалов, торможения, саботажа можно пойти в последнюю инстанцию ​​и сказать: все нечестно, начинаем все сначала", - пояснил Соболев.

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По мнению нардепа, это такой "трюк, чтобы выиграть время и грабить дальше, оставаясь безнаказанным".

Напоминаем, в четверг на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко и президентом ЕС Дональдом Туском президент Европейской комиссии Ж.-К.Юнкер заявил, что Европейский Союз не настаивает на создании отдельного антикоррупционного суда в Украине, но указывает на необходимость создания специальной антикоррупционной палаты в рамках украинской судебной системы.

Также читайте: Удивлена заявлением Юнкера об антикоррупционной палате в Украине: хорошей альтернативы антикоррупционному суду я не знаю, - Хармс (обновлено)

В НАБУ высказали несогласие с данной позицией, считая деятельность антикоррупционных палат неэффективной.


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А что в этом плохого? Обычная процедура от облысения.
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Надо же, так повело, чем хуйло там колется? Ах да, ботоксом! А правда ли, что кремль закупает в Украине тоннами вяленую рыбу, для фюрера?
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Можно подумать, что став лысой, она брехать больше не сможет!?
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вот и я не понял, нахрена ей эти уколы... Ведь брехать можно что лысым, что кучерявым...
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Плохое в этом то,что Тимошенко по декларации нищая, а процедуры достаточно дорогие.
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Да процедуры может и не очень дорогие - колят её же собственную кровь, может с витаминами, от этого волосы растут как у молодой.
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Тимошенко о Герасимове: Было приятно слушать о госизмене от бывшего регионала, у которого Моторола и Безлер работали помощниками теперь в помощниках у Порошенко.


Іван Вінник: (бпп)У нас не передбачається І можливостей у Юлії Тимошенко обиратися на посаду президента теж не існує.(підрахуї діло знають)
https://www.radiosvoboda.org/a/28553109.html



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Это десять уколов в день. Ты чтонасмотрелся???
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Треба мати сіркові очі, гаранту, щоб це не помічати і глухим щоб не чути.
А чи потрібен такий гарант країні?.
Инвесторов в Украине отпугивает коррупция - посол Нидерландов
"Борьба с коррупцией в Украине похожа на спортивную рыбалку. Поймали, сфотографировали, отпустили", - представитель ЕБРР Малиж ай, молодец! добавлю, что снасти, прикормка и платный водоём тоже немало стоят для бюджета.

Украину могут лишить безвиза из-за коррупции - посол ЕС
В США заявили: нет смысла бороться за Украину, если ее душу погубит коррупция
Заместитель госсекретаря США Уильям Браунфилд заявил, что нет смысла бороться за тело украинского государства, если оно потеряет душу из-за коррупции.

пока не сменим гаранта коррупции, ничего не изменится.


надо не кровати переставлять ,
а ПРоституток менять. (С)
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Не тема для обсуждения. Каждая женщина стремится выглядеть красивой и моложавой. Думаю, что обсуждать нужно на этом сайте не проблемы красоты, а проблемы связанные с её политической и иной деятельностью.
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Ее политикой? Еще никто так тонко ее курвой не называл
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Мне на Тимошенщику было наплевать, я даже за нее голосовал во втором туре, так как выбирал между двух зол. Но то что она сейчас творит, во время войны делает все чтобы поставить палки в колеса родной стране, за такое четвертовать надо.
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она не виновата. Это принцип любого популиста, чем хуже, тем лучше. Если все будет вокруг хорошо, то кому она будет нужна? Ее жалеть надо. Население стремительно умнеет. Хотя бы потому что с каждым годом обновляется рожденными не в Совке. Этих халявой не возьмешь. Они прекрасно понимают за чей счет все "бесплатное". Пенсионеры и те, уже начали догонять что без поднятия экономики пенсии не поднимаются. Думала на тарифах и газе, но Грося всю тему субсидиями обламал, а рассказывать правду про субсидии, она не может, потому что потеряет электорат - любителей халявы. Так что ей бедненькой, уже практически не о чем врать. Отсюда истерия с землей, к примеру... Двигать темы о легализации оружия, легких наркотиков или проституции, она не может, ибо основной электорат, все таки пенсионеры. Ну что ей еще остается?
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у нас к сожалению не Франция, где о женщинах или хорошо или ничего.
у нас колониальное наследие Орды. у власти. Где унизить женщину , спрятаться за ней и детьми с оружием и вести огонь по противникам
ведь потому они и торговые партнеры , до гробовой доски.
или они или Украина.
третьего не дано.
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Хуйло тоже хочет выглядеть молодым Все фюреры больны шизофренией, Тимошенко уже старая баба и ботоксно-силиконовые процедуры не вернут молодость, а лишь сделают её посмешищем, как хуйла педафилыча путена.
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"Мы хотим создать суд первой инстанции для ареста, прослушивания и приговоров. Вместо этого те, кому это грозит, придумали очень простую хитрость. Говорят: давайте, сделаем палату при Верховном суде, антикоррупционную" .......... Соболев уже Юнкера судить и сажать собрался Крутой однако
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но по сути он прав. Палата при ВСУ, это полная подмена самой идеи антикорупционных судов.
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По сути может и прав, но зачем стрелки переводить. Хотя.......не так много стран, где есть отдельный институт антикоррупционных судов. В ЕС кажется только в Болгарии и Словакии. А всего по миру едва ли 20 стран наберётся.
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И если брать данные «Всемирного рейтинга коррупции», ситуация в этих странах радикально не изменилась, а в некоторых государствах (как, например, Словакии) даже ухудшилась.
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ну, у нас и уровень коррупции не как у всех. Это спорный вопрос, я тоже считаю, что неспособный заставить работать то что есть, неспособен и новое создать. Но тут явная подмена. Если бы речь шла о внедрении в обычных суд таких судей, в ап.судах - палаты и как финал структуры - плату в ВСУ, тогда я бы еще думал, а тут тупой разводняк!
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Да всё намного проще. Нет никаких умных мыслей у нашей оппозициии. Пытаются набирать себе очки вот такими вот инициативами, которые на фиг никому не нужны. Нарожали уже кучу всяких анти-переанти, а вместо контроля за их деятельностью, так как это занятие неблагодарное - кидаются рожать что-то ещё.
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Тебе же чётко написано- Соболев выступает за антикоррупционный суд ПЕРВОЙ инстанции. Что не понятно? "Позиция" Юнкера очень неоднозначна. Вообще не понятно, как он согласился на такой бред. В Европарламенте уже высказали удивление по этому поводу. Может, он так поступил потому, что на Украине уже поставили крест, видя ЧТО у нас творится в плане коррупции. НИ ОДНОЙ ПОСАДКИ за СТОЛЬКО времени! И только не надо всё валить на суды. Ибо твоему Пете НЕ НУЖНЫ нормальные суды, которые сажали бы воров/коррупционеров. Эта безумная его мулька в виде "антикоррупционной палаты"- очередное тому подтверждение. По аналогии 3 года назад именно по его требованию изменили люстрационный закон, который теперь не распространяется на выборные должности- чтобы ОПЯТЬ протащить рыгов-коллаборантов во власть!
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Какой крест по счёту Первый был на Ассоциации, второй на на безвизе....теперь новую мульку себе придумали? Унылые адепты зрады, без перспектив и надежды на успех..... ну продолжайте, может что и обломится.
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Бросаешься обвинениями потому что по теме сказать нечего? Что НЕ ПРАВДА из того, что я написал и что твердят Пете на каждой встрече с представителями ЕС? Может, и они ждут от него, что им "обломится"?
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Соболев уже Юнкера судить и сажать собрался - ??????? Месячные? или климакс??
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У Соболева политическая импотенция. У вас судя по куче вопросов просто плохо со зрением или нежелание понять то, что я выделила в тексте. Так как палату создать предложил Юнкер.
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Вам шоколадникам, всем вместе взятым, до Соболева- как до мацквы Rаком.
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Здравый смысл. Юнкер- не бох. Тем более там рашистских засланных казачков хватает с головой.
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Нихрена не понял, кроме одного -Егорка, как всегда, против.
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Понимать и думать - не ваше, действуйте строго по методичке с банковой.
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Ни одной старой рожи в Раде, быть не должно..Иначе, жизнь в Украине, не изменится к лучшему...Дебильная быдломасса, за гречку и конверты, продаёт душу и голоса...При этом, хочет жить лучше. Лучше потерять процентов 20% порядочных людей, которые в ней есть, чем оставить 80% воровского говна, которое десятки лет грабит страну.
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Да при чём тут рада? Этих депутатов туда кто выбирает? Папа Карло или может Пушкин, или марсианине?
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Ну прийшла нова пика, на прізвище Дейдея і пограбувала країну за три роки, яка різниця які пики будуть грабувати країну, нові чи старі?
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нужен ценз на право голоса..возрастной\образовательный\ имущественный..нужен и пересмотр гражданства..а-ля страны Балтии..
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Когда эти гниды будут висеть на фонарях от то будет трюк !!!
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Та да, антикурупційні трійки ВЧК були б куди дієвіші, спіймали хабарника на гарячому і одразу лоба зеленкою намастили, що б куля інфекцію незанесла
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Судя по ситуации в стране, а также последним "телодвижениям" американцев , все мы сейчас находимся в фазе начала "грандиозного шухера" в Украине. Потому особо не стоит "переживать" на счёт того, что там сказал Юнкер либо любой другой европейский функционер. Недаром к нам в Украину "зачастил" Волкер, - "амеры" выходят на "финишную прямую" в фазе принятия окончательных решений в вопросах "что делать с нынешней властью воров - "клептоманов" в Украине" и "что делать с Украиной дальше"? И это ощущают "пятой точкой" практически все более - менее умные из "корытных". Ну а дураки... Они и есть дураки! Потому продолжают жить так, как будто всё останется как прежде, они будут "стрич лохов" и "заколачивать бабки" и недавние события под Радой больше не повторятся... Ну что же, пусть пребывают в "счастливом неведении", - больнее будет "пробуждение"! Во всей этой ситуации радует то, что всё больше активных украинцев начинают объединятся и готовиться к реальной борьбе с нынешней властью "бандюков" за свои права и за страну! Уверен, что Народ Украины (особенно его наиболее активная часть) вполне справится с задачей по ликвидации в стране олигархической диктатуры и дальнейшему превращению Украины в одно из передовых и ведущих государств Европы! Бог нам в помощь!!!
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Жаль, что быстрые перемены. вряд ли последуют...О передовой и ведущей стране, можно только помечтать.. Но, жёсткий контроль Запада и США, были бы весьма полезны...
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Эту страну погубят антикАрупцианеры типа Егорки Зимина. Страна просто не выдержит барцунов с карупцией в таком количестве..На всех кАррупции просто не хватит, а жрать им хочется всем..Заставь дурного богу молиться...Вижу шо лбы у же разбиты в кровь. Глядя на этих феерических уипанов, так и хочется крикнуть : " Для борьбы с тараканами не стоит жечь хату. Ради здравого смысла , ну не палят хату когда хотят вывести тараканов, дебилы, итить вашу мать.."
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Соболеву пора бы понять что другого пути вступить в ЕС в Украине нету и вынуждены будут все пройти до конца и не какого возврата к старому не будет -просто Украина если это все не выполнит то ЕС и за 20 лет Украине не будет светить -это одно и если эти все изменения то есть мдернизация в целом и особенно в борьбе с корупцией то в Украине вместо прогресса начнется регрессия которя может привести к ужасным последствиям -это всеравно как на трссе едущего автомобиля со скоростью пока не большой поставить внезапно преграду и чем это может кончится мы все прекрасно представляем -так что поезд наш пошел на разгон с горки и остановить его не возможно на пол пути что там не пытались схимичить -надо всегда быть оптимистом.
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ггг...грабить дальше..сказав кацап єгорка зимин он же соболев..
Аля чи семенченко чи гришин..консерви кацапські..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕгор Соболев об антикоррупционной палате: "Трюк, чтобы выиграть время и грабить дальше"
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