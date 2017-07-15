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 Для поездки в Европу на автомобиле украинцам понадобятся права нового образца

путешествиеавто

С 1 января 2018 года пластиковые водительские права, выданные сроком на 30 лет, перестанут действовать на территории ЕС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на AUTO-Consulting.

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Сообщается, что до ноября 2017 года должно завершиться внедрение директив ЕС, касающихся водительских прав.

По словам начальника Главного сервисного центра МВД Владислава Криклия, уже сейчас в ЕС не пускают украинцев с так называемыми "ламинированными" водительскими удостоверениями, которые не имеют срока действия. Пока основной вид "проездного" в Европу - пластиковые права, которые наши автомобилисты называют "международными". Срок их действия - 30 лет.

Но уже с 1 января 2018 года правила меняются: для выезда в ЕС нужны будут новые водительские удостоверения с чипом.

"Мы также предлагаем установить в удостоверениях микрочипы. Наши сервисные центры уже обеспечены всем необходимым оборудованием, это обезопасит людей от подделок", - сообщил Криклий.

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Новые права будут выдаваться максимум на 15 лет, а для водителей грузовиков этот срок сократится до 5 лет.

Для того, чтобы получить водительские права нового образца, не нужно заново сдавать ПДД. Необходимо всего лишь пройти медосмотр.
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Нормально, с сургучной печатью и подписью гетьмана Скоропадского.
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Раньше водители проходили медосмотр.У вас давление повышенное.Тогда в карман терапевту нужно было ложить за нормальное давление - 50 грн это были большие деньги.Медосмотр это сплошная коррупция,как и любой МСЕК.
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А прохождение гинеколога на єтой медкомиссии забыли.
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МВД увидела в гражданах Украины ЛОХОВ, и решила нагреть их на бабки )))
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С какого хрена? Каждый раз когда меняют права говорят что они более европейские чем предыдущие.Эх раз еше раз,еще раз,еще много много раз.
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