 Для поездки в Европу на автомобиле украинцам понадобятся права нового образца

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на AUTO-Consulting.
Сообщается, что до ноября 2017 года должно завершиться внедрение директив ЕС, касающихся водительских прав.
По словам начальника Главного сервисного центра МВД Владислава Криклия, уже сейчас в ЕС не пускают украинцев с так называемыми "ламинированными" водительскими удостоверениями, которые не имеют срока действия. Пока основной вид "проездного" в Европу - пластиковые права, которые наши автомобилисты называют "международными". Срок их действия - 30 лет.
Но уже с 1 января 2018 года правила меняются: для выезда в ЕС нужны будут новые водительские удостоверения с чипом.
"Мы также предлагаем установить в удостоверениях микрочипы. Наши сервисные центры уже обеспечены всем необходимым оборудованием, это обезопасит людей от подделок", - сообщил Криклий.
Новые права будут выдаваться максимум на 15 лет, а для водителей грузовиков этот срок сократится до 5 лет.
Для того, чтобы получить водительские права нового образца, не нужно заново сдавать ПДД. Необходимо всего лишь пройти медосмотр.
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