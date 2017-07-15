 Россия провоцирует кризис в Совете Европы, - Кулеба

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в своей статье для ZN.UA постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.
Он напомнил, что 30 июня Москва объявила о решении приостановить уплату взноса в Совет Европы за 2017 год до безусловного восстановления в полном объеме полномочий ее делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). По мнению дипломата, таким образом Кремль пытается вернуть себе инициативу в этой организации, а если это не удастся, то запустить процесс ее парализации по той же схеме, что и в ОБСЕ.
Кулеба также описывает два сценария развития нынешнего кризиса.
"Возьмем сценарий, при котором Россия возвращается в ПАСЕ. Деньги поступают в бюджет. Легитимность избранных топ-чиновников организации не ставится под сомнение. Формально царит единство и диалог. В реальности запускается эффект домино. Ассамблея превращается в одну из сцен Армагеддона, а каждое государство - член организации получает четкий сигнал: не важно, насколько ужасны твои действия, в результате тебе все равно все простят", - пишет он.
"Есть и другой сценарий. В некоторых европейских странах обсуждают версию, что рискованная затея россиян в Совете Европе направлена на то, чтобы в перспективе двух-трех лет Россию принудительно исключили из этой организации за нарушение Устава. В таком случае в январе Россию не вернут в ПАСЕ. Это будет означать, что Совет Европы действительно защищает свои ценности, а не думает, как бы их обменять подороже на мнимую стабильность", - отмечает дипломат.
Напомним, делегация России до сих пор находится под санкциями ПАСЕ, которые были наложены на нее в апреле 2014 года из-за оккупации Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российские депутаты были лишены права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах.
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Наверно инопланетяне вывели формулу, если земляне не поняли "величие" паРаши...
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Иначе никак - евродепутатов кормить надо)
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