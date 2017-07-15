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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ПАСЕ (1057) Россия (71410) Совет Европы (425) Кулеба (75)

 Россия провоцирует кризис в Совете Европы, - Кулеба

кулеба

Россия пытается спровоцировать кризис в Совете Европы, чтобы улучшить свое положение в организации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в своей статье для ZN.UA постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что 30 июня Москва объявила о решении приостановить уплату взноса в Совет Европы за 2017 год до безусловного восстановления в полном объеме полномочий ее делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). По мнению дипломата, таким образом Кремль пытается вернуть себе инициативу в этой организации, а если это не удастся, то запустить процесс ее парализации по той же схеме, что и в ОБСЕ.

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Кулеба также описывает два сценария развития нынешнего кризиса.

"Возьмем сценарий, при котором Россия возвращается в ПАСЕ. Деньги поступают в бюджет. Легитимность избранных топ-чиновников организации не ставится под сомнение. Формально царит единство и диалог. В реальности запускается эффект домино. Ассамблея превращается в одну из сцен Армагеддона, а каждое государство - член организации получает четкий сигнал: не важно, насколько ужасны твои действия, в результате тебе все равно все простят", - пишет он.

"Есть и другой сценарий. В некоторых европейских странах обсуждают версию, что рискованная затея россиян в Совете Европе направлена на то, чтобы в перспективе двух-трех лет Россию принудительно исключили из этой организации за нарушение Устава. В таком случае в январе Россию не вернут в ПАСЕ. Это будет означать, что Совет Европы действительно защищает свои ценности, а не думает, как бы их обменять подороже на мнимую стабильность", - отмечает дипломат.

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Напомним, делегация России до сих пор находится под санкциями ПАСЕ, которые были наложены на нее в апреле 2014 года из-за оккупации Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российские депутаты были лишены права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах.
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Да плевать нам на этот совет Европы, как им плевать на Украину.
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Якут, молодца ! Поплюй ещё на ООН и НАТО, ладим-ладимычу понравится.
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Разделяй и властвуй...
Наверно инопланетяне вывели формулу, если земляне не поняли "величие" паРаши...
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Делов-то, компенсируйте взнос москалей и выберите в председатели дворянства хоть Дещицу, хоть Яроша.
Иначе никак - евродепутатов кормить надо)
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Гнать в шею давно пора кацапов из общественных организаций. Любых. Сявкам не место в приличных заведениях.
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Ну не даст хуйло денег на содержание Совета Европы,и что?! Можно финансирование СЕ решить любым другим способом,вплоть до сокращения ненужных и бесполезных его органов,способных выражать только озабоченность и больше НИЧЕГО.
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Интересно, а кто этого не заметил? Уже лет 20, как орки суют всякую дрянь в любое незащищённое отверстие западной Европы. Войти по-людски не получается, опять прорубают. А Европа расслабилась и получает удовольствие. Чтоб не получилось слишком поздно пить боржоми.
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А как ты думал если кремлевские рашисты сумели нагреть такую большую корпорацию как СИМЕНС минуя санкции то что им в таких мало важных делах сделать какую небудь аферу и пролезть -когда страна такая как россия постоянно врет ,аферничает ,вводин в оману мир то у нее уже отработана автоматически привычка в любом деле обязательно кого то наколоть -по рашовски это бы слово звучало бы всем более понятно-это называется сила привычки и россия от этого не когда не уйдет-такой уж рашовский ментелетет и нет на это силы что то изменить.
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Рашистам уже нечего не поможет пока не уйдет ихний партай-геносе путин -ведь только он один правит а его состояние здоровья по психике крайне тяжолое что ведет к еще к большему ухудшению авторитета в ЕС и только слепой и глухой этого не видет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия провоцирует кризис в Совете Европы, - Кулеба
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