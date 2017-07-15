 В Конгрессе США оттягивают принятие санкций в отношении России, - Reuters

Агентство напоминает, что законопроект о санкциях в отношении России был принят Сенатом еще 15 июня.
Перед принятием документа в Палате представителей, республиканские лидеры заявили, что существует техническая проблема, связанная с текстом законопроекта. Однако после того, как Сенат внес коррективы, вопрос так и не сдвинулся с места.
В пятницу республиканцы предложили доработать законопроект таким образом, чтобы включить в него новые санкции в отношении Северной Кореи.
Демократы отвергли это предложение, так как считают, что таким образом республиканцы хотят отложить введение санкций против РФ.
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я бы не поручал такое важное решение доне - диковат-с...
только конгресс.
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Вчера сына сдавал TSI test (Texas Success Initiative) in college. Тема сочинения "Какое твое мнение о президенте России п-не и если бы п-н был бы президентом США каким бы он был?" мелкими буквами было написано "не употреблять ругательные слова".
"....верить в наше время нельзя никому. Порой даже самому себе. Мне можно! " Такое важное решение вы бы поручили нынешнему конгрессу? Одного идиота демократа из Техаса я знаю, а там половина таких.
Были бы введены санкции если бы выиграла Клинтон и рассматривался бы вопрос о вмешательстве рашки в выборы США? И вы такому конгрессу доверяете, который устроил цирк за наши деньги.
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вы, я так понимаю все сканируете - нормально.
за выборы - я республиканец, который на етих выборах голосовал за клинтон, ето не было за клинтон - ето голосование было против рыжего.
ах да конгресс - ето те сдерживает рыжего в его попытках поцеловаться с хуйлом.
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не мое чтиво - неинтересны полуоткровения
папах в отставке....
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Жду, с нетерпением и предвкушением...
Кацапы, вам поможет токо массовое самоубийство . шобы избежать тех бед, которые вы натянули на свой глобус!
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Украина вступает в ТС.фиг вам а не ЕС,...
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Хуйло, загнанноє в угол, злобно і яррростно оттягівало свой "конєцѣ
======
Конец или кончик?
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РФ глянула что Израиль смог и тоже решились, но получается что одним можно другим не мона. Вывод: МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ЭТО БЛЕФ, а РАБОТАЕТ ПРАВО БОГОМИЗБРАННОГО НАРОДА, ТЧК.
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P.S. Это я ещё не проверял Вашу информацию...
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Выводы, просматривая передачу, сделали Вы.
Трудно привести пару критериев (по одному про народ и про Украину) и относительно чего Вы отсчитываете?
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