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 В Конгрессе США оттягивают принятие санкций в отношении России, - Reuters

санкции

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США предлагают объединить законопроект о новых санкциях против России с санкциями против Северной Кореи, тем самым задерживая прохождение документа на подпись к президенту.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

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Агентство напоминает, что законопроект о санкциях в отношении России был принят Сенатом еще 15 июня.

Перед принятием документа в Палате представителей, республиканские лидеры заявили, что существует техническая проблема, связанная с текстом законопроекта. Однако после того, как Сенат внес коррективы, вопрос так и не сдвинулся с места.

В пятницу республиканцы предложили доработать законопроект таким образом, чтобы включить в него новые санкции в отношении Северной Кореи.

Демократы отвергли это предложение, так как считают, что таким образом республиканцы хотят отложить введение санкций против РФ.

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республиканцы ухи объелись что-ли?или трамп все таки на крючке у хуйла?
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Кидала что-ли?Дьімьі,как создатели "ку-клукс-клана",убийцьі Линкольна и стукачи здесь на СФ-отклонили законопроєкт так,как связи ЬІна с Путо не видят,видите-ли,а виноватьі республиканцьі?Может отклонившим снова в Украину сьездить,только в єтот раз не рьіться с корумп.властями в бельишке манафорта в поисках комромата на трампа(вмешательство в вьіборьі сша),а прямо на фронт?https://www.youtube.com/watch?v=g_a7dQXilCo
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Хуйло, загнанноє в угол, злобно і яррростно оттягівало свой "конєцѣ"...
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Америкашки Украине не друзья, они много болтают и ничего не делают. Вот конкретно чем они помогли Украине за последние три года? Типа абстрактными санкциями, которые ничего не меняют. Да пошли они казлы.
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вопрос в одном пункте - давать, или не давать доне своей подписью санкции отменить.
я бы не поручал такое важное решение доне - диковат-с...
только конгресс.
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Три-пятнадца
Вчера сына сдавал TSI test (Texas Success Initiative) in college. Тема сочинения "Какое твое мнение о президенте России п-не и если бы п-н был бы президентом США каким бы он был?" мелкими буквами было написано "не употреблять ругательные слова".

"....верить в наше время нельзя никому. Порой даже самому себе. Мне можно! " Такое важное решение вы бы поручили нынешнему конгрессу? Одного идиота демократа из Техаса я знаю, а там половина таких.
Были бы введены санкции если бы выиграла Клинтон и рассматривался бы вопрос о вмешательстве рашки в выборы США? И вы такому конгрессу доверяете, который устроил цирк за наши деньги.
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не совсем понял причем тут ваш сын и его тест, но то такое...
вы, я так понимаю все сканируете - нормально.
за выборы - я республиканец, который на етих выборах голосовал за клинтон, ето не было за клинтон - ето голосование было против рыжего.
ах да конгресс - ето те сдерживает рыжего в его попытках поцеловаться с хуйлом.
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надеюсь мальчишка все правильно на тесте сделал.
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Конгрессменам США пора прочитать книгу Патриарха и отца терроризма в СССР полковника КГБ Ильи Старинова.Может чего и поймут.
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книгу полковника КГБ Ильи Старинова точно читать не будут - и правильно сделают.
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неужели? а там все тайные операции Кремля за бугром с 1926 года
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чтиво для любителей ну или там шпионов.
не мое чтиво - неинтересны полуоткровения
папах в отставке....
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відтягують) затягнення петлі на кацяпській шії, ото садисти!
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Оттягивают удовольствие, шобы обрушить на кацапов знаменитый американский FUCK.
Жду, с нетерпением и предвкушением...
Кацапы, вам поможет токо массовое самоубийство . шобы избежать тех бед, которые вы натянули на свой глобус!
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когда ссср был братом Гитлера.Сегодна США братья кремля.... :D немцев погибло 10 миллионов,советских зальдатов 50 млн.кто победил кого?
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оружие давайте какие к черту санкции? оружие! мы сами им введем санкции по самые помидоры. и такое оружие, что бы ни один украинский гражданин не помер. умное давайте, что пуля летела и знала - только в кацапа.
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а шо такого можуть дати Україні американці, чого Україна, що входить в десятку глобальних світових експортерів зброї, сама не може виробити? Якщо захоче.
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не факт що гроші нинішньою укранською владою не будуть тут же розкрадені.
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Ядерное оружие вернуть, а не дать. это не их оружие, а наше. мы его отдали на хранение. или мы его подарили? нет друг, я ничего не собираюсь дарить, мой дед, отец и я не досыпал, не доедал, недолечивался не имел достойного уровня жизни ради Ядерного оружия и оно того стоит. поверь. было бы у нас осталась десятая часть того, что мы имели, сейчас никакой путин - хуютин не посмел бы на нас напасть. если бы он только рыпнулся, считай - нет москвы. это потаенная мечта каждого украинца.
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Кинули тебя-за 160 млн.долларов в мордор вьівезли комуняки,и при чём здесь "Программа по Ядерной Безопасности" ,которая нам обошлась в 2,5 миллиарда.Хотя-вьі и свою прессу не читаете http://argumentua.com/stati/proshchai-oruzhie-kto-i-kak-razvoroval-arsenaly-ukrainy
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политика есть искусство невозможного, а не так нам говорят - возможного. мало они на себя берут, а вот себе от нас много. иными словами подписали бумажку и ни денег ни оружия. просто блеск. просто красавцы. пустой разговор, если разные убеждения. мои просты - дал слово - держи. и я надеюсь, что они его сдержат, так как не отказались от него и помогают. просто меня тревожит во всем это одно - ни Великобритания ни США ни есть участниками переговоров. им в падлу, что ли? по их словам все решения принимаются с одобрения США и Англии. как то это ненадежно выглядит. дважды регулярная российская армия создавала котлы, а они в ответ минские 1 и 2. что ждем? третьих? разве может за этим стоять Америка? нет, думаю сам себе. но факты говорят обратное. вот и все сомнения. нет не все, ровно половина, и вторая половина лежит на нас на украинцах. мне один сказал - Бог любит троицу. я чуть в осадок не упал. человек готов к вторжению без реальной ответки. то есть, минск - 3. я тебе могу такое рассказать за минские, что ты и не слышал такого.
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нужно не оружие, а решительность его применять. а так можно и с чернобыля мусора сбросить, мало не покажется
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я уже три года говорю - так делайте. почему всегда ищете отмазки? я уже три года говорю - делаем грязные бомбы. все ракете напичкаем ими. пусть хуйло знает все ростовы которые рядом с нами будут безжизненной пустыней. чего же вы не делаете? я знаю чего - на пиндосов надежду имеете. а они на вас и так заморозят эту язву.решительность... повтори еще это слово, ладно сам повторю - читай конституцию Украины. если не грамотный знай - пришел незваный гость к тебе домой и начал насильничать и воровать - бей его. что тебе не ясного в этом?
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згоден на 1000%, але Україна сама повинна щось зробити для того, а не розраховувати виключно на інших сусідів.
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Это ты про Калибры? Дык, расх..рили пару овечек в пустыне Чем не достижение для рукожопых. Да, рукожоп?
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Сколько долетело у кацапов, тем и отчитались...
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Долетело 24, и это хороший результат. Уничтожено 7 новейших самолетов.
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Плешивый педофил позвал на шашлыки Петра Алекссевича в Подмосковной БАРВИХЕ.
Украина вступает в ТС.фиг вам а не ЕС,...
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UA Baks13
Хуйло, загнанноє в угол, злобно і яррростно оттягівало свой "конєцѣ
======
Конец или кончик?
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Особливо розчулює джерело новини - Рейтер, проліберастичне гейропейське агенство. Про те, шо вся ліберастична гейропа дружньо засудила ці санкції, прийняті Конгресом США та підтримані американською адміністрацією, ройтерс нічого не хоче повідати?
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Если объединяют санкции, тогда и уничтожать надо вместе с С- Кореей.
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Покажите в Сенате высказывание в адрес США кадырова))) прогресс будет обязательно)
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Эрефия = Северная Корея тожне ничё, тока не сильно долго.
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республиканцы хотят отложить введение санкций против РФ.- тогда имчто бы набратся опыта по внедрению и скорости санкций против оккупанта Украины, в украинский кабмин,ап, и взраду,,,санкции останутся нетронутыми...
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Таким чином цим законопроектом США ставить рашку в один ряд з Північною Кореєю, ьим самим показуючи «стєрхдєржавє» її реальне місце на світовій арені
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Свивт добавьте в санкции и эмбарго на нефть и газ и через пол года проблема решится. А то ходят вокруг хуйла водят хороводы как вокруг ёлки.
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Осталось выбрать президента для новои объединенной супер УКРАИНЫ от Польшы до Китая. Слава УКРАИНЕ!!!!
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что то я не пойму этих политиков. Израиль разве вернул палестинцам 400 гектар прихватизированной территории??? это было тоже в 2014г! кстати они и были предтечей анексии россией крыма.
РФ глянула что Израиль смог и тоже решились, но получается что одним можно другим не мона. Вывод: МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ЭТО БЛЕФ, а РАБОТАЕТ ПРАВО БОГОМИЗБРАННОГО НАРОДА, ТЧК.
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Не нравится, что за агрессию паРаши против Украины введены и вводятся дополнительные санкции? Мне ни горячо ни холодно от Израиля, потому не надо ничего приплетать.
P.S. Это я ещё не проверял Вашу информацию...
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мне в последнее время многое не нравится, что происходит с Украиной и с ее народом,а на кацапию мне в этом ключе откровенно накласть, но что это меняет???
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По каким критериям оцениваете и относительно какого уровня?
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по ZIK сейчас идет передача о прогнозируемых техногенных катастрофах в Украине, там все узнаете
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Вы не заметили флаг возле моего ника?
Выводы, просматривая передачу, сделали Вы.
Трудно привести пару критериев (по одному про народ и про Украину) и относительно чего Вы отсчитываете?
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проходите мимо, если вы не отсюда мне тоже "ни горячо ни холодно"
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У жителей Лугандона, истинных патриотов рашизма возле ников тоже флаги Украины?
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Вы утверждаете, что я сделаю такие же выводы, как и Вы?
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пшол, вон сука, дрочи таких же дебилов как и сам
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Калi ласка, скарыстайцесь iншай мовай, как было зразумела. Дзякуй.
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но рашист не вернул того,что до этого награбастал у соседей и это далеко не 400 га?Израиль взял пример с рашиста и тоже чуток прихватил...
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точно, в рачале рф потом израиль! но суть остается тем же что одним не проходит другим можно! КАК ЭТО МОЖНО РАСЦЕНИВАТЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ???
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Объединят с корейскими-Трампу не отвертеться, подпишет.
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В принципе один положительный момент в этом есть: рашку опустили до уровня КНДР, а Пуйла на один уровень с Ким Чен Ыном)
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Республиканцы-любители Камасутры. Иметь рашку в коленно-локтевой позиции им неинтересно. Ищут варианты.
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))) Сколько шума и возни в США, по поводу Рассеюшки, а им пофиг. идиоты.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Конгрессе США оттягивают принятие санкций в отношении России, - Reuters
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