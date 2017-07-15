 В Конгрессе США оттягивают принятие санкций в отношении России, - Reuters

Об этом сообщает

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Агентство напоминает, что з аконопроект о санкциях в отношении России был принят Сенатом еще 15 июня.





Перед принятием документа в Палате представителей, республиканские лидеры заявили, что существует техническая проблема, связанная с текстом законопроекта. Однако после того, как Сенат внес коррективы, вопрос так и не сдвинулся с места.





В пятницу республиканцы предложили доработать законопроект таким образом, чтобы включить в него новые санкции в отношении Северной Кореи.