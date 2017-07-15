 Сервисные центры по вопросам метрокарточек открылись в киевской подземке

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена в Twitter.
Такие центры появились на станциях "Майдан Независимости", "Политехнический институт", "Дорогожичи" и "Дарница".
Ранее сообщалось, что количество жетонов в Киевском метрополитене постепенно уменьшается, поэтому в кассах они будут реализовываться по одному на человека.
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а карточку киевлянина (киевлянки) принципиально не беру, они со времен Черновецкого полное разводилово, а судя по петиным и кличковским "реформам"- разводилово в кубе.
Ибо вся персоналка (мои данные и ИНН) будут находится в Ощадбанке, который пенсам периодически присылает уведомления уплатить от 300 до 1.500 грн (кому как посчитают) якобы за обслуживание банка (комиссионные), уже не первый раз возникают по этому поводу скандалы, и КМДА с пеной у рта ведает, что это незаконно, но пенсы платят. К тому же на карточке по ИНН новый рекетер Комунальный концерн "Центр комунального сервиса" (это бухгалтера якобы жековские) и КП ГИОЦ могут считать суммы от потолка за комуналку.(нафиг надо, чтобы они пользовались моим индеф.кодом(ИНН) а Ощад им эти даннные дает
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