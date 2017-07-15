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 Киевские новости
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Все про:Киев (17639) Метрополитен (462)

 Сервисные центры по вопросам метрокарточек открылись в киевской подземке

метро

На четырех станциях столичной подземки появились сервисные центры, призванные помочь в вопросах использования карточек для проезда в метро.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена в Twitter.

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Такие центры появились на станциях "Майдан Независимости", "Политехнический институт", "Дорогожичи" и "Дарница".

Ранее сообщалось, что количество жетонов в Киевском метрополитене постепенно уменьшается, поэтому в кассах они будут реализовываться по одному на человека.
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Зачем вообще убирать жетоны? Я в Киеве бываю максимум 3-4 раза в месяц - на хрена мне карточка?
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Карточки это аналог порохатой абонплаты на газ - абонплата на метро.
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. А если серьезно - я вот не пойму как за проезд плптить.
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Согласен. В любой цивилизованной стране, в любом городе есть простая как табуретка система оплаты общественного транспорта. В том числе и в метро- одноразовый или многоразовый билет например. Только в Киеве придумали систему при которой любому презжему делают взрыв мозга при разовом проезде в подземке.
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Диды ваивале я не приезжая, но метро тоже пользуюсь очень редко (раз в три месяца)
а карточку киевлянина (киевлянки) принципиально не беру, они со времен Черновецкого полное разводилово, а судя по петиным и кличковским "реформам"- разводилово в кубе.
Ибо вся персоналка (мои данные и ИНН) будут находится в Ощадбанке, который пенсам периодически присылает уведомления уплатить от 300 до 1.500 грн (кому как посчитают) якобы за обслуживание банка (комиссионные), уже не первый раз возникают по этому поводу скандалы, и КМДА с пеной у рта ведает, что это незаконно, но пенсы платят. К тому же на карточке по ИНН новый рекетер Комунальный концерн "Центр комунального сервиса" (это бухгалтера якобы жековские) и КП ГИОЦ могут считать суммы от потолка за комуналку.(нафиг надо, чтобы они пользовались моим индеф.кодом(ИНН) а Ощад им эти даннные дает
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Осторіжно, двєрі закріваються, слідуюча станція Майдан Независимости мля.
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это ж как неадо создать куарточки. чтоб по ним и сервис должнен быть?. ну не могувт эти "руководители" без какойто поломки запустится. ОБЯЗАТЕЛЬНО С ВАВКОФЙ. ЧТО Б И ОЧЕРЕДИ И ПРОБЛЕМЫ. . это гн государство а наказание какоето.
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цензор, это сельская новость, нафиг тебе эта ерунда надо? Давай ещё про покраску лавочек в парке уведомлять.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиСервисные центры по вопросам метрокарточек открылись в киевской подземке
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