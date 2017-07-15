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Все про:Казахстан (380) самолет (2196) Харьков (4315) Гройсман (3164) Антонов (30)

 Украинский Ан-74 продан в Казахстан за $15 млн, - Гройсман

ан-74

Казахстан приобрел украинский транспортник Ан-74 за 15 млн долларов США и уже полностью расчитался за него.

Об этом в Facebook написал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Хорошая новость! Украинский Ан-74, сделанный в Харькове, отправится в Казахстан. За самолет заказчик уже выплатил 15 млн долларов", - рассказал он.

По словам премьера, есть планы и дальше работать над новыми рынками, развивать экспортный потенциал.

"Радуюсь, что на наших машинах будут летать во всем мире!" - подытожил Премьер-министр.

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торговля с тс ? не уверен что хорошо. украинцы, никаких дел с таежкой. это просто позор какой-то после 3 лет войны торговаться с таежным союзом.
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чего-чего..а продавать мы умеем...а вот покупать нема за шо
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ой і не кажи кацапчику, зрада така шо аж сльози накочуються
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и сколько самолетов сделал Антонов в 2016 - 2017 годах? в чем состоит возрождение? Сдается мне, что Гройсман немного "напутал" - он говорит про самолет, который Антонов должен был поставить в Казахстан еще в 2015 году , который был уже проавансирован на 50%. и который не построили и поныне, но скорее всего "выцыганили" оставшиеся 50% стоимости, а самолет.... самолет потом.
Там есть и объективно - реальные проблемы связанные с рашей.
Посмотрим, если будут делать хотя бы десятка полтора в год самолетов, значит
" відроджується", пока что одни слова да пиар.
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Харьковский авиазавод построит самолёт Ан-74 за 15 млн долларов для Казахстана, однако выполнение заказа ожидается только в сентябре 2018 года. После этого ожидается поставка ещё четырёх машин, пишет портал Korrespondent.net., передаетИнформбюро.
"Мы доработали контракт и договорились, что производство самолёта пойдёт по давальческой схеме, при этом гарантом достройки выступит Укрспецэкспорт. Ожидается, что Казахстан выделит под контракт деньги на следующий год. Сборку начнём с конца лета, а в сентябре 2018 года планируется выпустить машину. Затем ожидаются заказы ещё на четыре машины для Казахстана", - отметил Кривоконь.
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http://rian.com.ua/story/20170118/1020599427.html

ресурс .... так себе, но статья похоже опирается на факты. Думаю речь именно об этом самолете. В 2015 он поставлен не был, в 2016 Антонов не сделал вообще ни одного самолета (никакого). Статья от января 2017
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Треба поставляти літаки в збройні сили, а не барижити ними ніби нема війни. Якщо так піде і далі то Ани будуть виробляти в Саудівській Аравії, а ми в ниї їх будемо купляти.
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Щас за эти 15 мильонов сделают ремонты в кабинетах заводоуправления, ещё то, сё - и денег на развитие производства снова не будет.
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9 июля 2017 года аэропорт ГП «АНТОНОВ» «Киев−Антонов», г. Гостомель, принял самолет, на котором в Украину прибыла делегация НАТО во главе с Генеральным Секретарем Енсом Столтенбергом.
10 июля, перед отбытием высоких гостей, состоялась презентация транспортных самолетов Ан−132Д, Ан−178, Ан−22 «Антей», Ан−124−100 «Руслан» та Ан−225 «Мрия». Особое внимание глава Альянса обратил на самолеты компании «Авиалинии Антонова», которые с 2006 года используются для выполнения стратегических перевозок в интересах стран−членов НАТО. При этом, акцент был сделан на преемственность в опыте создания транспортных самолетов «Антонов», появление которых в свое время открыло новые возможности в сфере воздушных перевозок сверхтяжелых и нестандартных грузов. Сегодня ГП «АНТОНОВ» продолжает работать, обеспечивая летную годность и соответствие этих славных самолетов современным мировым требованиям.
Господин Столтенберг отметил: «Как и многие в мире, я слышал о самом большом транспортном самолете Ан−225. Но сегодня, получив возможность лично побывать на его борту и ощутить гигантские габариты этой машины, я поражен силой человеческой мысли, способной создать такой самолет. Модернизация «Русланов» и «Мрии», восстановление их производства может стать настоящим международным проектом, к которому должны присоединиться много разных стран».
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>>>Модернизация «Русланов» и «Мрии», восстановление их производства может стать ...
Спорим , что не станет!
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Гройсман напутал. Не, самолёт действительно продан, дело за малым - надо его теперь сделать
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У меня там знакомый работал, зп маленькие, зато начальство "в шоколаде", перемога)))
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А у меня там знакомый работал, з/п приличная, начальство копошится, зрада(((
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какие хуторы в украине кацапчыку? ты еще скажи дерёвня
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Хуторы есть, это, кстати, не русское изобретение.У "русских" - "выселок", "починок"... А хутор - это поселение сначала одной, зажиточной украинской семьи, на вольных землях. Потом - нескольких семей. Потом хутор в село превращался. Тут глупость в другом - "весь хутор", да ещё "неделю", в Украине не "бухает". Это только в России пьют, пока водка не закончится. А в Украине нужно и скотину обойти, накормить, напоить, подоить, навоз выгрести. А "хахлы" ещё и, в отличие от "русских", имеют такую зловредную привычку - закусывать горилку не "рукавом" или немытой головой соседа за столом "занюхивать", а салом, борщом, варениками. А это не сильно к "буханию" располагает... Там женщины редко чарку в руки берут, потому что семью накормить надо...
Кстати, для развития знаний в области "экономической этнографии", старый, ещё советских времён, анекдот: "Раннее утро. Рассейская дерёвня. Ферма. Голодная скотина ревёт, жрать просит. Распахиваются двери. Внутрь заходит, шатаясь и хватаясь за стенку, доярка. Стала, упёрлась головой в стену, покрытую изморозью: "У-у-у-у....". Корова поворачивает голову: "Что, Мань, хреново?...". "У-у-у-гу-у-у...". Корова: "Ну, тогда ложись рядом, держись за дойки... А я, так и быть, попрыгаю...".
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Это только в России пьют, пока водка не закончится.

Однако алкоголя на душу населения в Украине употребляют не то чтоб на много меньше... В рейтинге самых пьющих стран Украина и РФ находятся поблизости.
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Да кому ты лечишь, бывал я в украинских селах, бухают не хуже чем в России.
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Ну шо, нормальок. У завода будуть оборотні кошти, робітники матимуть зарплату і роботу, будуть сплачені податки до бюджету і т.п.
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1 самолёт за два или три года удалось таки продать, об этом гордо заявляет премьер страны а президент ездит на открытия небольших производств.)))
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Суть в том что такие вещи должны просто делаться а не служить поводом для пиара высших должностных лиц страныю
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А в это время (вчера) Рашка запустила импортозамещающий спутник с каркасом из строительной рулетки


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Вообще-то Рашка вчера запустила Союз с десятками спутников.
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Если бы 700шт в год тогда есть что сказать.А так один стыдоба.И какие новые рынки Казахстан?Вот где губошлеп ни какой фильтрации, новостной срач.Хуже Януковича.
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"Хорошая новость! Украинский Ан-74, сделанный в Харькове, отправится в Казахстан. За самолет заказчик уже выплатил 15 млн долларов"

Кто Гройсману инфу подает?)) Не сделанный еще.. Только в конце лета приступят к производству и к сентябрю 2018 года должны отгрузить.
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А не многовато год на один самолёт, с такой скоростью много не заработать.
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пиар только на будущих событиях, потому что по выполненным на данный момент рассказать нечего
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А что ХАЗ снова заработал? там же были долги большие по зарплате.
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Эк Вы хватили. Хотя бы на уровень говноджетостроителей выйти - пару штук в месяц.
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нет ну не сразу. в течении пяти семи лет допустим.
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В течение 5-7 лет реально выйти на 1-2 самолёта в месяц при условии очень нехилых инвестиций, но где их взять?
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шо правда? та ты шо я лох! как я далек от действительности, я думал самолеты серии это конвейер, сколько зарядишь изначально столько и получишь. только мощности расширяй. теперь понял. не такое это дело как авто.
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Крупнейшие мировые производители самолетов Airbus и Boeing отчитались о рекордных для себя поставках самолетов в 2015 г. Airbus поставил 635 самолетов, что на шесть штук больше, чем в рекордном до этого 2014 г.
Boeing превзошел рекордный 2014 г. на 39 самолетов и передал заказчикам 762 самолета.

Давай, Гроццман, пидсвынок ты наш, путь в тысячу ли начинается с первого шага. С первого шага убрать коррупционные препятствия для работы и торговли авиапромышленности. Хорошая новость, да.
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Что-то я не замечаю ПАК ФА, МС-21, "не имеющих аналохофф", в небе. Да не только армадами, а и звеньями...
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По вашей логике я сейчас вам начну доказывать какой ох@ительный авиапром в мордоре, да? От жеж кастрюлеголовые. Шож вы всё время на тот хуйлостан оглядываетесь? Одиннарот шоле?
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Ну на Суперджет поглядите. Последнее время новый поднимают за 7 - 10 дней. (16 штук - если не изменяет память - с начала года сделали)
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Суперджет не очень интересен, а вот что будет с МС-21 - вот это вопрос
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МС-21 интересен, но конкуренция в его сегменте дикая, поэтому будет с ним примерно тоже, что и с Говноджетом.
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Ну вот не факт. Там импорта сильно меньше, а значит и рублевая цена будет сильно ниже.
Плюс:

"На 28 мая 2017 года портфель заказов на МС-21 составляет 285 самолётов, из них на 185 машин заключены твёрдые (проавансированные) контракты["

Плюс есть очень большой интерес в ЮВА, если цена и условия будут хороши
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Ну на него хотя бы есть вариант устанавливать полностью российские двигатели.
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Сейчас у него вариант только российских двигателей Во всяком случае для российского рынка
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В отдалённой перспективе да. Ну а на "говноджетах" движки на 50% "сатурновские" и это всё?
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Так это ж Як-242 с новым крылом Там в базе и авионика, и двигатели местные..
Импорта в суперджете 50%, в МС-21 где-то 15-18%.
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UA Водки нет, иди домой.
Смоктання на расее це старовинна народна забава. Тільки з шоколадом у них не дуже:- они пока йух посасывают, и на цензор дерьмо подбрасывают, его у них много - срана дерьма
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это вторая половина стоимости, первую получили уже давно. Самолет должен был быть поставлен в 2015. Часть комплектующих - Российские. По всей видимости как то решили проблему с Российскими комплектующими и убедили Казахов дооплатить оставшиеся 50% стоимости, собственно самолет готов на 80% , предполагают доделать за несколько месяцев.
Новость не очень позитивная, не ясно какими будут дальнейшие отношения с Казахами. Этот то они вынуждены оплатить не смотря на огромную задержку и вопреки первоначальным договоренностям. Поверят ли они на будущее? Убедят ли их Антоновцы, что виновата только Россия и в дальнейшем проблем не будет.
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скорее всего комплектуху поставят в Украину через Казахстан, дабы обойти санкции против РФ.
И будет самолет
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гроші скинув на трубки Гройши - на зв'язку Назар
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУкраинский Ан-74 продан в Казахстан за $15 млн, - Гройсман
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