 Украинский Ан-74 продан в Казахстан за $15 млн, - Гройсман

Об этом в Facebook написал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Цензор.НЕТ.
"Хорошая новость! Украинский Ан-74, сделанный в Харькове, отправится в Казахстан. За самолет заказчик уже выплатил 15 млн долларов", - рассказал он.
По словам премьера, есть планы и дальше работать над новыми рынками, развивать экспортный потенциал.
"Радуюсь, что на наших машинах будут летать во всем мире!" - подытожил Премьер-министр.
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Там есть и объективно - реальные проблемы связанные с рашей.
Посмотрим, если будут делать хотя бы десятка полтора в год самолетов, значит
" відроджується", пока что одни слова да пиар.
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"Мы доработали контракт и договорились, что производство самолёта пойдёт по давальческой схеме, при этом гарантом достройки выступит Укрспецэкспорт. Ожидается, что Казахстан выделит под контракт деньги на следующий год. Сборку начнём с конца лета, а в сентябре 2018 года планируется выпустить машину. Затем ожидаются заказы ещё на четыре машины для Казахстана", - отметил Кривоконь.
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ресурс .... так себе, но статья похоже опирается на факты. Думаю речь именно об этом самолете. В 2015 он поставлен не был, в 2016 Антонов не сделал вообще ни одного самолета (никакого). Статья от января 2017
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10 июля, перед отбытием высоких гостей, состоялась презентация транспортных самолетов Ан−132Д, Ан−178, Ан−22 «Антей», Ан−124−100 «Руслан» та Ан−225 «Мрия». Особое внимание глава Альянса обратил на самолеты компании «Авиалинии Антонова», которые с 2006 года используются для выполнения стратегических перевозок в интересах стран−членов НАТО. При этом, акцент был сделан на преемственность в опыте создания транспортных самолетов «Антонов», появление которых в свое время открыло новые возможности в сфере воздушных перевозок сверхтяжелых и нестандартных грузов. Сегодня ГП «АНТОНОВ» продолжает работать, обеспечивая летную годность и соответствие этих славных самолетов современным мировым требованиям.
Господин Столтенберг отметил: «Как и многие в мире, я слышал о самом большом транспортном самолете Ан−225. Но сегодня, получив возможность лично побывать на его борту и ощутить гигантские габариты этой машины, я поражен силой человеческой мысли, способной создать такой самолет. Модернизация «Русланов» и «Мрии», восстановление их производства может стать настоящим международным проектом, к которому должны присоединиться много разных стран».
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Спорим , что не станет!
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Кстати, для развития знаний в области "экономической этнографии", старый, ещё советских времён, анекдот: "Раннее утро. Рассейская дерёвня. Ферма. Голодная скотина ревёт, жрать просит. Распахиваются двери. Внутрь заходит, шатаясь и хватаясь за стенку, доярка. Стала, упёрлась головой в стену, покрытую изморозью: "У-у-у-у....". Корова поворачивает голову: "Что, Мань, хреново?...". "У-у-у-гу-у-у...". Корова: "Ну, тогда ложись рядом, держись за дойки... А я, так и быть, попрыгаю...".
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Однако алкоголя на душу населения в Украине употребляют не то чтоб на много меньше... В рейтинге самых пьющих стран Украина и РФ находятся поблизости.
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Кто Гройсману инфу подает?)) Не сделанный еще.. Только в конце лета приступят к производству и к сентябрю 2018 года должны отгрузить.
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Boeing превзошел рекордный 2014 г. на 39 самолетов и передал заказчикам 762 самолета.
Давай, Гроццман, пидсвынок ты наш, путь в тысячу ли начинается с первого шага. С первого шага убрать коррупционные препятствия для работы и торговли авиапромышленности. Хорошая новость, да.
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Плюс:
"На 28 мая 2017 года портфель заказов на МС-21 составляет 285 самолётов, из них на 185 машин заключены твёрдые (проавансированные) контракты["
Плюс есть очень большой интерес в ЮВА, если цена и условия будут хороши
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Импорта в суперджете 50%, в МС-21 где-то 15-18%.
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Смоктання на расее це старовинна народна забава. Тільки з шоколадом у них не дуже:- они пока йух посасывают, и на цензор дерьмо подбрасывают, его у них много - срана дерьма
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Новость не очень позитивная, не ясно какими будут дальнейшие отношения с Казахами. Этот то они вынуждены оплатить не смотря на огромную задержку и вопреки первоначальным договоренностям. Поверят ли они на будущее? Убедят ли их Антоновцы, что виновата только Россия и в дальнейшем проблем не будет.
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И будет самолет
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