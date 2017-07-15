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 Исчезнувший донецкий журналист Асеев удерживается боевиками "ДНР", - Amnesty International

асеев васин

Пропавший без вести донецкий журналист Станислав Асеев содержится в "МГБ ДНР".

Об этом сообщает Amnesty International со ссылкой на свой источник в Донецке, передает Цензор.НЕТ.

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"8 июля Amnesty International получила информацию от источника в Донецке, что Станислав Асеев пока содержится в "МГБ ДНР". Источник Amnesty International сообщил, что срок содержания под стражей Асеева был продлен. Неизвестно, выдвинули Асееву конкретные обвинения в определенном преступлении. Источник захотело остаться анонимным, опасаясь последствий", - говорится в сообщении организации.

Связь с донецким блоггером и журналистом Станиславом Васиным (настоящая фамилия - Асеев) исчезла в начале июня. Первым об исчезновении Васина сообщил экс-депутат Егор Фирсов. По его словам, в группировке "ДНР" родственникам Станислава Васина не дают информации о его местонахождении.

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и эти м.удаки ещё кого-то "фашистами" называют.
всё по Черчиллю.....
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Почему вовремя не выехал, если была угроза жизни. А освободить его очень проблематично.
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