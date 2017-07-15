 Добкин заявил, что отказался от паломничества в Иерусалим, чтобы прийти в суд

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из Печерского суда.
Адвокат нардепа сказал, что Добкин сдал все загранпаспорта и не может выехать из страны.
По его словам, Добкину также пришлось отказаться от паломнической поездки в Иерусалим. Билеты в Израиль были куплены еще 23 мая. Но в связи с работой в парламенте и дальнейшем судебным процессом нардеп был вынужден отменить поездку.
Как известно, 15 июля Печерский суд избирает меру пресечения народному депутату Михаилу Добкину. ГПУ настаивает на аресте с альтернативой залога в 150 млн грн. Дело слушает судья Кристина Тарасюк.
Как сообщалось, Верховная Рада в четверг удовлетворила три представления генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата М.Добкина.
"Цензор.НЕТ" осенью 2016 года провел собственное расследование "Кооперативное дело. За что Луценко хочет посадить Добкина и Кернеса?".
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Так и сказал бы что клятая хунта-фашизды не дают на историческую родину сбежать.
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так у них наверно постоянный золотой билет в один конец с открытой датой репатриации...
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Тут в Харкові останній тиждень відбуваються дуже цікаві події, які залишаються непоміченими.
1) Невідомими патріотами був жорстко побитий нєкій Марабян. В реанімації зараз. Надіюсь здохне.
Персонаж відомий. Дуже. Людина Гепи. Кримінальний авторитет, такий середненький. Тітушковод. Спортсмен. Купа відео в інтернеті часів 13-14 року.
2) Пару днів тому підстрелили нєкоєго Мазикіна. Реанімація. Припустимо, що це також невідомі патріоти, ну можна припустити.
Мазикін відомий неширокому загалу тим, що він боксер, входить в топ-50 українського рейтингу. Ще більш неширокому загалу він відомий тим, що являвся людиною Допи. Силовий блок. Теж тітушки. Викормиш покійного кримінального авторитета Іспанця.
3)....Думаю далі буде...
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Добкин не отказывался от поездки в Иерусалим.
Поездка просто стала невозможной в связи с тем, что Добкин по требованию Прокуратуры сдал все свои паспорта.
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Юля, Насиров, Новинский, Добкин и др. у-ы.....
Все же все понимают - зачем делать из себя клоуна?
Заявлял бы сразу - срывается лечебная поездка в больничку при Иерусалимском монастыре и справочку от "врачей" из Феофании - пересадка печени, почек, лечение сах. диабета и наркозависимости водой только из Иордана.
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одни себе в жопу стреляют
у других тут же "инфаркт"
третьи обрезание делают
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