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 Политика Украины
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 Добкин заявил, что отказался от паломничества в Иерусалим, чтобы прийти в суд

добкин

Народный депутат Михаил Добкин отменил паломническую поездку в Иерусалим.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из Печерского суда.

Адвокат нардепа сказал, что Добкин сдал все загранпаспорта и не может выехать из страны.

По его словам, Добкину также пришлось отказаться от паломнической поездки в Иерусалим. Билеты в Израиль были куплены еще 23 мая. Но в связи с работой в парламенте и дальнейшем судебным процессом нардеп был вынужден отменить поездку.

Как известно, 15 июля Печерский суд избирает меру пресечения народному депутату Михаилу Добкину. ГПУ настаивает на аресте с альтернативой залога в 150 млн грн. Дело слушает судья Кристина Тарасюк.

Как сообщалось, Верховная Рада в четверг удовлетворила три представления генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата М.Добкина.

"Цензор.НЕТ" осенью 2016 года провел собственное расследование "Кооперативное дело. За что Луценко хочет посадить Добкина и Кернеса?".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Генпрокуратура вручила подозрение Добкину (обновлено). ФОТО+ ВИДЕО

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а он по внутреннему может спокойно рвануть хоть к кацапам, хоть к туркам.
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Ти що куриш...його батя добкин марк моисеевич ...які турки..чи москалі ...тварюка хотіла втікти додому ...так караїна тих тварюк свої не віддає ..ніколи(навіть якби він убив сотню гоїв)
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когда выбор тюрьма или... то он и сыном турецко-подданого станет.
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є таке...)) а є відчуття що на ньому зроблять показний процес... і він теж буде гостювати поруч з єфремовим
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Как он мог отменить если ему запрещен выезд из страны?
Так и сказал бы что клятая хунта-фашизды не дают на историческую родину сбежать.
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Дайте ему билет на паломничество в СИЗО
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Билеты в Израиль были куплены еще 23 мая.Источник: https://censor.net.ua/n447900
так у них наверно постоянный золотой билет в один конец с открытой датой репатриации...
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Ще мені свята людина-закликав кацапів напасти на Україну!!! Пожалійте вівці-вовка!!!
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на історичну батьківщину хотів рванути..а там свої не здають ні за яких обставин
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Гнида ты паскудная, столько горя принес. Ну ниче, покаяться можно и в тюремной каплычке, хотя зная нынешних "борцов" с коррупцией, врядли до этого дойдет.
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Roman Sinicyn додав 3 нові світлини.2 год. ·

Тут в Харкові останній тиждень відбуваються дуже цікаві події, які залишаються непоміченими.
1) Невідомими патріотами був жорстко побитий нєкій Марабян. В реанімації зараз. Надіюсь здохне.
Персонаж відомий. Дуже. Людина Гепи. Кримінальний авторитет, такий середненький. Тітушковод. Спортсмен. Купа відео в інтернеті часів 13-14 року.
2) Пару днів тому підстрелили нєкоєго Мазикіна. Реанімація. Припустимо, що це також невідомі патріоти, ну можна припустити.
Мазикін відомий неширокому загалу тим, що він боксер, входить в топ-50 українського рейтингу. Ще більш неширокому загалу він відомий тим, що являвся людиною Допи. Силовий блок. Теж тітушки. Викормиш покійного кримінального авторитета Іспанця.
3)....Думаю далі буде...
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При Союзе таким "набожным" гарантировалось поломничество в Коми АССР, или лоб мазали зелёнкой.
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Добкин заявил, что отказался от паломничества в Иерусалим, чтобы прийти в суд

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Добкин не отказывался от поездки в Иерусалим.
Поездка просто стала невозможной в связи с тем, что Добкин по требованию Прокуратуры сдал все свои паспорта.
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И что этих уро-в перед возможным арестом тянет по святым местам или загран. больницам?
Юля, Насиров, Новинский, Добкин и др. у-ы.....
Все же все понимают - зачем делать из себя клоуна?
Заявлял бы сразу - срывается лечебная поездка в больничку при Иерусалимском монастыре и справочку от "врачей" из Феофании - пересадка печени, почек, лечение сах. диабета и наркозависимости водой только из Иордана.
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Миша, твой друг Гена в своё время, чтоб поехать в паломничество в Израиль, пулю себе в хребет засандалил. А ты? Значит так хочешь...
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Хотів податись на істарічєскую, та Луцик не дозволив.
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Миша ничего ты не отменял.Подписка о не выезде ставит большой,жирный крест на твоих поездках.Всё милок отьездился.Вы,как под следствием,все сразу такие больные,побожные,а как воровали вагонами...
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Похоже он просто не понял, куда его повесткой приглашали - просто "текст по дебильному написан!"
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Гройсман Добкин Кернес Розенблат Робинович - все эти великие украинцы работают на благо страны не жалея сил ! Вопрос - как называется эта страна ?
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на что только они не идут
одни себе в жопу стреляют
у других тут же "инфаркт"
третьи обрезание делают
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ну он может в АТО съездить за ранением - последний писк моды
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДобкин заявил, что отказался от паломничества в Иерусалим, чтобы прийти в суд
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