 "Деньги не стоят того ада, который им могут устроить за неповиновение", - правозащитники рассказали о "поборах" в армии РФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Газета.ру".
Изданию об этом рассказала председатель правления Волгоградской областной правозащитной организации родителей военнослужащих "Материнское право" Нина Пономарева.
"Вчера прокуратура работала в роте. Результатов пока нет. Мы получим официальный ответ, но как скоро это будет, не могу сказать", - пояснила она.
По ее словам, в "Материнское право" поступили электронные письма от двух мам военнослужащих элитного подразделения, в которых они сообщили, что в роте "переполох".
По информации родителей, которые обратились к правозащитникам, несколько солдат при анкетировании рассказали о реальной ситуации в воинской части, про остальных служащих они ничего не знают.
"Анкетирование проводится анонимно, но безусловно все боятся, что кого-то из тех, кто описал реальную ситуацию, выявят и затем будут гнобить так, что мало не покажется.
Поэтому даже при анонимном опросе солдаты не всегда пишут то, что есть на самом деле, боясь репрессий в дальнейшем. Но родители подтверждают, что несколько человек написали все как есть", - говорит Пономарева.
По ее словам, родители пожаловались не на действия руководства воинской части в целом, а перечислили конкретных людей. Их имена и должности Пономарева не уточнила: "пока идет следствие".
"Солдаты долго терпели, но потом в конце концов стали говорить и писать SMS-сообщения родителям, что в роте, цитирую, "творится ад". Истязания физические и моральные, отнимают деньги. Сейчас у военнослужащих по призыву довольствие две тысячи рублей в месяц, оно приходит им на карточку. Но, как им в части говорят, это не ваши деньги, а государства, поэтому их надо отдавать. Для того чтобы позвонить по собственному телефону, с них требуют от тысячи до двух тысяч рублей. Это то, что написано в обращении", - рассказала она.
По ее словам, после того, как в части узнали о поданных жалобах, у солдат отобрали все мобильные телефоны и начали проверять SMS-сообщения. "Здесь все зависит от командира. Либо он нацелен на то, чтобы выявить существующую проблему и пресечь ее, либо он нацелен на то, чтобы не выносить сор из избы", - отметила правозащитница.
В Минобороны РФ заявили, что информация о нарушении уставных правил в роте почетного караула в Волгограде не соответствует действительности.
"В адрес командования и правоохранительных органов ни от военнослужащих, ни от родственников никаких жалоб не поступало. Командование части пресекает любые проявления нарушений воинской дисциплины, которые могут нанести ущерб репутации и высокому статусу военнослужащих роты почетного караула", - сообщили в пресс-службе Южного военного округа РФ.
О жалобах родителей на ситуацию в роте, в которой служат их сыновья, 12 июля сообщило волгоградское издание v1.ru. Изданию удалось связаться с обеими мамами, подавшими жалобы. Как рассказала одна из матерей, телефон у ее сына забрали практически сразу после начала службы, и за полгода службы ей удалось с ним связаться только один раз. О происходящем в роте он несколько раз сообщал ей через социальную сеть "ВКонтакте" - брал телефон у сослуживцев.
"Чтобы взять телефон, нужно заплатить, а если платить нечем - не получишь. Также забирают довольствие в две тысячи рублей. Как говорит сын, ПИН-код карт они вынуждены называть, поскольку, со слов ребят, деньги не стоят того ада, который им могут устроить за неповиновение", - приводит издание слова его мамы.
Другая родительница рассказала v1.ru, что первые два месяца военной службы из восьми сын не просил выслать ему денег, отмечая, что перечисляемого государством ежемесячного довольствия в две тысячи рублей ему хватает.
"А потом попросил передать ему карту и начал просить деньги на краску, хозяйственную утварь, порошок и прочее. Сначала ничего не говорил, а потом, когда надавила и начала расспрашивать, сказал, что платить приходится за все. И за пользование мобильным, и за увольнение, и для выплаты "дани" руководству роты", - рассказала она.
Правозащитники отмечают, что это не первый случай, когда солдаты жалуются на ситуацию в роте почетного караула в Волгограде. Несколько лет назад им удалось добиться компенсации морального ущерба военнослужащему роты, который во время службы получил разрыв селезенки.
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