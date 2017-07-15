 Кадыров: США не настолько сильны, чтобы считать их врагом России

Об этом он заявил в интервью телеканалу HBO, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на RFE/RL.
"Америка проводит политику против России, против руководства страны", - сказал Кадыров. "Они знают, что я готов отдать свою жизнь за Россию и что у меня есть хорошая армия, способная атаковать и защищаться. Посмотрим, что у кого получится".
На вопрос, считает ли он, что Соединенные Штаты являются врагом России, Кадыров сказал: "Америка не является достаточно сильной, чтобы считать ее врагом России. У нас сильное государство, плюс мы ядерная держава".
Кадыров заявил, что ядерной мощи РФ хватит, чтобы противостоять всему миру.
"Даже если бы российское государство было полностью уничтожено, наши ядерные ракеты были бы выпущены автоматически", - сказал он. "Мы поставим весь мир на колени".
Выпуск программы HBO Real Sports, посвященный Чечне при Рамзане Кадырове и, в частности, развитию в республике боев без правил, выйдет во вторник, 18 июля.
4083 110
Адам с оружием в руках ходит и продолжает говорить, что Путин – чмо. Как он может простить такое?, - Окуева о мотиве покушения на Осмаева(25)
На краю цивилизации, окно в Россию, памятка от патриарха Кирилла. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"(22)
"Чечня с гордостью заявляет, что защитила Россию от терроризма", - Кадыров упомянул отца, сражавшегося с россиянами(76)
Экс-депутат Госдумы Гудков об убийстве Немцова: "Корни преступления ведут в политическое руководство Чечни"(8)
Москва ждет Кадырова. Новый Майдан для Януковича. Селфи с Грибаускайте. ВИДЕО(0)
Кровную месть придумали для предотвращения убийств, - Кадыров(79)
"Уважаемый Рамзан Ахматович, вы - человек конкретный. Помогите нам. Москва и калужские власти нас не слышат!", - предприниматели Калуги обратились к Кадырову. ВИДЕО(205)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
коллег, знакомых и т.д… На чьей стороне быть: вЯликий КоленоВстан или
Загнивающая Пендосия?…Ответ за 30 секунд. Задайте сами себе вопрос: ГДЕ ЖИВУТ (ЖИЛИ) ДЕТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭТИХ
СТРАН (ПОЛИТИКОВ)? Ответ просто. Все (ВСЕ!!!) дети руководителей Кремля жили,
живут, будут жить в США (Западе)…Остальное не важно…. Начиная с первого ГенСека Совка (тов. Сралина) его дочка
Светлана Аллилуева гражданка США, продолжая Кукурузником, который хватал
Кеннеди за грудки и в ухо ему орал "Твои дети будут жить при социализме" (ага,
сейчас) и далее по списку… Американских президентов было больше по количеству,
но, ни один их родственник не стал жить на России…когда не станет теперешнего
Окурка (сейчас всея информация про него чистится последователями НКВД), то мы
узнаем, что его дети (из пяти детей, оно троих нагуляло на стороне будучи в
браке - привет семейным ценностям) так же будут жить в США… но все равно и
тогда из Зомбо-ящика на слабый мозг вкушателя так же будут вещать про то что "…
а вот в Америке негров вешают"… "…Америка хочет захватить наши природные
ресурсы"…
З.Бжезинский:
"Чиновники России держат в США 500 млрд. долларов собственных
средств!"… Эти средства работают на американскую экономику.
Ответить
Ответить
В роли Рамзанки - заяц.
В роли пендосии - волк.
Идет заяц по лесу с семизарядным ружьем.
Заяц: Волк! Выходи, падло! Бах-бах!
Сейчас я насру (Бах-бах) - а ты сьешь! Бах-бах!
А если не съешь! Бах-чик...
Тогда я съем сам...
Ответить
Ответить