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Все про:Кадыров (620) Россия (71405) США (12963) ядерное оружие (489)

 Кадыров: США не настолько сильны, чтобы считать их врагом России

кадыров

Чеченский лидер Рамзан Кадыров считает Соединенные Штаты слишком слабыми, чтобы быть врагом России.

Об этом он заявил в интервью телеканалу HBO, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на RFE/RL.

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"Америка проводит политику против России, против руководства страны", - сказал Кадыров. "Они знают, что я готов отдать свою жизнь за Россию и что у меня есть хорошая армия, способная атаковать и защищаться. Посмотрим, что у кого получится".

На вопрос, считает ли он, что Соединенные Штаты являются врагом России, Кадыров сказал: "Америка не является достаточно сильной, чтобы считать ее врагом России. У нас сильное государство, плюс мы ядерная держава".

Кадыров заявил, что ядерной мощи РФ хватит, чтобы противостоять всему миру.

"Даже если бы российское государство было полностью уничтожено, наши ядерные ракеты были бы выпущены автоматически", - сказал он. "Мы поставим весь мир на колени".

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Выпуск программы HBO Real Sports, посвященный Чечне при Рамзане Кадырове и, в частности, развитию в республике боев без правил, выйдет во вторник, 18 июля.
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Интересно,а он в курсе,что ответка прилетает? Или они одни себя считают патриотами своей страны, а другие типа живя в своих странах,не патриоты?! Я бы на месте америкосов,еше больше санкций впаяла,особенно за такие угрозы всему миру! То,что он недалекий это понятно,ну кто его натравливает против человечества долден отвечать! Это обыкновенный шантаж,типа как Северная Корея сейчас действует, значит на РФ серьезные проблемы!
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О, "интеллектуал" вылез... Твою "армию" перекачаных тупых быков-кадыровцев США одной ракетой уложит. Один идиот уже брал Киев с Лондоном и Берлином, этот решил Америку испугать голой жэ. Людей не смеши, чучело примитивное
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Никакого ума не хватит, чтобы понять рассуждения дурака. (Аврелий Марков)
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Тебе один раз уже очень сильно повезло.Ты сильно окреп и на ноги встал, кадык твой сильно развязался.
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Вопрос, который рассорил многие семьи, родственников,
коллег, знакомых и т.д… На чьей стороне быть: вЯликий КоленоВстан или
Загнивающая Пендосия?…Ответ за 30 секунд. Задайте сами себе вопрос: ГДЕ ЖИВУТ (ЖИЛИ) ДЕТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭТИХ
СТРАН (ПОЛИТИКОВ)? Ответ просто. Все (ВСЕ!!!) дети руководителей Кремля жили,
живут, будут жить в США (Западе)…Остальное не важно…. Начиная с первого ГенСека Совка (тов. Сралина) его дочка
Светлана Аллилуева гражданка США, продолжая Кукурузником, который хватал
Кеннеди за грудки и в ухо ему орал "Твои дети будут жить при социализме" (ага,
сейчас) и далее по списку… Американских президентов было больше по количеству,
но, ни один их родственник не стал жить на России…когда не станет теперешнего
Окурка (сейчас всея информация про него чистится последователями НКВД), то мы
узнаем, что его дети (из пяти детей, оно троих нагуляло на стороне будучи в
браке - привет семейным ценностям) так же будут жить в США… но все равно и
тогда из Зомбо-ящика на слабый мозг вкушателя так же будут вещать про то что "…
а вот в Америке негров вешают"… "…Америка хочет захватить наши природные
ресурсы"…

З.Бжезинский:
"Чиновники России держат в США 500 млрд. долларов собственных
средств!"… Эти средства работают на американскую экономику.
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...И как альфа-чечен Рамзанка Дыров, при заварухе в Доме Печати, вскочил на самолет, а потом лично из Москвы возглавил штурм «осередка сепаратыстив». Он галстук жевать не стал (тем более что он его даже завязывать не умеет). А может, он и сожрал свой галстук на резиночке за время полета до безопасного места - это ноуке неизвестно. Кому интересно - погуглите как Герой России по Всем Силовым Видам Спорта через пару часов после начала акции, начатой всего несколькими десятками фидайинов, развоплотился в Грозном и воплотился в Кремле, в трех кевларовых касках, надетых одна на другую. Под охраной батальона личных нукеров, а также Кантемировской и Таманской дивизий, плюс всея ПВО Московской области. Кацапы трут эти факты из сети, но кэш помнит подвиг бесстрашного джыгита. Это вам не галстук жрать, это необычайное личное мужество - рефлекторно добраться под защиту Башен быстрее скорости света, как только в доме пол дернуло, даже не включая мозг.(С)
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Анекдот про Рамзанку Дырова.
В роли Рамзанки - заяц.
В роли пендосии - волк.

Идет заяц по лесу с семизарядным ружьем.
Заяц: Волк! Выходи, падло! Бах-бах!
Сейчас я насру (Бах-бах) - а ты сьешь! Бах-бах!
А если не съешь! Бах-чик...
Тогда я съем сам...
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Интересно он хоть понимает, что такое ядерное оружие
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКадыров: США не настолько сильны, чтобы считать их врагом России
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